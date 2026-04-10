Gothic 1 Remake vorbestellen: Preise, Boni & beste Angebote für PS5, Xbox und PC

Der Release von Gothic 1 Remake rückt spürbar näher, und THQ Nordic sowie Alkimia Interactive haben jetzt die digitalen Vorbestellungen in den jeweiligen Stores freigeschaltet. Nachdem Mitte Februar 2026 bereits das Release-Zeitfenster für den Sommer bestätigt wurde, können sich Fans des Rollenspiel-Klassikers von 2001 nun ihren Platz für die Rückkehr ins Minental sichern.

Das Highlight für Frühkäufer: Auf den Konsolen gibt es ein sofort spielbares Gratis-Extra, das die Wartezeit bis zum Remake angenehm verkürzen soll.

Gothic 1 Remake kaufen: Preise im Überblick

Was kostet Gothic 1 Remake in Deutschland? Für die digitale Version werden auf PS5 und Xbox Series jeweils 59,99 Euro fällig. Damit liegt der Preis auf Konsolen auf dem Niveau der physischen Fassung.

Am PC ist der Einstieg günstiger: Auf Steam und GOG kostet Gothic 1 Remake digital 49,99 Euro. Dafür fällt der Vorbesteller-Bonus hier anders aus als auf den Konsolen.

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Damit ihr die wichtigsten Eckdaten schnell auf einen Blick habt, hier eine kurze Übersicht:

Plattform Preis (digital) Vorbesteller-Bonus PlayStation 5 59,99 Euro Gothic Classic (sofort spielbar) Xbox Series 59,99 Euro Gothic Classic (sofort spielbar) PC (Steam, GOG) 49,99 Euro Offizieller Soundtrack

Vorbesteller-Bonus: Das bekommt ihr wirklich

Welches Extra gibt es bei der Vorbestellung auf PS5 und Xbox Series? Wer auf PS5 oder Xbox Series digital vorbestellt, bekommt Gothic Classic als kostenlosen Bonus dazu. Dabei handelt es sich um die Portierung des Originals, die laut Store-Info sofort spielbar ist.

So könnt ihr die Reise des namenlosen Helden im alten Minental noch einmal im Original erleben, bevor im Sommer die moderne Neuinterpretation übernimmt. Gerade für Fans, die lange nicht mehr reingeschaut haben, ist das eine nette Gelegenheit, Story, Atmosphäre und die alten Lager-Rivalitäten wieder aufzufrischen.

Wichtig für PlayStation-Fans: Gothic Classic wird auf PlayStation nur für die PS5 angeboten. Auf PS4 ist das Original in dieser Form nicht verfügbar.

Was bekommen PC-Vorbesteller stattdessen? Am PC gibt es keinen Zugriff auf Gothic Classic als Bonus. Dafür liegt der Vorbestellung der offizielle Soundtrack des Remakes bei. Die Musik stammt erneut von Kai Rosenkranz, der bereits das Original vertonte und für das Remake zurückkehrt.

Das bietet die Neuauflage im Vergleich zum Original

Was ist Gothic 1 Remake für ein Spiel? Gothic 1 Remake ist keine einfache HD-Aufpolierung, sondern eine komplette Neuentwicklung mit moderner Technik. Das Minental wurde von Grund auf neu gebaut, soll aber weiterhin das markante Layout und die bekannte Stimmung des Originals behalten.

Inhaltlich setzen THQ Nordic und Alkimia Interactive außerdem auf modernisierte Systeme: NPCs sollen einem glaubwürdigeren Tagesablauf folgen, und auch das früher oft als sperrig empfundene Kampfsystem wurde grundlegend überarbeitet. Gleichzeitig sind neue Inhalte und vertiefte Dialoge angekündigt, die das Abenteuer auf über 50 Stunden Spielzeit bringen sollen.

Worum geht es in der Story? An der Grundprämisse ändert sich nichts: Als namenloser Sträfling werdet ihr in das Minental geworfen, ein Freiluftgefängnis, das von einer außer Kontrolle geratenen magischen Barriere eingeschlossen ist. Zwischen Erzbaronen, Sektengurus und Banditen entscheidet ihr euch für eines von drei Lagern, arbeitet euch in der Hierarchie nach oben und sucht nach einem Weg aus der Kolonie, während außerhalb der Barriere der Krieg gegen die Orks die Welt bedroht.

Gothic 1 Remake vorbestellen – lohnt sich das?

Wenn ihr ohnehin zum Release spielen wollt, lohnt sich die Vorbestellung vor allem auf Konsole.

Der Grund: Der kostenlose Zugriff auf Gothic Classic ist ein echter Mehrwert, den ihr später vermutlich separat kaufen müsst. Am PC hingegen ist der Soundtrack eher ein Bonus für Hardcore-Fans.

Gothic 1 Remake erscheint am 5. Juni 2026 für PS5, Xbox Series und PC.

Wie steht ihr zu den Vorbesteller-Boni: Nehmt ihr lieber sofort Gothic Classic mit oder reizt euch der Soundtrack am PC mehr? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.