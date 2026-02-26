Epic Games Store – Gratis-Spiele wechseln am 5. März 2026, Titel offen

Der Epic Games Store hat offiziell bestätigt, welche Gratis-Spiele ab dem 5. März 2026 im wöchentlichen Free-Games-Programm landen. Wie gewohnt könnt ihr die Titel nach dem Freischalten kostenlos zur Bibliothek hinzufügen und dauerhaft behalten, solange ihr sie innerhalb des Aktionszeitraums einmal abholt.

Für alle, die regelmäßig reinschauen, ist der Termin besonders praktisch: Der Store wechselt seine kostenlosen Spiele typischerweise am frühen Abend deutscher Zeit. Damit bleibt genug Zeit, die aktuellen Freebies noch einzusammeln, bevor das neue Paket am 5. März übernimmt.

Gratis-Spiele ab 5. März im Überblick

Welche kostenlosen Spiele kommen am 5. März 2026? Der Epic Games Store hat für den 5. März neue Gratis-Spiele angekündigt, die dann im Rahmen der wöchentlichen Aktion verfügbar sind. Die konkreten Spieletitel wurden in den vorliegenden Informationen jedoch nicht genannt.

Fest steht damit vor allem der Zeitpunkt: Wer seine Bibliothek pflegt und keine Woche auslassen will, sollte sich den 5. März vormerken und am Wechseltag einmal im Store vorbeischauen, um die neuen Freebies zu claimen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

So sicherst du dir die Freebies im Epic Games Store

Wie bekommst du die Gratis-Spiele dauerhaft? Du musst die Spiele innerhalb des Aktionszeitraums im Epic Games Store einmal zur Bibliothek hinzufügen. Danach bleiben sie dauerhaft in deinem Account, auch wenn die Aktion später endet.

Wichtig ist dabei nur: Es reicht nicht, die Store-Seite zu öffnen, du musst den Vorgang zum Hinzufügen beziehungsweise Kaufen für 0 Euro aktiv abschließen. Danach tauchen die Spiele wie normale Käufe in deiner Bibliothek auf und lassen sich jederzeit erneut installieren.

Am 5. März 2026 im Epic Games Store einloggen

einloggen Zum Bereich mit den kostenlosen Spielen wechseln

Die Gratis-Spiele für 0 Euro zur Bibliothek hinzufügen

Optional direkt herunterladen oder später installieren

Welche kostenlosen Spiele würdest du dir für den 5. März wünschen, und sammelst du die wöchentlichen Freebies regelmäßig? Schreib es gern in die Kommentare.