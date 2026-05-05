Corsair VANGUARD AIR 99 Wireless im Test: Low-Profile-Keyboard mit Stream-Deck-DNA und 8.000 Hz Wireless

Corsair hat mit der Vanguard Air 99 Wireless eine Tastatur auf den Markt gebracht, die bewusst mehr sein will als nur ein Gaming-Keyboard. Low Profile, Aluminiumrahmen, 99-Prozent-Layout, integrierte Stream-Deck-Steuerung, 1,9-Zoll-LCD und echtes 8.000-Hz-Polling sogar im Wireless-Betrieb. Das klingt nach einem Gerät, das Arbeit und Gaming gleichermaßen abdecken soll.

Ich habe die Vanguard Air 99 Wireless mehrere Wochen im Alltag genutzt, sowohl beim Schreiben und Schneiden als auch beim Zocken. Die spannende Frage ist dabei nicht nur, wie schnell sie reagiert, sondern auch ob das Gesamtpaket aus Design, Software und Zusatzfunktionen wirklich aufgeht.

Technische Daten im Überblick

Formfaktor: 99 Prozent, kompaktes Full-Size-Layout

99 Prozent, kompaktes Full-Size-Layout Material : Aluminium-Topplate, Kunststoff-Unterseite

: Aluminium-Topplate, Kunststoff-Unterseite Switches : Corsair OPX Low-Profile, optisch, linear, 45 g Auslösekraft, 1,5 mm Auslösepunkt, 2,5 mm Gesamtweg, 80 Millionen Anschläge

: Corsair OPX Low-Profile, optisch, linear, 45 g Auslösekraft, 1,5 mm Auslösepunkt, 2,5 mm Gesamtweg, 80 Millionen Anschläge Polling-Rate : bis 8.000 Hz kabelgebunden und kabellos via AXON und Slipstream v2

: bis 8.000 Hz kabelgebunden und kabellos via AXON und Slipstream v2 Display : 1,9 Zoll IPS, 320 × 170 Pixel, 350 cd/m²

: 1,9 Zoll IPS, 320 × 170 Pixel, 350 cd/m² SD-Keys : 6 dedizierte Stream-Deck-Tasten plus Launch-Taste

: 6 dedizierte Stream-Deck-Tasten plus Launch-Taste Drehregler : Multifunktional, nicht direkt in Stream Deck integriert

: Multifunktional, nicht direkt in Stream Deck integriert Sound-Dämpfung : 5 Schichten inklusive PU-Plate-Foam und PET-Film

: 5 Schichten inklusive PU-Plate-Foam und PET-Film Konnektivität : 2,4 GHz Slipstream, Bluetooth, USB-C auf USB-A

: 2,4 GHz Slipstream, Bluetooth, USB-C auf USB-A Akkulaufzeit : bis zu rund 55 Stunden bei 2,4 GHz, 20 Prozent LCD-Helligkeit und deaktivierter RGB-Beleuchtung

: bis zu rund 55 Stunden bei 2,4 GHz, 20 Prozent LCD-Helligkeit und deaktivierter RGB-Beleuchtung Gewicht : ca. 915 g

: ca. 915 g UVP Europa: 279,99 Euro

Design und Verarbeitung: Schlank, massiv und bewusst reduziert

Die Vanguard Air 99 Wireless wirkt auf den ersten Blick deutlich schlanker als viele andere High-End-Tastaturen. Das Low-Profile-Design drückt die Bauhöhe auf rund 26 Millimeter, bleibt dabei aber überraschend stabil. Die Aluminium-Topplate sorgt für eine hochwertige Haptik, ohne dass das Gerät übertrieben wuchtig wirkt.

Mit knapp unter einem Kilogramm steht sie satt auf dem Tisch, verrutscht nicht und vermittelt insgesamt eher das Gefühl eines festen Desktop-Bestandteils als eines mobilen Begleiters. Trotz Wireless-Funktion ist das hier klar eine Tastatur für einen festen Setup-Platz.

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Optisch auffällig ist das kleine IPS-Display rechts oben neben dem Drehregler. Es fügt sich unauffällig ein, zieht aber im eingeschalteten Zustand automatisch Blicke auf sich. Gerade im weißen Modell entsteht dadurch ein sehr aufgeräumter, fast schon futuristischer Look.

99-Prozent-Layout: Kompakt, aber ohne echten Verzicht

Das 99-Prozent-Layout bedeutet in der Praxis, dass man fast das komplette Full-Size-Layout inklusive Nummernblock bekommt, nur etwas kompakter zusammengerückt. Wer viel mit Zahlen arbeitet oder Shortcuts nutzt, muss sich hier kaum umgewöhnen.

Im Alltag ist das ein guter Kompromiss aus Platzersparnis und Funktionalität. Für reine FPS-Spieler mag ein TKL-Layout weiterhin attraktiver sein, für alle anderen ist das 99-Prozent-Format extrem alltagstauglich.

