Wer bei MediaMarkt nach einem günstigen Fernseher sucht, stößt früher oder später fast automatisch auf PEAQ. Die Eigenmarke ist im TV-Bereich inzwischen breit aufgestellt und deckt vieles ab, was für preisbewusste Käufer interessant ist: kleine Zweitfernseher für Küche oder Schlafzimmer, günstige 4K-Modelle fürs Wohnzimmer, QLED-Geräte mit mehr Ausstattung und sogar einzelne OLED- oder Mini-LED-Optionen, die auf den ersten Blick deutlich teurer wirken müssten.

Und genau hier wird PEAQ interessant. Denn während viele Käufer bei Eigenmarken zunächst skeptisch sind, zeigt ein Blick ins aktuelle Sortiment schnell, dass hier nicht nur einfache HD-Modelle stehen, sondern auch Fernseher mit Google TV, 4K-Auflösung, QLED-Technik und großen Bildschirmdiagonalen von bis zu 75 Zoll.

Die eigentliche Frage lautet deshalb nicht, ob PEAQ überhaupt etwas taugt, sondern eher: Welcher PEAQ-Fernseher passt zu welchem Budget und zu welchem Einsatzzweck?

Denn nicht jedes Modell ist automatisch ein guter Deal. Manche Geräte eignen sich eher als einfacher Zweitfernseher, andere sind deutlich interessanter, wenn es um möglichst viel Bilddiagonale fürs Geld geht. Wieder andere wirken im direkten Preisvergleich nur auf den ersten Blick attraktiv, werden aber von stärkeren Modellen aus dem eigenen Sortiment überholt. Genau da setzen wir in diesem Ratgeber an. Wir sortieren die interessantesten PEAQ-TVs nicht einfach nur nach technischen Daten, sondern nach dem, was in der Praxis wirklich zählt: Preis, Größe, Ausstattung und Nutzen.

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Wichtig dabei: In einem Ratgeber wie diesem geht es nicht darum, PEAQ künstlich besser darzustellen, als die Marke ist. Ein PEAQ-TV ersetzt kein High-End-Modell von LG, Samsung oder Sony. Wer perfektes HDR, maximale Helligkeit, 120 Hertz für Konsolen oder ein echtes Heimkino-Erlebnis sucht, wird in höheren Preisregionen bei etablierten Premium-Marken besser aufgehoben sein. Aber genau darum geht es hier nicht. Es geht um Fernseher, die für möglichst wenig Geld möglichst viel liefern sollen. Und genau in dieser Disziplin kann PEAQ durchaus interessant sein.

Wichtig ist vor allem, dass ihr wisst, für welchen Zweck ein neuer TV angeschafft werden soll. © MediaMarkt

Was PEAQ-Fernseher grundsätzlich auszeichnet

PEAQ ist eine Eigenmarke von MediaMarkt und Saturn und richtet sich vor allem an Käufer, die ein klares Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Im TV-Segment merkt man das sehr deutlich. Statt über Luxus-Features oder extravagantes Design zu kommen, setzt PEAQ auf ein Sortiment, das viele alltagstaugliche Anforderungen abdeckt. Besonders auffällig ist dabei, dass viele Modelle bereits mit Google TV arbeiten. Das ist ein echter Vorteil, denn so wirken die Geräte im Alltag moderner und flexibler als viele Billig-Fernseher, die nur auf sehr einfache Smart-TV-Oberflächen setzen.

Auch die Bandbreite fällt positiv auf. Wer nur einen kleinen Fernseher für Gästezimmer, Küche oder Schlafzimmer sucht, findet bei PEAQ schon günstige 24- oder 32-Zoll-Geräte. Gleichzeitig beginnt die Marke aber schon im bezahlbaren Bereich mit 43, 50 und 55 Zoll, also genau dort, wo für viele Nutzer die eigentliche Kaufentscheidung stattfindet. Besonders interessant wird es dann im Bereich QLED und große Diagonalen. Denn hier spielt PEAQ den größten Trumpf aus: viel Fläche, viel Ausstattung und vergleichsweise aggressive Preise.

