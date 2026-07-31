Christopher Nolans neuer Kinofilm The Odyssey sorgt offenbar nicht nur an den Kinokassen für großes Interesse. Auch Ubisofts mittlerweile fast acht Jahre altes Assassin’s Creed Odyssey erlebt derzeit ein erstaunliches Comeback.

Innerhalb von zehn Tagen ist die Zahl der täglich aktiven Spieler auf Steam, PlayStation und Xbox um rund 90 Prozent gestiegen. Besonders stark fällt der Zuwachs auf den Konsolen aus.

Fast eine Viertelmillion Spieler an einem Tag

Die Zahlen stammen vom Marktforschungsunternehmen Alinea Analytics. Demnach verzeichnete Assassin’s Creed Odyssey am 17. Juli 2026, dem Kinostart von The Odyssey, plattformübergreifend rund 122.000 täglich aktive Spieler.

Am 27. Juli waren es bereits ungefähr 233.000 Spieler. Innerhalb von nur zehn Tagen kamen somit etwa 110.000 tägliche Nutzer hinzu.

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Wichtig: Bei den genannten Werten handelt es sich nicht um gleichzeitig aktive Spieler, sondern um geschätzte Daily Active Users. Erfasst wurden Steam, PlayStation und Xbox. Weitere Plattformen wie die Nintendo Switch und der Epic Games Store sind in den Zahlen nicht enthalten.

Im Vergleich zum durchschnittlichen Niveau vor dem Kinostart lag die Spieleraktivität zuletzt beim 1,8-Fachen.

Via Alinea Analytics

Auf Xbox steigen die Spielerzahlen am stärksten

Am deutlichsten macht sich der Effekt auf den Konsolen bemerkbar. Auf der Xbox stieg die Zahl der täglich aktiven Spieler laut Alinea Analytics um 134 Prozent:

Xbox: plus 134 Prozent auf rund 84.000 Spieler

PlayStation: plus 94 Prozent auf rund 114.000 Spieler

Steam: plus 26 Prozent

Damit entfällt der größte Teil der plattformübergreifenden 233.000 Spieler auf PlayStation und Xbox. Auf Steam fiel der Zuwachs dagegen wesentlich kleiner aus.

Als wichtigen Grund nennt Alinea Analytics die Verfügbarkeit von Assassin’s Creed Odyssey in den Spiele-Abonnements Xbox Game Pass und PlayStation Plus. Viele Abonnenten können das Rollenspiel ausprobieren oder erneut installieren, ohne das Spiel zusätzlich kaufen zu müssen.

Nolan weckt die Lust auf das antike Griechenland

Eine offizielle Verbindung zwischen Christopher Nolans The Odyssey und Assassin’s Creed Odyssey besteht nicht. Beide Werke greifen jedoch die griechische Antike, bekannte historische Schauplätze und Elemente der griechischen Mythologie auf.

Ubisofts Rollenspiel erzählt eine eigenständige Geschichte während des Peloponnesischen Krieges. Spieler begegnen dabei historischen Persönlichkeiten wie Sokrates, Perikles und dem spartanischen König Leonidas. Gleichzeitig enthält die umfangreiche Spielwelt zahlreiche mythologische Kreaturen, Geschichten und Anspielungen auf Homers Werke.

Christopher Nolans Film basiert dagegen direkt auf Homers Odyssee und begleitet Odysseus auf seiner gefährlichen Heimreise nach dem Trojanischen Krieg.

Wer nach dem Kinobesuch selbst durch eine virtuelle Version des antiken Griechenlands reisen möchte, findet derzeit allerdings kaum eine größere Alternative zu Assassin’s Creed Odyssey.

Ubisoft greift das neue Interesse auf

Ubisoft hat die unerwartete Aufmerksamkeit ebenfalls erkannt und Assassin’s Creed Odyssey rund um den Kinostart erneut in den sozialen Netzwerken beworben.

Dabei rückte das Unternehmen unter anderem die Discovery Tour in den Vordergrund. In diesem eigenständigen Lernmodus entfallen Kämpfe, Quests und andere klassische Spielelemente weitgehend. Stattdessen lässt sich das antike Griechenland erkunden, während geführte Touren Hintergründe zu Geschichte, Architektur und Kultur vermitteln.

Der Modus eignet sich damit besonders für Spieler, die sich nach The Odyssey intensiver mit der griechischen Antike beschäftigen möchten.

Kein vergleichbarer Anstieg bei den Verkäufen

Das neue Interesse schlägt sich bislang vor allem bei der Spieleraktivität und weniger bei den Verkäufen nieder. Nach Schätzungen von Alinea Analytics wurden seit Beginn des Jahres 2026 rund 400.000 Exemplare von Assassin’s Creed Odyssey verkauft.

Dass die Zahl der aktiven Spieler wesentlich schneller wächst, dürfte vor allem an den Abonnementdiensten und regelmäßigen Rabattaktionen liegen. Viele Spieler besitzen das Rollenspiel zudem bereits und kehren nach mehreren Jahren lediglich noch einmal zurück.

Assassin’s Creed Odyssey erschien im Oktober 2018 für PS4, Xbox One und PC. Später folgten unter anderem eine Version für Nintendo Switch sowie technische Verbesserungen für PS5 und Xbox Series X/S.

Habt ihr nach The Odyssey ebenfalls Lust bekommen, noch einmal nach Griechenland zurückzukehren, oder zählt Assassin’s Creed Odyssey ohnehin zu euren liebsten Teilen der Reihe?