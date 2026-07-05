PS5-Releases am 9. Juli 2026 – diese fünf Spiele erscheinen gleichzeitig

Der Juli gilt traditionell als eher ruhiger Monat für große Releases, aber 2026 macht die PlayStation 5 da eine klare Ausnahme. Ausgerechnet der 9. Juli 2026 wird zu einem echten Stresstest für euren Backlog, denn gleich mehrere neue Titel landen am selben Tag im PS5-Line-up.

Besonders auffällig: Mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced und EA Sports College Football 27 treffen zwei Veröffentlichungen aufeinander, die für viele schon allein jeweils den Monat füllen könnten. Wer gern zwischen Genres springt, bekommt am 9. Juli aber noch deutlich mehr Auswahl.

Der volle Release-Tag am 9. Juli 2026

Welche neuen PS5-Spiele erscheinen am 9. Juli 2026? Am Datum stapeln sich die Releases so sehr, dass man fast schon eine kleine Planung braucht, um nichts zu übersehen. Diese fünf Spiele sind für den 9. Juli 2026 angekündigt:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Backyard Baseball

EA Sports College Football 27

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok

Gunvolt Chronicles: Luminous Avengers iX 1+2 Dual Collection

Damit ist der 9. Juli sehr wahrscheinlich der vollste PS5-Tag des Monats, zumindest wenn es um frische Releases geht, die unterschiedliche Zielgruppen abholen. Von Action-Adventure über Sport bis hin zu Anime-Action ist praktisch alles dabei.

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Gerade wenn ihr euch nicht auf ein Genre festnageln wollt, ist das ein seltener Luxus: Statt wochenlangem Warten gibt es an einem einzigen Tag mehrere Optionen, zwischen denen man nach Stimmung wechseln kann.

Die beiden größten Zugpferde des Tages

Warum ist der 9. Juli 2026 für viele PS5-Fans so wichtig? Der Hauptgrund ist das Duo aus Piraten-Open-World und Football-Saisonstart. Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist als Neuauflage von Assassin’s Creed 4: Black Flag angekündigt, einem der beliebtesten Teile der Reihe.

Die Resynced-Version soll das Piraten-Feeling auf moderne Plattformen bringen, inklusive aufgehübschter Optik und zusätzlicher Inhalte. Wer damals stundenlang über die Karibik gesegelt ist, dürfte hier vor allem wegen Nostalgie und Technik-Upgrade hellhörig werden.

Parallel dazu erscheint EA Sports College Football 27. Nach dem Comeback der College-Football-Reihe und den jüngsten jährlichen Ablegern ist 27 die nächste Iteration und dürfte wieder viele PS5-Besitzer binden, vor allem alle, die sich auf die neue Saison, Karrieremodi und Online-Partien stürzen wollen.

Unterm Strich ist das genau die Kombination, die den Tag so knifflig macht: Ein großes Einzelspieler-Abenteuer, das Zeit frisst, trifft auf ein Sportspiel, das für viele zum Dauerbrenner wird.

Weitere PS5-Termine im Juli 2026 im Blick behalten

Welche wichtigen PS5-Releases kommen nach dem 9. Juli 2026? Wer am 9. Juli nicht sofort zuschlägt oder danach direkt Nachschub braucht, sollte die restlichen Juli-Termine im Auge behalten. Schon einen Tag später steht der nächste große Punkt an: Am 10. Juli 2026 ist die 1.0-Version von Palworld geplant.

Am 23. Juli 2026 folgt Avatar Legends: The Fighting Game, was vor allem Fighting-Game-Fans und alle anspricht, die Lust auf ein kompetitives Duell im Avatar-Universum haben.

Besonders historisch klingt dann der 28. Juli 2026: Mit Halo: Campaign Evolved soll erstmals überhaupt ein Halo-Spiel für eine PlayStation-Konsole erscheinen. Dabei handelt es sich um ein Remake von Halo: Combat Evolved und damit um einen potenziell spannenden Einstiegspunkt für PS5-Publikum, auch wenn der Release laut aktueller Ankündigung ohne den ikonischen Multiplayer-Modus auskommen soll.

Wie plant ihr euren Juli: Stecht ihr am 9. Juli direkt wieder in See, startet ihr in die College-Football-Saison oder reizt euch eher einer der anderen Releases? Schreibt eure Prioritäten gern in die Kommentare.