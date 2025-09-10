Borderlands 4 kommt – Größtes Abenteuer mit nahtlosen Welten ab Sept. 2025

Die Borderlands-Serie ist bekannt für ihren einzigartigen Mix aus Action, Rollenspiel und schrägem Humor. Mit der Ankündigung von Borderlands 4 wird die Vorfreude auf das neue Abenteuer immer größer. Gearbox Software hat versprochen, dass dieser Teil der größte und beste der Serie wird, mit nahtlosen Welten ohne Ladebildschirme und neuen Gameplay-Mechaniken wie dem Greifhaken. Doch bevor du dich in das neue Abenteuer stürzt, werfen wir einen Blick auf die bisherigen Borderlands-Spiele und ordnen sie von „schlecht“ bis „am besten“.

Warum Borderlands das Schlusslicht bildet

Was macht das originale Borderlands weniger attraktiv? Borderlands aus dem Jahr 2009 hat die Serie ins Leben gerufen, doch im Vergleich zu seinen Nachfolgern wirkt es heute etwas veraltet. Die langsame Bewegung und das mäßige Pacing machen es im Vergleich zu den späteren Spielen weniger spannend. Dennoch hat es seinen Platz in der Geschichte der Looter-Shooter sicher.

Während das ursprüngliche Borderlands viele der Mechaniken eingeführt hat, die die Serie auszeichnen, fühlt es sich heute eher wie ein nostalgischer Rückblick an. Die späteren Teile haben die Formel verbessert und bieten ein dynamischeres Gameplay, was es schwierig macht, zum ersten Teil zurückzukehren, es sei denn, du suchst nach einem nostalgischen Trip.

Tiny Tina’s Wonderlands als erweiterte DLC-Erfahrung

Warum fühlt sich Tiny Tina’s Wonderlands nicht wie ein vollwertiges Borderlands-Spiel an? Obwohl Tiny Tina’s Wonderlands unterhaltsam ist, fühlt es sich mehr wie ein umfangreiches DLC an. Das Setting ist eine humorvolle Hommage an Tabletop-Rollenspiele, doch die Klassenstruktur und das Zaubersystem sind die schwächsten in der Serie.

Die Möglichkeit, Klassen zu kombinieren, bietet zwar Vielfalt, aber die individuellen Fähigkeiten der Charaktere sind weniger beeindruckend als in anderen Teilen der Serie. Während Tiny Tina’s Wonderlands einige gute Momente bietet, fehlt ihm der einzigartige Charakter der anderen Borderlands-Spiele.

Die Stärken von Borderlands 3

Warum ist Borderlands 3 trotz seiner Schwächen ein Highlight? Borderlands 3 mag eine schwache Story haben, doch das Gameplay überzeugt auf ganzer Linie. Es kombiniert die besten Elemente der Vorgänger und bietet das flüssigste und dynamischste Kampfsystem der Serie.

Die Bewegungstechniken, wie Rutschen und Klettern, sowie die Vielfalt an Waffen und Fähigkeiten machen Borderlands 3 zu einem der spaßigsten Spiele der Reihe. Trotz seiner erzählerischen Schwächen bietet es jede Menge Action und hervorragende DLCs.

Die Vorzüge von Borderlands: The Pre-Sequel

Was macht das Pre-Sequel besonders? Borderlands: The Pre-Sequel bietet ein frisches Setting und interessante Charaktere. Die niedrige Schwerkraft und die Einführung des Butt-Slams machen das Gameplay einzigartig.

Besonders hervorzuheben ist Athena, deren Kinetischer Aspis eine der befriedigendsten Fähigkeiten der Serie ist. Das Spiel fängt die Essenz von Borderlands ein und bietet genug Neuerungen, um sich von den anderen Teilen abzuheben.

Warum Borderlands 2 als bester Teil gilt

Welche Elemente machen Borderlands 2 zum Spitzenreiter? Borderlands 2 vereint alles, was die Serie ausmacht: großartige Charaktere, eine fesselnde Story und einen unvergesslichen Bösewicht. Es bietet den perfekten Mix aus Humor, Action und Rollenspiel-Elementen.

Jeder andere Teil der Serie hat seine Schwächen, doch Borderlands 2 glänzt in allen Aspekten. Es hat den Maßstab für die Serie gesetzt und bleibt bis heute der Höhepunkt des Borderlands-Erlebnisses.

Ein Blick voraus auf Borderlands 4

Was können wir von Borderlands 4 erwarten? Borderlands 4 wird am 12. September 2025 auf den Markt kommen und verspricht, das bisher größte und offenste Spiel der Serie zu sein. Es führt neue Fahrzeuge und Werkzeuge ein, die das Erkunden der nahtlosen Welt erleichtern.

Die Geschichte dreht sich um den Planeten Kairos und einen Bösewicht namens der Zeitwächter. Mit einem neuen Planeten und einer neuen Besetzung von Charakteren wird Borderlands 4 sicherlich für frischen Wind in der Serie sorgen.

