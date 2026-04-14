ARC Raiders – Erste Bilder der neuen Riven-Tides-Map Panorama Azurro

Embark Studios macht den nächsten großen Schauplatz für ARC Raiders langsam offiziell: In einer neuen Nachricht an die Community tauchen erstmals Bilder einer kommenden Map auf, die noch im April 2026 erscheinen soll. Der Teaser gehört zum angekündigten Update Riven Tides und deutet darauf hin, dass in den nächsten Wochen nicht nur die Umgebung, sondern auch die Bedrohungen in den Einsätzen spürbar zulegen könnten.

Die neuen Screenshots zeigen eine auffällige Location, die wie ein Hotelkomplex wirkt und den Namen Panorama Azurro trägt. Dazu kommen ein paar kurze Textzeilen, die die Ankunft der Map in wenigen Wochen anteasen. Einen exakten Termin hat Embark bislang nicht genannt, der Release wird aber für Ende April erwartet.

Der erste Blick auf die neue Riven-Tides-Map

Welche Hinweise geben die neuen Bilder zur Map? Die Aufnahmen lassen erstmals greifbar werden, in welche Richtung Embark mit dem nächsten Gebiet geht. Im Mittelpunkt steht offenbar ein markanter Gebäudekomplex, der nach klassischem Urlaubs-Hotspot aussieht, aber in der Welt von ARC Raiders natürlich eher als gefährlicher Loot-Magnet dienen dürfte.

Spannend ist vor allem, dass sich die Community zuletzt nicht einig war, wohin die Reise geht. Nach frühen Spekulationen über ein vulkanisches Szenario verdichten sich die Theorien inzwischen eher in Richtung Küstenregion. Der aktuelle Teaser bestätigt die genaue Lage zwar noch nicht eindeutig, passt aber optisch gut zu der Idee eines Küstenabschnitts mit größerer Bebauung.

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Auch bereits aufgetauchte Hinweise auf Concept-Art zu einer Küsten-Map werden dadurch wieder relevanter. Dort war von viel Vertikalität, überfluteten Bereichen und neuen Blickachsen die Rede, was das Spielgefühl im Extraction-Loop deutlich verändern könnte, gerade wenn Sichtlinien, Höhenvorteile und Rotationen neu gedacht werden müssen.

Release-Zeitraum und Kontext im 2026-Fahrplan

Wann könnte das Update Riven Tides erscheinen? Offiziell bleibt Embark beim genauen Datum noch vage, allerdings wird als möglicher Termin Dienstag, der 28. April 2026 gehandelt. Das würde zu bisherigen Update-Mustern passen und läge genau in dem Zeitfenster, das der Teaser mit seiner Formulierung in ein paar Wochen anpeilt.

Riven Tides ist zudem der vierte große Baustein aus dem 2026-Roadmap-Plan. Drei größere Updates sind bereits im Spiel gelandet und haben ARC Raiders seit dem Launch Ende 2025 kontinuierlich erweitert:

Headwinds mit einer kontrovers diskutierten 1v3-Matchmaking-Option, einer neuen Map-Condition für Buried City und weiteren Anpassungen.

mit einer kontrovers diskutierten 1v3-Matchmaking-Option, einer neuen Map-Condition für Buried City und weiteren Anpassungen. Shrouded Sky mit einer Hurricane-Map-Condition, einem neuen Bereich auf Dam Battlegrounds, zusätzlichen ARC-Gegnern und mehr.

mit einer Hurricane-Map-Condition, einem neuen Bereich auf Dam Battlegrounds, zusätzlichen ARC-Gegnern und mehr. Flashpoint mit einer weiteren gefährlichen Map-Condition, einem zusätzlichen ARC-Enemy und neuen Features für Scrappy.

Wenn Riven Tides in diese Reihe passt, könnt ihr euch neben der neuen Map also auch auf weitere System- oder Content-Zugänge einstellen, die den Alltag im Rust Belt wieder ein Stück umkrempeln.

Neue Bedrohung und Expedition 3 im April

Welche weiteren Inhalte stehen mit Riven Tides im Raum? Laut Roadmap soll mit dem April-Update auch ein neuer großer ARC-Gegner kommen, vermutlich in einer Liga mit Queen und Matriarch. Konkrete Details fehlen noch, aber die Spekulationen bekommen Futter: Nach dem Start von Shrouded Sky wurden im Spiel riesige UFO-ähnliche Objekte am Himmel gesichtet, die manche bereits als Vorboten des nächsten Boss-ähnlichen Feindes deuten.

Parallel dazu ist auch für den 28. April 2026 die dritte Expedition angesetzt. Wer Lust auf einen Neustart hat, soll dann erneut optional den Fortschritt zurücksetzen und den Raider wipen können. Das Caravan-Building dafür läuft schon, inklusive Material-Grind. Welche konkreten Belohnungen und Vorteile Expedition 3 bringt, ist noch offen, nachdem Embark die Rewards bereits bei Expedition 2 verändert hatte.

Was wünscht ihr euch von der neuen Map: eher offene Küste mit viel Vertikalität oder engere Hotspots rund um Panorama Azurro? Schreibt es gern in die Kommentare.