Trotzdem gilt auch hier: Nicht jede Ausstattung auf dem Datenblatt bedeutet automatisch Spitzenklasse. QLED bei einem günstigen Fernseher ist nicht dasselbe wie QLED bei einem deutlich teureren Premium-Modell. OLED klingt stark, muss aber im Gesamtpaket trotzdem eingeordnet werden. Deshalb lohnt sich ein genauer Blick darauf, welche Modelle im Sortiment wirklich Sinn ergeben.

Für wen sich ein PEAQ-Fernseher überhaupt lohnt

Bevor man einzelne Modelle durchgeht, sollte man sich kurz fragen, wofür der Fernseher eigentlich gedacht ist. Genau davon hängt nämlich ab, ob ein günstiges Modell schon völlig ausreicht oder ob man lieber zu einer etwas besseren Variante greifen sollte.

Ein PEAQ-Fernseher kann eine gute Wahl sein, wenn ihr einfach einen soliden Smart-TV für Netflix, YouTube, Prime Video und lineares Fernsehen sucht. Auch als Zweitgerät in Räumen, in denen Bildqualität zwar wichtig, aber nicht entscheidend ist, kann die Marke interessant sein. Wer vor allem auf den Preis schaut und möglichst viel Zoll fürs Geld bekommen möchte, findet hier mehrere Modelle, die auf den ersten Blick sehr attraktiv wirken.

Weniger gut passt PEAQ dagegen zu Nutzern, die kompromisslos auf Bildqualität setzen. Wer regelmäßig auf höchstem Niveau Filme schauen, aufwendiges HDR genießen oder auf einer PS5 beziehungsweise Xbox Series X mit Fokus auf High-End-Gaming spielen will, sollte eher bei Herstellern schauen, die in genau diesen Bereichen traditionell stärker aufgestellt sind. Für die klassische Zielgruppe eines günstigen Alltags-Fernsehers ist PEAQ aber durchaus relevant.

Die besten PEAQ-Fernseher nach Preis und Einsatzzweck

Der günstigste Einstieg: PEAQ PTV 32H-5025C

Ganz unten in der Preisstruktur steht der PEAQ PTV 32H-5025C, ein 32-Zoll-Modell mit HD-ready-Auflösung, das bereits für 88 Euro gelistet ist. Das ist auf den ersten Blick natürlich extrem günstig und macht sofort klar, in welche Richtung das Gerät geht. Dieser Fernseher ist kein Wohnzimmer-Mittelpunkt und will das auch gar nicht sein. Er richtet sich an alle, die wirklich nur ein einfaches, funktionales Gerät für einen Nebenraum suchen.

Für Küche, Gästezimmer oder als sehr günstiger Zweitfernseher kann das bereits genügen. Wer aber plant, regelmäßig Filme und Serien in guter Qualität zu schauen oder das Gerät als Hauptfernseher zu nutzen, sollte sehr genau überlegen, ob HD-ready im Jahr 2026 noch sinnvoll ist. Gerade bei 32 Zoll mag die Auflösung im Alltag noch akzeptabel sein, aber der Spielraum nach oben ist im PEAQ-Sortiment durchaus vorhanden. Deshalb ist dieses Modell vor allem dann interessant, wenn der Preis absolut entscheidend ist. Im Artikel könnt ihr hier direkt auf das Produkt verlinken und den Fernseher als günstigste Einstiegslösung markieren.

Preis : ca. 88 €

: ca. 88 € Größe : 32 Zoll (80 cm)

: 32 Zoll (80 cm) Auflösung : HD-ready

: HD-ready System : kein vollwertiger Smart-TV

: kein vollwertiger Smart-TV Einsatz : einfacher Zweit-TV (Küche, Schlafzimmer)

: einfacher Zweit-TV (Küche, Schlafzimmer) Zum Angebot bei MediaMarkt

Ein günstiger 32-Zoll-Fernseher von PEAQ, der sich vor allem als einfacher Zweit-TV eignet. © MediaMarkt

Mehr Komfort im kleinen Format: PEAQ PTV 32GF-5025C

Schon deutlich spannender ist der PEAQ PTV 32GF-5025C, der ebenfalls 32 Zoll bietet, aber statt HD-ready auf Full-HD setzt und außerdem Google TV mitbringt. Mit 133 Euro liegt er zwar über dem absoluten Einstiegsmodell, ist aber noch immer klar im Budget-Bereich unterwegs. Gerade bei kleineren Fernsehern ist Full-HD ein sinnvoller Schritt, weil das Bild im direkten Vergleich oft einfach etwas angenehmer wirkt.

