Hogwarts Legacy gratis im Epic Games Store – Angebot endet am 3. Mai 2026

Wer den Epic Games Store nutzt, kann sich aktuell einen echten Blockbuster dauerhaft in die Bibliothek holen: Hogwarts Legacy ist nur für kurze Zeit komplett kostenlos verfügbar. Das Angebot läuft bis zum 3. Mai 2026 um 14:00 Uhr deutscher Zeit, danach ist Schluss.

Bemerkenswert ist vor allem die Größenordnung: Hogwarts Legacy zählt zu den erfolgreichsten Spielen der letzten Jahre und war 2023 ein absoluter Dauerbrenner. Wer es bisher ausgelassen hat oder es zusätzlich auf dem PC besitzen will, bekommt hier eine seltene Gelegenheit.

Das steckt hinter dem Gratis-Deal

Bis wann ist Hogwarts Legacy gratis verfügbar? Laut Aktion im Epic Games Store endet das Zeitfenster am 3. Mai 2026 um 14:00 Uhr in Deutschland. Danach lässt sich der Titel nicht mehr kostenlos sichern, selbst wenn du ihn schon im Warenkorb hattest.

Wichtig: Das Freebie ist diesmal nicht Teil der üblichen wöchentlichen Epic-Aktion, sondern eine zusätzliche Promo. Entsprechend knapp fällt auch die Laufzeit aus. Je nach Region kann es außerdem Einschränkungen geben.

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So sicherst du dir Hogwarts Legacy im Epic Games Store:

Im Epic Games Store einloggen oder ein Konto erstellen. Zur Store-Seite von Hogwarts Legacy wechseln. Auf Get klicken und den Vorgang abschließen. Danach kannst du das Spiel direkt herunterladen oder später installieren. Entscheidend ist, dass du es rechtzeitig beanspruchst.

Warum Hogwarts Legacy 2023 so groß war

Was macht Hogwarts Legacy so beliebt? Das Open-World-Action-RPG spielt im Harry-Potter-Universum, aber zeitlich deutlich vor der bekannten Geschichte, nämlich im 19. Jahrhundert. Du startest als neue Schülerin oder neuer Schüler in Hogwarts, nimmst am Unterricht teil, lernst Zauber und erkundest unter anderem Schloss Hogwarts sowie Hogsmeade.

Der Mix aus Erkundung, Story-Quests und magischen Kämpfen hat bei vielen Fans genau den Nerv getroffen, weil er das Fantasy-Schulgefühl mit handfestem RPG-Gameplay verbindet. Auch wirtschaftlich war das Spiel ein Gigant: Zum Release 2023 wurden in den ersten zwei Wochen über 12 Millionen Exemplare verkauft, dazu kamen mehr als 850 Millionen US-Dollar Umsatz im gleichen Zeitraum. Später wurde außerdem die Marke von 40 Millionen verkauften Kopien geknackt.

Parallel zur Gratis-Aktion läuft im Epic Games Store ein Rabatt auf das Dark-Arts-Paket in Höhe von 60 Prozent. Enthalten sind unter anderem der Thestral als Reittier, ein Kosmetik-Set und eine zusätzliche Kampfarena.

Weitere Gratis-Spiele im Epic Games Store im Überblick

Welche anderen kostenlosen Spiele gibt es gerade bei Epic? Unabhängig von Hogwarts Legacy laufen die regulären Freebies im Store weiter. Aktuell sind diese Titel kostenlos verfügbar:

Firestone Online IDLE RPG bis zum 7. Mai 2026

Oddsparks: An Automation Adventure bis zum 7. Mai 2026

Ab dem 7. Mai 2026 werden diese Spiele als nächste Gratis-Titel gelistet:

Arranger: A Role-Puzzling Adventure

Trash Goblin

Holst du dir Hogwarts Legacy noch schnell gratis ab, oder hast du es längst auf einer anderen Plattform durchgespielt? Schreib es in die Kommentare.