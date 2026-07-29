PS5-Releases im August 2026 – diese 10 Spiele stehen im Kalender

Der August 2026 wird für PS5-Fans richtig voll: Gleich zehn große Releases stehen im Kalender und decken fast jedes Genre ab, von Action-RPG über Survival und Horror bis hin zu Fighting und Taktik. Auffällig ist vor allem die Taktung in der zweiten Monatshälfte, in der sich mehrere Schwergewichte innerhalb weniger Tage drängen.

Spannend ist vor allem, dass viele Publisher ihre Starts bewusst vor den traditionell extrem umkämpften Herbst legen. Für euch heißt das vor allem eins: Im August wird die PS5-Bibliothek schlagartig um eine ganze Reihe potenzieller Highlights erweitert.

Alle PS5-Releases im August 2026 auf einen Blick

Welche neuen PS5-Spiele erscheinen im August 2026? Damit ihr die Übersicht behaltet, sind hier alle zehn großen angekündigten PS5-Releases mit Datum in einer kompakten Liste. So könnt ihr direkt planen, welche Woche für euch am gefährlichsten fürs Zeitkonto wird.

Spiel Release-Datum Genre-Notiz Beast of Reincarnation 04. August 2026 Action-RPG Big Walk 04. August 2026 Open-World-Co-op mit Rätseln, als PS-Plus-Spiel zum Start Marvel Tokon: Fighting Souls 06. August 2026 Stylisches Fighting Game, Konsolenexklusiv auf PS5 Grounded 2 11. August 2026 Co-op-Survival The Sinking City 2 18. August 2026 Survival-Horror Mortal Shell 2 20. August 2026 Soulslike Aliens: Fireteam Elite 2 25. August 2026 Co-op-Action Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 27. August 2026 Collection, inklusive Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Resonance: A Plague Tale Legacy 27. August 2026 Historisches Action-Adventure Star Wars Zero Company 27. August 2026 Rundenstrategie im Stil von XCOM trifft Star Wars

Der Monat startet direkt am 04. August 2026 mit einem Doppelpack: Beast of Reincarnation als Action-RPG von Game Freak und Big Walk als Open-World-Co-op-Spiel, bei dem Erkunden und gemeinsames Rätsellösen im Mittelpunkt stehen. Dass Big Walk zum Release als PS-Plus-Spiel eingeplant ist, dürfte es Freunden besonders leicht machen, ohne große Hürden zusammen loszuziehen.

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Nur zwei Tage später, am 06. August 2026, folgt mit Marvel Tokon: Fighting Souls das wohl lauteste Ausrufezeichen des Monats. Das Fighting Game setzt auf einen Anime-Look, lässt Helden und Schurken aus dem Marvel-Universum aufeinanderprallen und ist als Konsolenexklusivtitel für PS5 positioniert.

Highlights, Genres und warum der Monat so dicht gepackt ist

Warum ist August 2026 für die PS5 so wichtig? Weil die zweite Monatshälfte gefühlt jede Nische bedient und mehrere Releases das Potenzial haben, sich in den Jahresbestenlisten festzubeißen. Am 11. August 2026 kommt mit Grounded 2 der nächste große Co-op-Survival-Trip auf die Konsole, bevor es am 18. August 2026 mit The Sinking City 2 deutlich düsterer wird.

Direkt danach geht es am 20. August 2026 mit Mortal Shell 2 weiter, das Soulslike-Fans ansprechen dürfte, die Wert auf fordernde Kämpfe und eine bedrohliche Atmosphäre legen. Am 25. August 2026 übernimmt dann Aliens: Fireteam Elite 2 für alle, die lieber im Team ballern, statt alleine zu leiden.

Und dann kommt der 27. August 2026 als echter Cluster-Tag: Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 erscheint am selben Datum wie Resonance: A Plague Tale Legacy und Star Wars Zero Company.

Besonders spannend ist die Metal Gear-Collection, weil Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots damit erstmals nicht mehr exklusiv an die PS3 gebunden ist. Gleichzeitig liefern Resonance als historisches Action-Adventure und Star Wars Zero Company als Rundenstrategie zwei komplett unterschiedliche Ansätze, die sich nicht gegenseitig kannibalisieren müssen.

Welche dieser zehn Neuerscheinungen landet bei euch ganz oben auf der Wishlist, und bei welchem Release-Datum habt ihr jetzt schon Angst um euren Backlog? Schreibt eure Einschätzung gern in die Kommentare.