Wenn ihr also einen kleinen TV sucht, der nicht nur irgendwie funktioniert, sondern im Alltag auch halbwegs modern wirkt, ist dieses Modell schon deutlich interessanter. Dass hier Google TV integriert ist, spricht ebenfalls dafür. Für Nutzer, die bewusst nach einem kompakten Smart-TV suchen, ist dieser Fernseher wahrscheinlich sinnvoller als ein reines HD-ready-Modell. Auch hier würde sich ein Produktlink direkt im Absatz oder in einer separaten Empfehlungsbox anbieten.

Preis : ca. 133 €

: ca. 133 € Größe : 32 Zoll

: 32 Zoll Auflösung : Full-HD

: Full-HD System : Google TV

: Google TV Einsatz : kompakter Smart-TV mit besserer Bildqualität

: kompakter Smart-TV mit besserer Bildqualität Zum Angebot bei MediaMarkt

Der PEAQ PTV 32GF-5025C bietet Full-HD und Google TV und ist damit ein solider Einstieg in die Smart-TV-Welt. © MediaMarkt

Der erste wirklich interessante 43-Zoll-TV: PEAQ PTV 43GU-5025T

Sobald man in den Bereich von 43 Zoll kommt, wird PEAQ deutlich spannender. Der PEAQ PTV 43GU-5025T bietet 43 Zoll, UHD-4K-Auflösung und Google TV für 211 Euro. Genau hier beginnt die Größenklasse, in der viele Käufer zum ersten Mal das Gefühl bekommen, einen „echten“ Hauptfernseher für wenig Geld zu bekommen.

43 Zoll sind für kleinere Wohnzimmer, Jugendzimmer oder Schlafzimmer oft schon eine gute Größe, und 4K sorgt dafür, dass das Gerät im Jahr 2026 nicht sofort veraltet wirkt. Besonders im Zusammenspiel mit Streaming-Diensten ist das ein starker Sweet Spot für alle, die nicht zu viel ausgeben wollen. Für einen Ratgeber ist dieses Modell deshalb sehr interessant, weil es den Übergang vom simplen Budget-TV zum günstigen, aber alltagstauglichen Hauptgerät markiert.

Wer an dieser Stelle noch etwas mehr möchte, kann sich auch den PEAQ PTV 43GQU-5025T ansehen. Dieser kostet 233 Euro und setzt statt klassischem UHD auf QLED 4K. Genau das macht ihn im PEAQ-Line-up zu einem der spannendsten 43-Zoll-Geräte überhaupt. Denn der Aufpreis gegenüber dem normalen 43-Zoll-UHD-Modell ist überschaubar. Wenn ihr also innerhalb der 43-Zoll-Klasse etwas mehr Bildqualität und eine auf dem Papier attraktivere Technik wollt, ist dieses Modell sehr wahrscheinlich die bessere Wahl. Für den Artikel wäre das ein idealer Punkt, um zwei Modelle direkt gegeneinanderzustellen und beide Produktseiten zu verlinken.

Preis : ca. 211 €

: ca. 211 € Größe : 43 Zoll (108 cm)

: 43 Zoll (108 cm) Auflösung : UHD 4K

: UHD 4K System : Google TV

: Google TV Einsatz : günstiger Hauptfernseher

: günstiger Hauptfernseher Zum Angebot bei MediaMarkt

Mit 43 Zoll und 4K-Auflösung ist dieses Modell der erste wirklich interessante PEAQ-TV für das Wohnzimmer. © MediaMarkt

Der starke Mittelweg: PEAQ PTV 50GU-5024C und PTV 50GQU-5024C / 5025C

Im Bereich von 50 Zoll beginnt die Kategorie, die für sehr viele Nutzer am interessantesten sein dürfte. 50 Zoll ist groß genug für die meisten Wohnzimmer, ohne direkt riesig zu wirken, und bleibt preislich oft noch in einem Bereich, der deutlich angenehmer ist als 55 Zoll aufwärts. PEAQ hat hier gleich mehrere Kandidaten.

