Grounded 2 kommt am 11. August 2026 auf PS5 – großes Into the Abyss-Update dabei

Fans von Survival-Crafting im Open-World-Format bekommen im August einen dicken Grund, den Kalender zu zücken: Grounded 2 erscheint am 11. August 2026 für die PlayStation 5. Damit landet einer der derzeit am besten bewerteten Genre-Hits endlich auch auf Sonys Konsole, nachdem das Spiel bislang auf Xbox-Systemen und am PC verfügbar war.

Für PS5-Besitzer ist das nicht nur ein verspäteter Port, sondern direkt ein Einstieg mit Rückenwind: Zeitgleich zur PlayStation-Veröffentlichung rollt Obsidian Entertainment ein großes Update aus, das den Umfang der Early-Access-Version spürbar erweitert. Wer auf Basenbau, Crafting-Schleifen und gefährliche Ausflüge in der Natur steht, dürfte den Release-Termin fest einkreisen.

PS5-Release und Early-Access-Ansatz

Wann erscheint Grounded 2 auf PS5? Der Startschuss fällt am 11. August 2026. Obsidian setzt dabei weiter auf den Early-Access-Weg, der schon beim Vorgänger entscheidend war: Features, Balancing und Inhalte werden fortlaufend ausgebaut, stark geprägt durch Community-Feedback.

Das Konzept bleibt also: Das Spiel wächst über Zeit und die Entwickler haben wiederholt betont, dass Vorschläge aus der Community auch künftig eine zentrale Rolle spielen sollen. Gerade bei Survival-Crafting ist das ein Vorteil, weil Komfortfunktionen, Progression und Schwierigkeitskurve häufig erst im Live-Betrieb so richtig „einrasten“.

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Für die PS5 bedeutet das vor allem eines: Ihr steigt in ein Projekt ein, das bereits laufend erweitert wurde und nun mit einem der bislang größten Content-Drops überhaupt zusammenfällt.

Into the Abyss erweitert Brookhollow Park massiv

Was steckt im Update Into the Abyss? Parallel zum PS5-Launch erscheint das Update Into the Abyss, das die Karte von Brookhollow Park deutlich ausbaut. Im Mittelpunkt steht ein riesiger neuer Bereich rund um den Pond, inklusive neuer Zonen an der Oberfläche und in der Tiefe.

Erkundet werden können unter anderem neue Regionen wie Mountains und Bayou, dazu kommen weitläufige Unterwasserabschnitte, die als eines der größten Areale gelten sollen, die das Spiel bislang bekommen hat. Das Update bringt außerdem neue Progressionspfade, zusätzliche Ausrüstung und neue Bedrohungen, die den Überlebenskampf spürbar anziehen dürften.

Ein Schwerpunkt liegt auf einer Überarbeitung der Unterwasser-Action: Tauchanzüge sollen längere Tauchgänge ermöglichen und Bereiche öffnen, die bisher nicht erreichbar waren. Gleichzeitig kehren bekannte Kreaturen zurück, darunter der Koi-Fisch und die Taucherglockenspinne, während neue Gefahren in den Tiefen warten.

Neue Mobilität mit Buggy und frische Technik-Baustellen

Welche neuen Features kommen für die Fortbewegung? Ebenfalls neu ist der Toe-biter, ein amphibisches Buggy, das sich sowohl an Land als auch auf dem Wasser bewegen kann. Das soll nicht nur die Erkundung rund um den Teich beschleunigen, sondern auch dabei helfen, schneller aus brenzligen Situationen zu entkommen, wenn die überdimensionierten Bewohner des Parks Jagd auf euch machen.

Auf dem PC hat Grounded 2 in den Nutzerwertungen bereits eine sehr positive Resonanz eingefahren, wobei neben viel Lob für den Content vor allem technische Themen und noch fehlende Inhalte als typische Early-Access-Punkte genannt werden. Unterm Strich wirkt der 11. August 2026 wie ein klarer Meilenstein: neue Plattform, großes Update und ein deutlich erweitertes Brookhollow Park.

Wie steht ihr zu Grounded 2 auf der PS5 und reizt euch das Into-the-Abyss-Update zum Start direkt, oder wartet ihr lieber auf den finalen Release aus dem Early Access? Schreibt es in die Kommentare.