Borderlands 4 – Story-DLC 2 bringt FL4K zurück, Release am 10. September 2026

Gearbox bringt einen Fan-Liebling zurück ins Rampenlicht: FL4K kehrt offiziell in Borderlands 4 zurück. Der zweite Story-DLC hört auf den Namen FL4K and the Last Resort und soll am 10. September 2026 erscheinen. Mit dabei ist nicht nur neue Story auf dem Planeten Kairos, sondern auch frischer Nachschub fürs Roster der Kammerjäger.

Die Ankündigung kam zusammen mit einem kurzen Teaser, der klar macht, wohin die Reise geht: FL4K setzt die eigene Jagd fort, diesmal an der Seite eines neuen Charakters. Damit knüpft das Add-on außerdem direkt an den bisherigen DLC-Fahrplan von Borderlands 4 an, nachdem das erste Story-Paket bereits im März 2026 veröffentlicht wurde.

Der neue Story-DLC im Überblick

Was steckt in FL4K and the Last Resort? Laut offizieller Vorstellung handelt es sich um das zweite DLC-Story-Paket für Borderlands 4. Inhaltlich wird die Geschichte nach den Ereignissen von Mad Ellie and the Vault of the Damned weitererzählt, das im März 2026 erschienen ist.

Im Zentrum steht FL4K, der Beastmaster aus Borderlands 3, der auf Kairos einer neuen Spur folgt. Der Teaser deutet dabei auf einen persönlichen Aufhänger hin: FL4Ks Skag Mr. Chew scheint verschwunden zu sein, was die Suche nach dem vermissten Begleiter zum Auslöser für die nächste Jagd macht.

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Die wichtigsten bislang bekannten Eckdaten hat Gearbox damit bereits klar umrissen:

DLC-Name: FL4K and the Last Resort

Release: 10. September 2026

Einordnung: Borderlands 4 DLC Story Pack 2

Schauplatz: Kairos

Story-Anknüpfung: folgt auf Mad Ellie and the Vault of the Damned aus März 2026

Neuer Kammerjäger Loveless begleitet FL4K

Wer ist Loveless the Hacker? Neben der Rückkehr von FL4K führt Gearbox mit dem DLC auch einen komplett neuen Kammerjäger ein: Loveless the Hacker. Im Teaser tritt Loveless direkt an FL4Ks Seite auf, was ziemlich klar nach einem Duo klingt, das nicht nur in Zwischensequenzen zusammen auftaucht, sondern auch spielerisch eng mit der DLC-Story verknüpft sein dürfte.

Konkrete Details zu Action-Skills, Talentbäumen oder möglichen Synergien mit FL4Ks Beastmaster-Gameplay hat Gearbox bislang nicht ausgerollt. Trotzdem ist die Richtung eindeutig: Story Pack 2 setzt nicht nur auf Nostalgie durch einen bekannten Vault Hunter, sondern erweitert das Line-up gleichzeitig um eine neue Figur, die für frische Builds und Koop-Kombinationen sorgen soll.

Diese Termine sind für Borderlands 4 jetzt wichtig

Wann erscheint der DLC und wie passt das in den bisherigen Fahrplan? Der Startschuss für FL4K and the Last Resort fällt am 10. September 2026. Damit liegt das Release-Fenster gut ein halbes Jahr nach dem ersten Story-DLC Mad Ellie and the Vault of the Damned, der im März 2026 erschienen ist.

Wer Borderlands 4 aktuell verfolgt, bekommt damit einen klaren nächsten Fixpunkt, egal ob ihr vor allem wegen der Story, Loot-Schleifen oder neuer Kammerjäger am Ball bleibt. Gerade FL4Ks Rückkehr dürfte viele abholen, die den Beastmaster seit Borderlands 3 vermisst haben und jetzt wieder Bock auf Pets, Jagd-Vibes und Chaos auf Kairos bekommen.

Schreibt mir in die Kommentare: Freut ihr euch mehr über FL4Ks Comeback oder über den neuen Kammerjäger Loveless, und was erwartet ihr vom zweiten Story-Paket am 10. September 2026?