Der PEAQ PTV 50GU-5024C ist mit 289 Euro ein klassischer UHD-4K-TV mit Google TV. Wer einfach nur einen großen 4K-Fernseher möchte, ohne sich groß mit Zusatztechnologien zu beschäftigen, bekommt hier ein Modell, das preislich sehr aggressiv unterwegs ist. Noch spannender sind allerdings die QLED-Varianten. Der PEAQ PTV 50GQU-5024C liegt bei 299 Euro und der PEAQ PTV 50GQU-5025C bei 319 Euro. Damit bewegt sich selbst QLED in einer Preisregion, in der viele bekannte Marken oft nur mit einfacheren Modellen vertreten sind.

Gerade der 50-Zoll-Bereich ist für einen Ratgeber perfekt, weil hier Preis, Größe und Alltagstauglichkeit am besten zusammenfinden. Wer sagt: „Ich will einen vernünftigen 4K-Fernseher, aber nicht zu viel ausgeben“, landet sehr wahrscheinlich genau hier. Besonders der QLED-Bereich wirkt spannend, weil der Preisunterschied zum klassischen UHD-Modell nicht riesig ist. Im fertigen Artikel könnt ihr hier sehr gut mit Formulierungen wie „Preis-Leistungs-Tipp“ oder „interessantester Mittelweg“ arbeiten und die Produktlinks entsprechend prominent setzen.

Preis : ca. 289 €

: ca. 289 € Größe : 50 Zoll (126 cm)

: 50 Zoll (126 cm) Auflösung : UHD 4K

: UHD 4K System : Google TV

: Google TV Einsatz : solider Allround-TV

: solider Allround-TV Zum Angebot bei MediaMarkt

Ein klassischer 50-Zoll-4K-TV von PEAQ, der sich als günstiger Allrounder für den Alltag eignet. © MediaMarkt

Die wahrscheinlich beste Wahl für die meisten: PEAQ PTV 55GU-5025T und PTV 55GQU-5025C

Wenn man im TV-Markt nach der beliebtesten Wohnzimmergröße sucht, landet man meistens bei 55 Zoll. Genau deshalb ist diese Kategorie auch bei PEAQ die vielleicht wichtigste. Der PEAQ PTV 55GU-5025T kostet 299 Euro und bietet UHD 4K sowie Google TV. Schon das allein ist ein ziemlich auffälliges Angebot. Wer einfach nur möglichst viel Fernseher für möglichst wenig Geld will, bekommt hier ein Gerät, das allein durch seine Größe und Auflösung für viele Nutzer bereits attraktiv sein dürfte.

Noch spannender ist aber der PEAQ PTV 55GQU-5025C, der für 379 Euro mit 55 Zoll, QLED 4K und Google TV gelistet ist. Das ist in diesem Sortiment wahrscheinlich eines der wichtigsten Modelle überhaupt. Der Preis ist immer noch deutlich unter typischen Premium-Geräten angesiedelt, gleichzeitig bekommt man hier aber eine Kombination aus großer Diagonale, moderner Oberfläche und QLED-Technik, die für viele Käufer sehr verlockend sein dürfte.

In einem Ratgeber sollte dieses Modell deshalb als besonders starke Empfehlung auftauchen. Nicht, weil es objektiv der beste Fernseher der Welt wäre, sondern weil es im Verhältnis aus Größe, Ausstattung und Preis wahrscheinlich den größten Sweet Spot im PEAQ-Sortiment markiert. Wer einen Hauptfernseher fürs Wohnzimmer sucht und nicht in ganz billigen Einstiegsklassen hängen bleiben will, ist hier vermutlich am besten aufgehoben. Genau hier würde ich im Artikel mit einem klaren Produktlink, einem hervorgehobenen Kasten und einer kurzen Empfehlung arbeiten.

