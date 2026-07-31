Rockstar Games ist für rätselhafte Orte, übernatürliche Begegnungen und versteckte UFOs bekannt. Eine neue Fan-Theorie deutet nun darauf hin, dass GTA 6 diese Tradition am Mount Kalaga fortsetzen könnte. Als Vorbild sollen ausgerechnet mysteriöse Lichterscheinungen dienen, die seit Jahrzehnten für Geister- und Aliengeschichten sorgen.

Mysteriöse Lichter könnten Rockstar inspiriert haben

Was könnten die Brown Mountain Lights mit GTA 6 zu tun haben? Im GTA-6-Subreddit macht derzeit eine Theorie die Runde, die Mount Kalaga mit den sogenannten Brown Mountain Lights in Verbindung bringt. Dabei handelt es sich um leuchtende Kugeln, die angeblich immer wieder über den Bergen von North Carolina auftauchen, kurz in der Luft schweben und anschließend verschwinden.

Das Phänomen brachte zahlreiche Erklärungsversuche hervor. Während einige Beobachter hinter den Lichtern natürliche Ursachen oder weit entfernte Fahrzeug- und Zuglichter vermuten, erzählen lokale Legenden von Geistern, Außerirdischen und geheimnisvollen Flugobjekten.

Entscheidend für die neue GTA-6-Theorie ist die mögliche reale Vorlage von Mount Kalaga. Mitglieder der Mapping-Community glauben, in dem Gebiet Elemente des Table Rock Mountain und der umliegenden Bergregion in North Carolina erkannt zu haben. Von Table Rock aus werden auch die Brown Mountain Lights beobachtet.

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Offiziell bestätigt ist dieses reale Vorbild allerdings nicht. Selbst innerhalb der Community wird darüber gestritten, ob die optischen Gemeinsamkeiten wirklich ausreichen, um Mount Kalaga eindeutig mit Table Rock gleichzusetzen.

Wird Mount Kalaga das neue Mount Chiliad?

Warum halten Fans ein UFO-Easter-Egg trotzdem für plausibel? Rockstar hat vergleichbare Legenden bereits mehrfach aufgegriffen. In GTA 5 entwickelte sich der Mount Chiliad mit seinem geheimnisvollen Wandbild, den Glyphen und mehreren versteckten UFOs zu einem der bekanntesten Mysterien der gesamten Reihe.

Auch Red Dead Redemption 2 enthält eine übernatürliche Begegnung am Mount Shann. Unter bestimmten Voraussetzungen erscheint dort ein leuchtendes Flugobjekt am Himmel. Ein weiteres UFO kann in einer verlassenen Hütte entdeckt werden.

Mount Kalaga wäre daher ein naheliegender Schauplatz für die Fortsetzung dieser Tradition. Rockstar beschreibt das Gebiet als weitläufigen Nationalpark mit dichten Wäldern, Bergen, abgelegenen Orten und zahlreichen Möglichkeiten für Erkundungen. Die bisher veröffentlichten Bilder zeigen unter anderem Wanderer, Jäger und verlassene Einrichtungen.

Gerade die Abgeschiedenheit könnte Rockstar nutzen, um Spieler nachts auf die Suche nach rätselhaften Lichtern zu schicken. Ob daraus lediglich ein kleines Easter Egg oder erneut ein umfangreiches Rätsel entsteht, ist vollkommen offen.

Cal Hampton könnte bei der Suche eine Rolle spielen

Wer könnte Spieler auf das vermeintliche UFO aufmerksam machen? Ein geeigneter Kandidat wäre Cal Hampton. Rockstar stellt Jasons Freund als ausgesprochen paranoiden Verschwörungstheoretiker vor, der zu Hause den Funkverkehr der Küstenwache abhört und sich fragt, was wäre, wenn im Internet tatsächlich alles wahr sei.

Cal wundert sich unter anderem über Vögel, die seiner Meinung nach viel zu perfekt in Formation fliegen. Damit wirkt die Figur wie geschaffen dafür, Jason und Lucia mit vermeintlichen Regierungsexperimenten, Aliens oder unerklärlichen Himmelserscheinungen zu konfrontieren.

Denkbar wäre deshalb, dass Cal den Spielern erste Hinweise auf seltsame Lichter am Mount Kalaga liefert. Einen Beleg dafür gibt es bislang jedoch nicht. Die gesamte Verbindung zu den Brown Mountain Lights beruht auf Beobachtungen und Spekulationen der Community.

Dass Rockstar in GTA 6 erneut UFOs, Geister oder andere übernatürliche Geheimnisse versteckt, wäre dennoch keine Überraschung. Vielleicht beginnt mit dem Mount Kalaga schon bald ein neues Rätsel, das Fans ähnlich lange beschäftigt wie einst der Mount Chiliad.

Glaubt ihr an ein neues UFO-Mysterium oder interpretiert die Community zu viel in Mount Kalaga hinein?