Big Walk knackt 1 Million Verkäufe in 6 Tagen – Crossplay-Koop bis 12 Spieler

Big Walk entwickelt sich nur wenige Tage nach dem Release zu einem beachtlichen Erfolg. Publisher Panic gab am 10. August 2026 bekannt, dass sich das neue Open-World-Koop-Spiel innerhalb von sechs Tagen mehr als eine Million Mal verkauft hat.

Die Zahl umfasst sämtliche verfügbaren Plattformen und darf daher nicht als reine PS5-Verkaufszahl verstanden werden. Big Walk erschien am 4. August 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 sowie Windows und Mac über Steam.

Ein Millionenstart nach wenigen Tagen

Wie erfolgreich ist Big Walk zum Release? Eine Million Verkäufe in weniger als einer Woche sind besonders für eine ungewöhnliche Koop-Produktion ein starkes Ergebnis. Panic bedankt sich bei der Community für Fanarts, Streams, persönliche Geschichten und die zahlreichen gemeinsamen Momente im Spiel.

Interessant ist dabei die Formulierung des Publishers. Panic spricht ausdrücklich von mehr als einer Million Menschen, die Big Walk gekauft haben. Ob darin auch Zugriffe über PlayStation Plus enthalten sind, geht aus der Mitteilung nicht eindeutig hervor.

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Auf der PS5 besitzt Big Walk einen zusätzlichen Vorteil. Das Abenteuer gehört im August 2026 zu den monatlichen PlayStation Plus-Spielen und kann noch bis zum 31. August 2026 von Mitgliedern ihrer Bibliothek hinzugefügt werden. Ebenfalls Teil des Angebots sind Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition und Signalis.

Koop-Chaos mit bis zu zwölf Teilnehmern

Warum kommt Big Walk bei Koop-Fans so gut an? Hinter dem Projekt steht House House, das Studio hinter Untitled Goose Game. Statt einer klassischen Kampagne mit Kämpfen und umfangreichen Rollenspielsystemen konzentriert sich das neue Abenteuer auf gemeinsames Erkunden, Gespräche und kreative Rätsel.

Gruppen mit zwei bis zwölf Personen können durch die offene Welt ziehen. Die Umgebung passt sich teilweise an die gewählte Gruppengröße an, sodass Big Walk sowohl mit wenigen Freunden als auch mit einer großen Truppe funktionieren soll. Mit steigender Teilnehmerzahl nimmt allerdings auch das gewünschte Chaos deutlich zu.

Eine wichtige Rolle spielt der entfernungsbasierte Sprachchat. Stimmen werden mit zunehmender Distanz leiser, hallen in Gängen wider oder werden durch Wände gedämpft. Walkie-Talkies, Ferngläser, Laserpointer, Megafone und Gesten helfen dabei, den Kontakt nicht vollständig zu verlieren.

Crossplay verbindet alle Plattformen

Welche Möglichkeiten bietet der Multiplayer? Big Walk unterstützt Crossplay zwischen PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Windows und Mac. Freunde können somit gemeinsam losziehen, ohne zwingend dasselbe System besitzen zu müssen.

Eine öffentliche Spielersuche gibt es dagegen nicht. Das Abenteuer ist darauf ausgelegt, über mehrere Sitzungen mit einer festen Gruppe gespielt zu werden. Der Host verwaltet dabei den Spielstand und muss eine Sitzung starten, bevor die übrigen Teilnehmer beitreten können.

Mit seinem starken Verkaufsstart hat Big Walk bereits eine solide Grundlage für die kommenden Monate geschaffen. Durch PlayStation Plus dürften zusätzlich zahlreiche PS5-Besitzer auf das ungewöhnliche Koop-Abenteuer aufmerksam werden.

Habt ihr Big Walk bereits mit euren Freunden ausprobiert oder plant ihr noch einen gemeinsamen Spaziergang? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.