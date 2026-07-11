Once Human kommt am 25. August 2026 auf PS5 – mit optionalem FPS-Modus

Ein weiteres großes Free-to-Play-Projekt schielt auf die PlayStation 5: Once Human, ein Open-World-Co-op-Survival-Spiel mit Horror-Einschlag und zombieartigen Anomalien, hat jetzt einen festen PS5-Termin. Nach dem Start auf PC im Jahr 2024 und dem Mobile-Release 2025 steht nun auch der Konsolen-Launch an, der dem Titel noch einmal einen spürbaren Push an Aktivität bescheren dürfte.

Im Kern setzt Once Human auf Sammeln, Bauen, Crafting und Bosskämpfe, verpackt in eine Fantasy-angehauchte Welt, die regelmäßig mit ungewöhnlichen Kreaturen und Events um sich wirft. Die Spielschleife wird oft mit Enshrouded verglichen, nur eben als Free-to-Play-Angebot und mit deutlich stärkerem Fokus auf Live-Server, Szenarien und fortlaufende Updates.

Release-Termin und neue Perspektive

Wann erscheint Once Human auf PS5? Der PS5-Release ist für den 25. August 2026 angekündigt. Zeitgleich soll ein neues Feature starten, das das Spielgefühl deutlich verändert: ein optionaler First-Person-Modus, den ihr jederzeit ein- und ausschalten könnt.

Bislang war Once Human auf eine Third-Person-Perspektive festgelegt. Mit der Ego-Ansicht verschiebt sich die Atmosphäre spürbar in Richtung Survival-Shooter, was gerade bei Erkundung, Kämpfen in engen Gebäuden oder Bossfights für eine ganz andere Intensität sorgen dürfte.

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Inhalte, Modi und Online-Struktur

Welche Features bringt Once Human auf PS5 mit? Inhaltlich setzt der Titel auf eine Mischung aus kooperativem Überleben, großen Gruppenstrukturen und frei wählbaren Ausrichtungen zwischen PvE und PvP. Die wichtigsten Gameplay-Bausteine im Überblick:

4er-Co-op-Modus, optional bis zu 8 Personen als Hive

30-Personen-Warbands als MMO-ähnliche Gildenstruktur

Eigene PvP-Modi

PvE-fokussierte Server und Events

Crossplay und Cross-Progression

Base-Building-Mechaniken

Server-exklusive Szenarien mit alternativen Abläufen und Regeln

Waffen-Crafting

Build-Crafting-Optionen

Bosskämpfe solo und im Co-op

First-Person-Ansicht ab dem 25. August 2026

Gerade die Szenarien sind spannend, weil sie Servern eine eigene Identität geben können und so mehr Abwechslung liefern als eine reine Einheitswelt. Wer lieber gemeinsam baut und PvE-Inhalte abgrast, findet hier genauso einen Platz wie Teams, die sich gezielt in PvP-Modi messen wollen.

Technik auf PS5 und DualSense-Extras

Was ist zur PS5-Version bekannt? Für die Konsolenfassung sind technische Optionen angekündigt, die sowohl Bildqualität als auch Performance abdecken sollen. Genannt werden ein Qualitätsmodus und ein Performance-Modus mit bis zu 120 FPS, ausgelegt für das große Display-Setup im Wohnzimmer.

Außerdem soll Once Human die DualSense-Funktionen gezielt nutzen. Dazu zählen unterschiedliche, tieffrequente Rumble-Effekte bei riesigen Monstern, spürbarer Trigger-Widerstand in Bosskämpfen sowie taktiles Feedback bei Loot-Drops. Wenn das sauber umgesetzt wird, kann das die Immersion gerade im Survival-Alltag deutlich aufwerten.

Optionales Vorbesteller-Angebot trotz Free-to-Play

Welche Packs gibt es zum PS5-Start? Once Human bleibt zwar grundsätzlich Free-to-Play, dennoch werden für PS5 bereits optionale Pakete angeboten. Genannt sind ein Starter Pack für 9,99 Euro sowie ein Radiance Pack für 14,99 Euro. Enthalten sein sollen kosmetische Items, Ingame-Währung oder Season-Pässe, je nach Paket.

Unterm Strich richtet sich das Angebot vor allem an alle, die früh einsteigen und sich zum Start optisch oder über Komfort-Inhalte etwas breiter aufstellen wollen, ohne dass der Zugang zum eigentlichen Spiel daran gekoppelt ist.

Weitere Open-World-Co-op-Spiele auf dem PS5-Radar

Welche Alternativen und ähnlichen Releases kommen ebenfalls auf PS5? Wer generell auf Open-World-Co-op steht, bekommt 2026 und darüber hinaus noch mehr Nachschub. Als nächster Termin wird Voidtrain für den 30. Juli 2026 genannt. Zusätzlich sollen auch The Planet Crafter und Enshrouded in absehbarer Zeit für Sonys Konsole erscheinen.

Damit zeichnet sich ein klarer Trend ab: Co-op, Base-Building und Survival bleiben auf PS5 stark gefragt, und Once Human könnte genau zur richtigen Zeit kommen, um sich zwischen den etablierten Namen und den kommenden Neuzugängen zu positionieren.

Wie klingt Once Human für euch: Reizt euch der First-Person-Modus und das Base-Building im Co-op, oder seid ihr eher bei anderen Survival-Games unterwegs? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.