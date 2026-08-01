Dating Stories 2 kostenlos im PS Store – Dating-Sim trifft Bilderpuzzles

Auf PS5 und PS4 ist ein neues Gratis-Spiel erschienen, das sich an Fans von Dating-Simulationen und Puzzles richtet. Dating Stories 2 kann seit dem 31. Juli 2026 kostenlos über den PlayStation Store heruntergeladen und dauerhaft der eigenen Spielebibliothek hinzugefügt werden.

Wie bereits beim Vorgänger setzt Entwickler Somequest auf eine Mischung aus romantischen Begegnungen, freizügigen Motiven und klassischen Bilderrätseln. Aufgrund der deutlichen sexuellen Anspielungen dürfte das Spiel allerdings vor allem eine erwachsene Nischenzielgruppe ansprechen.

Romantik trifft auf Bilderrätsel

Was bietet Dating Stories 2? Im Mittelpunkt stehen verschiedene Begegnungen, deren Verlauf von den Entscheidungen der Nutzer abhängt. Zunächst müssen Bilderpuzzles gelöst werden, um neue Gespräche und weitere Abschnitte der jeweiligen Geschichte freizuschalten.

In den Dialogen kommt es anschließend auf die richtige Wortwahl an. Passende Antworten vertiefen die Beziehung, während ungeschickte Aussagen eine Begegnung vorzeitig beenden können. Jede der vorgestellten Figuren besitzt einen eigenen Stil, eine individuelle Persönlichkeit und ein separates romantisches Szenario.

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Dating Stories 2 ist als Einzelspieler-Titel für PS5 und PS4 erhältlich. Remote Play wird ebenfalls unterstützt. Wer eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus Premium besitzt, kann auf der PS5 außerdem das angebotene Cloud-Streaming nutzen. Zu den verfügbaren Bildschirmsprachen gehört Deutsch.

Kostenloses Hauptspiel mit zusätzlichen Inhalten

Wie lässt sich Dating Stories 2 kostenlos spielen? Für das Hauptspiel ist keine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Interessierte können den Titel regulär im PlayStation Store auswählen und ihrer Bibliothek hinzufügen. Ein zeitlich begrenzter Gratiszeitraum ist derzeit nicht angegeben.

Ganz ohne optionale Ausgaben kommt das Geschäftsmodell allerdings nicht aus. Im Store werden mehrere kostenpflichtige Episoden und Inhaltspakete angeboten. Dazu zählen unter anderem zusätzliche Begegnungen sowie das Complete Romance Pack, das verschiedene Geschichten zusammenfasst. Für das Spielen der kostenlosen Basisversion sind diese Erweiterungen nicht notwendig.

Der erste Teil Dating Stories erschien am 14. Februar 2025 und konnte ebenfalls kostenlos gespielt werden. Innerhalb der Trophy-Community machte sich der Titel unter anderem durch eine vergleichsweise leicht erreichbare Platin-Trophäe einen Namen. Ob der Nachfolger eine ähnlich schnelle Jagd auf Trophäen ermöglicht, dürfte sich nach den ersten ausführlichen Erfahrungsberichten zeigen.

Deutlich geteilte Reaktionen

Wie kommt das kostenlose PS5-Spiel an? Die bisherigen Bewertungen fallen sehr unterschiedlich aus. Im PlayStation Store erreicht Dating Stories 2 aktuell durchschnittlich rund 3,4 von 5 Sternen bei 40 abgegebenen Bewertungen.

Etwas mehr als die Hälfte der Bewertungen vergibt die volle Punktzahl, während rund ein Drittel lediglich einen Stern auswählt. Das deutet darauf hin, dass das ungewöhnliche Konzept seine Zielgruppe durchaus unterhalten kann, außerhalb dieser Nische aber nur wenig Begeisterung auslöst.

Da der Download kostenlos ist, können Fans von Dating-Simulationen und entspannten Puzzle-Spielen ohne finanzielles Risiko selbst hineinschauen. Wer mit freizügigen Inhalten nichts anfangen kann, findet im PlayStation Store jedoch zahlreiche andere Free-to-Play-Alternativen.

Werdet ihr Dating Stories 2 ausprobieren oder ist euch das Konzept zu speziell? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.