Preis : ca. 299 €

: ca. 299 € Größe : 55 Zoll (139 cm)

: 55 Zoll (139 cm) Auflösung : UHD 4K

: UHD 4K System : Google TV

: Google TV Einsatz : großer TV zum kleinen Preis

: großer TV zum kleinen Preis Zum Angebot bei MediaMarkt

Mit 55 Zoll und 4K ist dieses Modell eine günstige Einstiegslösung für größere Wohnzimmer. © MediaMarkt

Viel Bild fürs Geld: PEAQ PTV 65GQU-5025C

Ab 65 Zoll wird es emotional. Denn ab dieser Größe beginnt für viele Käufer das Gefühl, wirklich einen „großen“ Fernseher zu besitzen. Genau deshalb ist der PEAQ PTV 65GQU-5025C so interessant. Für 444 Euro bekommt man hier einen 65-Zoll-QLED-TV mit Google TV. Das ist ein Preis, bei dem viele große Marken in dieser Diagonale oft deutlich höher liegen.

Natürlich muss man auch hier realistisch bleiben. Wer einen 65-Zoll-Fernseher zu diesem Preis kauft, bekommt keinen High-End-Heimkino-TV. Aber genau das ist auch nicht der Punkt. Der Reiz liegt darin, dass man enorm viel Bildfläche für vergleichsweise wenig Geld bekommt. Für große Wohnzimmer, Filmabende oder einfach das Bedürfnis nach einer möglichst imposanten Bildschirmdiagonale ist das ein sehr spannendes Angebot.

Preis : ca. 444 €

: ca. 444 € Größe : 65 Zoll (164 cm)

: 65 Zoll (164 cm) Auflösung : QLED 4K

: QLED 4K System : Google TV

: Google TV Einsatz : großes Bild für Wohnzimmer

: großes Bild für Wohnzimmer Fokus : maximale Größe zum fairen Preis

: maximale Größe zum fairen Preis Zum Angebot bei MediaMarkt

Ein großer 65-Zoll-Fernseher mit QLED, der viel Bildschirmfläche zum vergleichsweise niedrigen Preis bietet. © MediaMarkt

Der größte Preis-Leistungs-Hammer: PEAQ PTV 75GQU-5025C

Noch einen Schritt weiter geht der PEAQ PTV 75GQU-5025C, ein 75-Zoll-QLED-4K-TV mit Google TV für 599 Euro. Genau solche Produkte ziehen Aufmerksamkeit auf sich, weil die reine Größe sofort ins Auge springt. 75 Zoll sind nichts mehr für „mal eben“, sondern ein echtes Statement im Wohnzimmer.

Der entscheidende Punkt ist hier, dass PEAQ nicht versucht, diesen Fernseher als High-End-Luxusprodukt zu verkaufen, sondern als riesige, vergleichsweise bezahlbare Lösung. Für Nutzer, die vor allem maximale Bildschirmgröße wollen und bereit sind, dafür an anderer Stelle Kompromisse einzugehen, ist dieses Modell vermutlich eines der spannendsten im gesamten Sortiment.

Preis : ca. 599 €

: ca. 599 € Größe : 75 Zoll (189 cm)

: 75 Zoll (189 cm) Auflösung : QLED 4K

: QLED 4K System : Google TV

: Google TV Einsatz : riesiger TV für große Räume

: riesiger TV für große Räume Highlight : maximale Bildschirmgröße fürs Geld

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Mit 75 Zoll gehört dieses Modell zu den größten und auffälligsten TVs im PEAQ-Sortiment. © MediaMarkt

Die Überraschung im Sortiment: PEAQ OLED und Mini LED

Neben den klassischen Budget- und QLED-Modellen gibt es im PEAQ-Sortiment auch Ausreißer, die deutlich mehr Aufmerksamkeit verdienen. Dazu zählt etwa der PEAQ PTV 48GOU-5024C, ein 48-Zoll-OLED-TV für 555 Euro. OLED ist im TV-Markt nach wie vor ein Schlagwort, das sofort Erwartungen weckt. Bessere Schwarzwerte, höherer Kontrast und insgesamt ein Bild, das gerade bei Filmen und dunklen Szenen deutlich edler wirken kann als bei einfachen LED- oder QLED-Geräten.

