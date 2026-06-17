Assassins Creed Black Flag Resynced – Editionen, Boni und Release im Überblick

Assassin’s Creed Black Flag Resynced geht offiziell in die Vorbestellphase und Ubisoft macht es Fans diesmal nicht gerade leicht, den Überblick zu behalten. Neben mehreren Editionen gibt es einen zentralen Vorbestellerbonus sowie einzelne Extras, die an bestimmte Stores oder Plattformen gekoppelt sind.

Der Release ist für den 9. Juli 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC angesetzt. Inhaltlich kehrt Edward Kenways Piratenabenteuer damit mehr als ein Jahrzehnt nach dem Original zurück, diesmal als Remake mit überarbeiteten Inhalten und neuem Feinschliff.

Editionen im Überblick

Welche Versionen von Assassin’s Creed Black Flag Resynced gibt es? Ubisoft bietet insgesamt vier Varianten an, die alle das Hauptspiel enthalten, sich aber bei digitalen Goodies und physischen Beigaben deutlich unterscheiden. Gerade, wenn ihr Sammler seid oder einfach nur möglichst viele Ingame-Vorteile wollt, lohnt sich der genaue Blick.

Die wichtigsten Unterschiede liegen bei Preis, Format und Zusatzinhalten. Während Standard vor allem den günstigen Einstieg liefert, bündeln Deluxe und Collector zusätzliche Pakete und Sammlerobjekte. Die Launch Edition ist dagegen eine spezielle physische Version mit Print-Beigaben.

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Edition Format Inhalte Standard Edition Digital und physisch Basisspiel Launch Edition Physisch Basisspiel, 34-seitiges Artbook, Weltkarten-Poster, Blackbeards Crimson Pack Deluxe Edition Digital Basisspiel, zwei digitale Packs Collector’s Edition Physisch auf Konsole, PC-Key auf PC Deluxe-Inhalte plus physische Sammlerobjekte

Zur Standard Edition: Sie ist die schlichteste Option und besteht aus dem Basisspiel. Digital ist sie regulär verfügbar, physische Versionen hängen von teilnehmenden Händlern ab.

Die Launch Edition liegt ebenfalls als physische Fassung vor und packt zusätzlich ein 34-seitiges Artbook sowie ein Weltkarten-Poster in die Box. Außerdem ist hier bereits Blackbeards Crimson Pack enthalten.

Die Deluxe Edition ist die digitale Upgrade-Variante für alle, die mehr Ingame-Content wollen, ohne gleich zur Collector’s Edition zu greifen. Enthalten sind zwei digitale Pakete, die sowohl Edward als auch die Jackdaw und ihre Crew aufwerten.

Master Assassin Character Pack: Edward-Kostüm, Schwert, Pistole und ein Trinket mit einzigartigen Perks

Master Assassin Naval Pack: Segel-Set, Schiffstier, Crew-Kleidung, Steuerrad, Galionsfigur und Rumpfverzierung

Die Collector’s Edition richtet sich klar an Sammler. Konsolen erhalten eine Disc, am PC gibt es einen Key. Laut Ubisoft ist sie im offiziellen Angebot derzeit ausverkauft, es wird aber auch auf Verfügbarkeit im Handel verwiesen.

Edward-Kenway-Figur (31 Zentimeter)

Edwards Leder-Logbuch

Tragbare Assassin-Metallbrosche

Exklusives SteelBook

Stoffkarte

Notenblatt mit Sea-Shanty-Musik

Deluxe Edition Digitalinhalte

Blackbeards Crimson Pack

Vorbestellerbonus und exklusive Extras

Welche Vorbestellerboni gibt es für Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Der zentrale Bonus ist Blackbeards Crimson Pack. Darin steckt ein einzigartiges Outfit für Edward sowie ein Schwert und eine Pistole. Die beiden Waffen kommen zusätzlich mit eigenen Ingame-Perks, die euch spielerische Vorteile verschaffen können.

Blackbeards Crimson Pack: Edward-Kostüm, Schwert und Pistole

Waffenbonus: Schwert und Pistole enthalten einzigartige Perks

Daneben existieren einzelne Boni, die nicht automatisch bei jeder Version dabei sind, sondern an Händler oder Plattformen gebunden werden. In den USA wird etwa eine Steelbook-Aktion über GameStop genannt, für Deutschland ist das jedoch kein relevanter Anlaufpunkt, da GameStop hierzulande seit Januar 2025 nicht mehr vertreten ist.

Zusätzlich wird eine Microsoft-Store-Promo für die USA erwähnt, die an Vorbestellungen der Xbox Deluxe Edition gekoppelt ist. Als konkreter Ingame-Bonus für diese Aktion wird ein Assassin’s Creed Resources Pack genannt, das Materialien und Handelswaren für Upgrades der Jackdaw liefert.

Release, Plattformen und PC-Stores

Wann erscheint Assassin’s Creed Black Flag Resynced und wo könnt ihr es spielen? Der Startschuss fällt am 9. Juli 2026. Erscheinen wird das Remake auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Am PC ist der Kauf über den Ubisoft Store, Steam und den Epic Games Store möglich. Wer auf Konsole unterwegs ist, kann je nach Vorliebe digital im jeweiligen Store oder physisch im Handel zugreifen, sofern entsprechende Versionen angeboten werden.

Welche Edition landet bei euch im Warenkorb: Standard, Launch, Deluxe oder doch die Collector’s Edition? Schreibt eure Meinung und eure Wunsch-Extras gern in die Kommentare.