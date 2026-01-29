PS4-Support endet 2026 – Warum der Umstieg auf PS5 jetzt wichtig ist

Mehr als fünf Jahre nach dem Launch der PlayStation 5 scheint Sony nun endgültig den Übergang von der PS4 zur neuen Generation forcieren zu wollen. Mit gezielten Maßnahmen, Nachrichten an Nutzer und einem nachlassenden Support für die PS4 setzt das Unternehmen deutliche Signale: Wer bislang zögert, solle jetzt den Wechsel zur PS5 vollziehen.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Während die PS4 mit ikonischen Spielen wie Bloodborne, Marvel’s Spider-Man oder God of War eine der erfolgreichsten Konsolen von Sony war, rückt mit dem 12. Jubiläum der Plattform das Ende ihres Lebenszyklus näher. Gleichzeitig verdichten sich die Gerüchte rund um die PlayStation 6, was Sony dazu veranlasst, die PS4-Ära aktiv abzuschließen.

Warum will Sony den PS4-Support beenden?

Welche Signale deuten auf das Ende der PS4 hin? Am 20. Januar 2026 verschickte Sony eine klare Botschaft an PS4-Nutzer: Man solle jetzt zur PS5 wechseln, um sowohl aktuelle Highlights als auch kommende Blockbuster in bestmöglicher Qualität erleben zu können. Mit einem QR-Code verwies Sony auf aktuelle Angebote für die PS5-Konsolen, was auf eine koordinierte Upgrade-Kampagne hindeutet.

Doch das ist nicht alles. Viele Nutzer berichten inzwischen von Einschränkungen auf der PS4. So sollen erste Netzwerkfunktionen bald eingestellt werden. Auch der PS4-Store wirkt zunehmend verwaist, neue Inhalte erscheinen seltener. Die Zeichen stehen auf Abschied.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche Spiele nennt Sony als Argument für den Wechsel?

Welche Titel sollen PS4-Nutzer zum Umstieg bewegen? In der offiziellen Nachricht nennt Sony eine Reihe aktueller und kommender Spiele, die gezielt für die PS5 optimiert sind. Diese Titel sollen zeigen, was die neue Konsole leisten kann – und was PS4-Spieler künftig verpassen würden.

Aktuelle PS5-Spiele (2025) Geplante PS5-Releases (2026) Clair Obscur: Expedition 33 SAROS ARC Raiders 007: First Light Ghost of Yotei Nioh 3

Bemerkenswert ist dabei, dass Grand Theft Auto VI in dieser Liste fehlt. Ob dies auf eine erneute Verschiebung des Release-Termins hindeutet, bleibt Spekulation.

Die Reaktionen der Community

Wie reagieren Spieler auf Sonys Upgrade-Offensive? Die Meinungen in der PlayStation-Community gehen auseinander. Während einige Nutzer die Entscheidung nachvollziehen können und ihre PS5 bereits genießen, zeigen sich andere enttäuscht.

Ein Nutzer schreibt:

Ich meine, es ist Zeit, die PS4 aufzugeben. Die Netzwerke werden bald wie bei anderen Konsolen abgeschaltet.

Ein anderer kommentiert:

Ich würde sagen ja, aber sobald ich mit der PS4 fertig bin, bin ich auch mit Sony fertig. Ich war seit der PS2 dabei, aber jetzt reicht’s.

Gerade langjährige Fans zeigen sich frustriert, dass ihre Konsole nun anscheinend endgültig aufs Abstellgleis geschoben wird.

Was bedeutet das für PS4-Besitzer in Deutschland?

Solltest du jetzt auf die PS5 umsteigen? Wer noch mit der PS4 spielt, muss sich bald auf Einschränkungen einstellen. Zwar funktioniert die Konsole weiterhin, doch neue Spiele erscheinen fast ausschließlich für die PS5. Zudem könnten wichtige Online-Funktionen in naher Zukunft abgeschaltet werden.

Aktuell bietet Sony in Deutschland verschiedene PS5-Modelle an:

Modell Preis (UVP) PlayStation 5 Standard (mit Laufwerk) 549,99 Euro PlayStation 5 Digital Edition 449,99 Euro PlayStation 5 Slim (Standard) 549,99 Euro PlayStation 5 Slim Digital 449,99 Euro

Zusätzlich gibt es regelmäßig Rabattaktionen im PlayStation Store oder bei großen Elektronikhändlern wie MediaMarkt oder Saturn. Wer also noch zögert, kann mit etwas Geduld ein gutes Angebot abwarten.

Ein Abschied mit Ansage

Wie geht es mit der PlayStation-Zukunft weiter? Dass Sony die PS4 nach 12 Jahren langsam verabschiedet, ist ein logischer Schritt. Der Fokus liegt klar auf der PS5, und mit der PlayStation 6 bereits am Horizont wird die alte Generation zunehmend zur Belastung für Entwickler und Infrastruktur.

Für Fans der Marke bedeutet das: Wer weiterhin im PlayStation-Ökosystem bleiben möchte, sollte den Wechsel zur PS5 in Betracht ziehen. Der Zeitpunkt dafür könnte kaum besser sein, denn 2026 bringt viele spannende Spiele und möglicherweise sogar einen ersten Ausblick auf die nächste Konsolengeneration.

Wie stehst du zum Ende der PS4? Hast du den Umstieg zur PS5 bereits vollzogen oder bleibst du deiner alten Konsole treu? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!