OPX Low-Profile-Switches: Leise, schnell und sehr direkt

Corsair setzt hier auf optische OPX Low-Profile-Switches mit 45 Gramm Auslösekraft, 1,5 Millimeter Auslösepunkt und nur 2,5 Millimeter Gesamtweg. Die Auslösung erfolgt per Infrarotlicht, wodurch mechanische Entprellzeiten entfallen.

Im Tippgefühl sind die Switches klar linear und angenehm leichtgängig. Durch die ab Werk vorhandene Schmierung wirken sie gleichmäßig und relativ ruhig. Das Tippgeräusch ist gedämpft, was auch an der fünfstufigen internen Dämpfung liegt .

Im Vergleich zu klassischen mechanischen Switches ist der Hub spürbar kürzer. Gerade beim schnellen Schreiben oder in hektischen Gefechten fühlt sich das sehr direkt an. Wer ein starkes taktiles Feedback sucht, wird hier allerdings nicht fündig. Die OPX-Variante ist klar auf Speed und Präzision ausgelegt.

8.000 Hz Hyper-Polling: Enthusiasten-Feature mit Wireless-Bonus

Ein echtes Highlight ist die Unterstützung von bis zu 8.000 Hz Polling-Rate sowohl kabelgebunden als auch kabellos über Slipstream v2 . Das ist technisch beeindruckend und unterstreicht, dass Corsair die Tastatur nicht nur als Lifestyle-Produkt positioniert.

In der Praxis gilt wie so oft: Der Unterschied zwischen 1.000 Hz und 8.000 Hz ist messbar, aber nicht für jeden spürbar. Für kompetitive Spieler, die jedes Millisekündchen ausreizen wollen, ist es dennoch ein starkes Argument. Positiv ist vor allem, dass dieses Feature nicht auf den Kabelbetrieb beschränkt bleibt.

FlashTap SOCD: Movement-Kontrolle mit Vorsicht zu genießen

Mit FlashTap integriert Corsair eine SOCD-Handling-Funktion, die steuert, wie gegensätzliche Eingaben wie A und D verarbeitet werden. Standardmäßig ist das Feature deaktiviert, kann aber per Shortcut oder im Web Hub aktiviert werden.

Je nach Modus wird entweder die erste, die letzte oder gar keine Richtung priorisiert. Das kann bestimmte Movement-Techniken sauberer und reproduzierbarer machen. Gleichzeitig ist es ein Feature, das je nach Spiel und Regelwerk kritisch betrachtet werden kann.

Gut ist, dass Corsair es nicht aggressiv aktiviert, sondern die Entscheidung dem Nutzer überlässt.

Stream-Deck-Integration: Sechs SD-Keys und eine Launch-Taste

Die Vanguard Air 99 Wireless bringt sechs dedizierte SD-Tasten sowie eine separate Launch-Taste mit. Gesteuert wird das Ganze über die Elgato Stream Deck App.

Im Gegensatz zur Galleon 100 SD sind es hier weniger Tasten, was die Einstiegshürde spürbar senkt. Die Einrichtung erfolgt per Drag-and-drop. Aktionen, Makros, Programme oder Multi-Actions lassen sich schnell zuweisen.

Spannend ist zudem die Unterstützung des Virtual Stream Deck. Damit lassen sich zusätzliche virtuelle Tasten auf dem Bildschirm einblenden, die man flexibel anordnen kann. In der Praxis entsteht so eine Mischung aus physischer und digitaler Kommandozentrale.

LCD und Drehregler: Mehr als nur Spielerei

Das 1,9-Zoll-Display löst mit 320 × 170 Pixeln auf und erreicht bis zu 350 cd/m². Es kann statische Bilder oder GIFs anzeigen, wobei pro Bild maximal 500 KB erlaubt sind.

Im Alltag nutze ich es vor allem für Systeminfos, kleine Animationen oder visuelles Feedback beim Wechsel von Dial-Modi. Der Drehregler selbst kann Lautstärke, Scrollen, Helligkeit oder Zoom steuern und bietet damit eine analoge Zusatzebene, die gerade im Schnitt- oder Office-Alltag praktisch ist.

Er ist nicht direkt in die Stream-Deck-Logik eingebunden, funktioniert aber eigenständig sehr zuverlässig.

© Corsair

Tri-Mode-Konnektivität und Akku: Flexibel einsetzbar

Die Vanguard Air 99 Wireless unterstützt 2,4 GHz Slipstream, Bluetooth und USB-C. Der Wechsel erfolgt über einen Drei-Wege-Schalter auf der Rückseite.

Mit deaktivierter RGB-Beleuchtung und reduzierter LCD-Helligkeit sind laut Spezifikation bis zu rund 55 Stunden möglich. Mit aktiver Beleuchtung sinkt die Laufzeit spürbar, bleibt aber im praxisnahen Bereich.

