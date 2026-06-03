Sony zeigt offiziellen PS5-Monitor – 27 Zoll, 1440p, bis zu 240 Hz, VRR

Sony hat einen neuen, offiziell gebrandeten PS5-Gaming-Monitor vorgestellt. Das Gerät richtet sich klar an alle, die ihre PlayStation 5 an einem kompakten Setup betreiben wollen, aber auch am PC hohe Bildraten ausreizen möchten. Der Monitor setzt auf ein 27-Zoll-Panel mit 1440p-Auflösung und bringt ein paar Extras mit, die man so eher aus dem Konsolen-Zubehör kennt.

Besonders auffällig ist ein integrierter Ladehaken für den DualSense beziehungsweise DualSense Edge. Der wird nicht nur als praktisches Docking-Feature beworben, sondern lässt sich bei Bedarf auch hinter dem Display verstecken, damit der Monitor auf dem Schreibtisch clean bleibt.

Technik und Ausstattung im Überblick

Welche Spezifikationen bietet der neue PS5-Monitor? Sony setzt auf ein IPS-Display mit 1440p, dazu kommen moderne Gaming-Features wie Variable Refresh Rate über HDMI und eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz, sofern das angeschlossene Gerät das unterstützt. Für PS5-Nutzer ist außerdem Auto HDR Tone Mapping mit an Bord, was die HDR-Darstellung je nach Signal automatisch anpassen soll.

Bei den Anschlüssen wirkt das Paket erfreulich flexibel. Neben der PlayStation 5 lässt sich der Monitor dadurch auch problemlos als Zweitdisplay oder Hauptmonitor für einen Gaming-PC einplanen, ohne dass du sofort auf Adapter angewiesen bist.

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27 Zoll IPS-Panel

Auflösung: 1440p

VRR-Unterstützung über HDMI

Bis zu 240 Hz auf kompatiblen Geräten

Auto HDR Tone Mapping

Anschlüsse: 2x HDMI, 1x DisplayPort

DualSense- und DualSense-Edge-Ladehaken, bei Nichtnutzung versteckbar

Preis, Vorbestellung und Release

Wann erscheint der PS5-Gaming-Monitor? Der Start der Vorbestellungen ist für Freitag, den 5. Juni 2026, angekündigt. Der reguläre Release soll am Donnerstag, den 27. August 2026, folgen. Zum Verkaufsstart ist der Monitor über PlayStation Direct und ausgewählte Händler geplant, zunächst für die USA und Japan.

Was kostet der PS5-Monitor in Deutschland? Ein Euro-Preis für Deutschland wurde im Rahmen der Ankündigung noch nicht offiziell genannt. Für den deutschen Markt bleibt damit vorerst offen, wann der Monitor hierzulande startet und zu welchem Preis er im Handel landet.

Einordnung für PS5-Setups und PC-Spieler

Für wen lohnt sich das neue PS5-Display besonders? Spannend ist das Modell vor allem für alle, die ein schnelles 1440p-Setup suchen und Wert auf Features wie VRR legen. Die Kombination aus IPS-Panel, 240-Hz-Option und HDMI plus DisplayPort spricht nicht nur Konsolen-Fans an, sondern auch PC-Nutzer, die einen Monitor für mehrere Geräte brauchen.

Das DualSense-Ladehaken-Feature wirkt dabei wie ein typisches Sony-Detail: weniger universell als ein klassisches USB-Hub-Konzept, aber praktisch, wenn du deinen Controller ohnehin immer direkt am Screen parken willst. Ob das am Ende ein Kaufargument ist, hängt stark davon ab, wie minimalistisch dein Setup sein soll.

Würdet ihr euch einen offiziellen PS5-Monitor holen, oder bleibt ihr lieber bei klassischen Gaming-Monitoren ohne Konsolen-Branding? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.