Genau deshalb ist dieses Modell so spannend. Es ist kein klassischer Preisbrecher im Sinne eines riesigen Fernsehers für möglichst wenig Geld, sondern eher eine ungewöhnliche Option für alle, die innerhalb der PEAQ-Welt gezielt auf Bildqualität schielen. Wer lieber 48 Zoll OLED als 65 Zoll QLED möchte, könnte hier fündig werden. Das macht den Fernseher nicht automatisch zur besten Wahl für jeden, aber definitiv zu einem der interessantesten Geräte im Line-up.

Ähnlich spannend ist der PEAQ PTV 55GMU-5024C, ein 55-Zoll-Mini-LED-TV für 449 Euro. Auch Mini LED klingt auf dem Papier deutlich hochwertiger als klassische Einsteigertechnik und hebt sich innerhalb des Sortiments spürbar ab.

Preis : ca. 555 €

: ca. 555 € Größe : 48 Zoll

: 48 Zoll Auflösung : OLED 4K

: OLED 4K System : Google TV

: Google TV Einsatz : Fokus auf Bildqualität statt Größe

: Fokus auf Bildqualität statt Größe Besonderheit : echtes OLED im PEAQ-Sortiment

: echtes OLED im PEAQ-Sortiment Zum Angebot bei MediaMarkt

Der OLED-TV von PEAQ setzt stärker auf Bildqualität als auf reine Größe. © MediaMarkt

Unsere Empfehlung nach Budget

Wenn man das Sortiment auf ein paar klare Empfehlungen runterbricht, ergibt sich ein ziemlich rundes Bild. Wer so wenig wie möglich ausgeben möchte, schaut sich am besten einen kleinen 32-Zoll-TV wie den PTV 32GF-5025C an, weil Full-HD und Google TV im Alltag einfach angenehmer sind als reine Einstiegsmodelle mit HD-ready.

Im Bereich bis etwa 250 Euro ist der 43-Zoll-Sektor besonders spannend. Hier ist vor allem der Sprung von normalem UHD zu QLED interessant, weil der Aufpreis überschaubar bleibt. Wer eher den Mittelweg sucht, landet fast automatisch bei 50 Zoll. Dort sind die QLED-Modelle besonders attraktiv.

Die wahrscheinlich beste Wahl für die meisten Nutzer ist aber die 55-Zoll-Klasse, allen voran der PEAQ PTV 55GQU-5025C. Genau hier treffen Größe, moderne Ausstattung und Preis am überzeugendsten zusammen. Wer dagegen einfach möglichst groß kaufen will, ohne sofort in viel höhere Preisregionen zu rutschen, sollte sich den 65- oder 75-Zoll-Bereich genauer ansehen.

Welcher TV passt zu euch? © MediaMarkt

PEAQ ist dann stark, wenn ihr eure Erwartungen richtig setzt

PEAQ-Fernseher sind keine magischen Geheimtipps, die Premium-Hersteller über Nacht alt aussehen lassen. Aber genau das müssen sie auch nicht sein. Die Stärke der Marke liegt nicht in perfekter High-End-Technik, sondern darin, Käufern ein erstaunlich breites Sortiment an bezahlbaren Fernsehern anzubieten. Vor allem Google TV, die vielen 4K-Modelle und die günstigen QLED-Geräte machen das Angebot interessanter, als man es einer Eigenmarke vielleicht zunächst zutrauen würde.

Besonders stark wirkt PEAQ immer dann, wenn ihr nicht das beste Bild der Welt sucht, sondern einen vernünftigen Smart-TV mit viel Fläche und ordentlicher Ausstattung für einen möglichst fairen Preis. Genau deshalb sind vor allem die 50-, 55- und 65-Zoll-Modelle so relevant. Sie treffen den Punkt, an dem Preis und Nutzen für viele Käufer am besten zusammenpassen.

Wenn wir aus dem aktuellen Sortiment nur wenige Modelle herausgreifen müssten, wären vor allem die QLED-TVs in 43, 50 und 55 Zoll besonders spannend. Wer auf maximale Größe schielt, dürfte sich den 75-Zöller anschauen. Und wer gezielt eine ungewöhnlich starke Technikoption innerhalb der Eigenmarke sucht, hat mit OLED oder Mini LED sogar noch eine zusätzliche Alternative.