Im Test war die Verbindung stabil, egal ob am Gaming-PC, MacBook (dedizierter Schalter für Wechsel) oder an der Konsole. Die Multiplattform-Kompatibilität ist klar gegeben.

Software: Web Hub statt iCUE

Die Tastatur wird primär über den Corsair Web Hub konfiguriert, eine browserbasierte Lösung ohne klassische Installation. Dort lassen sich Beleuchtung, Tastenbelegung, Game Mode, FlashTap und Display-Inhalte steuern.

© Corsair

Parallel dazu läuft für die SD-Keys die Stream Deck App. Damit entstehen auch hier zwei Software-Welten, die man kennen sollte.

Positiv ist, dass Änderungen im Web Hub direkt auf dem Gerät gespeichert werden. Negativ ist, dass das Ökosystem dadurch aktuell etwas fragmentiert wirkt.

Zum Testzeitpunkt wird die VANGUARD AIR 99 Wireless primär über den Corsair Web Hub verwaltet, während die Stream-Deck-Funktionen über die Elgato Stream Deck App laufen. Eine direkte Integration in iCUE ist aktuell noch nicht verfügbar.

© Corsair

Perspektivisch mit iCUE-Anbindung: Zum Testzeitpunkt läuft die Vanguard Air 99 Wireless über den Corsair Web Hub, während die Stream-Deck-Funktionen über die Elgato Stream Deck App gesteuert werden. Eine Integration in iCUE ist laut Corsair in Entwicklung, ein konkreter Termin steht jedoch noch nicht fest.

Selbst mit iCUE-Anbindung würde die Stream-Deck-App weiterhin notwendig bleiben, da sie das eigenständige Elgato-Ökosystem steuert. iCUE würde also eher für eine bessere Einbindung in bestehende Corsair-Setups sorgen, aber keine vollständige Software-Vereinheitlichung schaffen.

Damit bleibt auch die Vanguard perspektivisch ein Gerät mit mehreren Software-Ebenen, was technisch nachvollziehbar ist, im Alltag aber etwas Einarbeitung verlangt.

Preis und Einordnung

Mit einer UVP von 279,99 Euro in Europa positioniert sich die Vanguard Air 99 Wireless klar im Premium-Segment. Sie ist günstiger als eine Galleon 100 SD, aber deutlich teurer als klassische Low-Profile-Gaming-Keyboards ohne Display und Stream-Deck-Funktionen.

Der Preis ergibt vor allem dann Sinn, wenn man die SD-Keys, das Display und die Wireless-8K-Technik tatsächlich nutzt. Wer nur eine schnelle Low-Profile-Tastatur sucht, findet günstigere Alternativen.

Fazit von Patrik Hasberg

Die Corsair Vanguard Air 99 Wireless ist keine reine Gaming-Tastatur und auch kein reines Productivity-Tool. Sie ist ein Hybrid, der bewusst beide Welten verbinden will.

Die OPX Low-Profile-Switches liefern ein sehr direktes, schnelles Tippgefühl. 8.000 Hz Wireless-Polling ist technisch stark und unterstreicht den High-End-Anspruch. Die Stream-Deck-Integration mit sechs SD-Keys ist sinnvoll reduziert und damit alltagstauglicher als größere, komplexere Lösungen.

Das Display und der Drehregler sind keine bloßen Show-Elemente, sondern bieten echten Mehrwert, wenn man sich einmal damit beschäftigt. Gleichzeitig verlangt das Gesamtpaket nach einer gewissen Einarbeitung, vor allem durch die Kombination aus Web Hub und Stream Deck App.

Unterm Strich ist die Vanguard Air 99 Wireless eine durchdachte Premium-Tastatur für alle, die mehr Kontrolle über Workflow und Gaming wollen und bereit sind, sich dieses Potenzial auch wirklich zu erschließen.

✅ Pro

Sehr hochwertiges, schlankes Aluminium-Design im 99-Prozent-Layout

OPX Low-Profile-Switches mit extrem kurzer Auslösung und sauberem Tippgefühl

Echtes 8.000 Hz Hyper-Polling kabelgebunden und kabellos

Sechs dedizierte Stream-Deck-Tasten plus Launch-Key mit Virtual-Stream-Deck-Unterstützung

1,9-Zoll-IPS-Display mit individualisierbaren Inhalten

Multifunktionaler Drehregler für Lautstärke, Scrollen, Zoom und mehr

Tri-Mode-Konnektivität mit stabiler Wireless-Performance

Fünf Schichten Sound-Dämpfung für angenehme Akustik

❌ Kontra

Zwei getrennte Software-Welten aus Web Hub und Stream Deck App

Nur ein Stream-Deck-Profil nutzbar

Volles Potenzial erschließt sich erst nach Einarbeitung

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