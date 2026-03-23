Crimson Desert: Schnell Geld verdienen – So farmt ihr Kupfer- und Silbermünzen

Geld spielt in Crimson Desert eine deutlich größere Rolle, als man zu Beginn vielleicht denkt. Neue Ausrüstung, Upgrades, Mounts oder Items – fast alles kostet euch früher oder später Kupfer- oder Silbermünzen.

Die gute Nachricht: Es gibt viele Wege, um schnell an Geld zu kommen. Die schlechte: Nicht alle sind gleich effizient.

In diesem Guide zeigen wir euch die besten Methoden, um schnell Coins zu farmen: von sicheren Einnahmequellen bis hin zu riskanten, aber extrem lukrativen Strategien.

Schnell Geld verdienen: Die besten Methoden im Überblick

Wenn ihr möglichst schnell Münzen farmen wollt, solltet ihr euch auf diese Aktivitäten konzentrieren:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Kopfgelder (Bounties)

(Bounties) Mini-Games (inkl. Glücksspiel)

(inkl. Glücksspiel) Banditen farmen & Camps befreien

Diese Methoden bringen euch in kurzer Zeit am meisten Geld, vor allem im Early- und Midgame.

Kopfgelder – Der beste Start für schnelles Geld

Eine der effektivsten Methoden zu Beginn sind Kopfgelder. In der Stadt Hernand startet ihr die entsprechende Questreihe am Wachposten (Guard Station). Danach könnt ihr überall in der Stadt lila Zettel entdecken – diese markieren neue Ziele.

Das Prinzip ist simpel: Ihr jagt gesuchte NPCs, überwältigt sie und liefert sie anschließend bei einer Wache ab.

Wichtig: Ihr müsst die Zielpersonen tatsächlich transportieren, entweder auf der Schulter oder auf dem Pferd. Die Belohnungen steigen schnell an und reichen von kleinen Beträgen bis hin zu deutlich lukrativeren Zielen im späteren Verlauf.

Fazit: Konstant, sicher und perfekt für den Einstieg.

Mini-Games – Risiko vs. Belohnung

Überall in Pywel verteilt findet ihr Mini-Games, meist durch gelbe Markierungen hervorgehoben.

Dazu gehören unter anderem:

Armdrücken

Duelle ohne Waffen

Bogenschießen

Kartenspiele wie „Duo“

Der Clou: Gewinnt ihr, bekommt ihr mehr zurück als euren Einsatz. Verliert ihr, ist das Geld weg. Besonders spannend ist das Kartenspiel „Duo“, das stark auf Glücksspiel basiert.

Das bedeutet:

Hohe Gewinne möglich

aber auch schnelles Verlustrisiko

Fazit: Perfekt, wenn ihr schnell viel Geld machen wollt – aber nichts für risikoscheue Spieler.

Banditen farmen – Der klassische Grind

Eine der zuverlässigsten Methoden ist das gezielte Farmen von Banditen.

Bestimmte Gebiete sind besonders lukrativ:

Hernand Highlands → Drops wie „Crude Devil Masks“ (~12 Silver)

→ Drops wie „Crude Devil Masks“ (~12 Silver) Fort Perwin → „Scarlet Blades Gas Masks“ (~14 Silver)

Zusätzlich droppen Gegner oft:

Kupfer- oder Silberbeutel

seltene Materialien

Ausrüstung mit Verkaufswert

Noch effizienter wird es, wenn ihr Banditenlager komplett befreit – vor allem in Gebieten mit Bosskämpfen.

Beispiel: Vor Bosskämpfen könnt ihr gezielt Gegner farmen und mehrfach looten.

Fazit: Die beste Methode für konstantes Einkommen im Midgame.

Exploration & Loot – Nebenbei Geld verdienen

Während ihr die Welt erkundet, findet ihr überall:

Truhen

zerstörbare Objekte

versteckte Items

Viele davon lassen sich direkt verkaufen.

Tipp: Unterschätzt Exploration nicht – gerade am Anfang kann das eine solide Einnahmequelle sein.

Items verkaufen – Inventar clever nutzen

Euer Inventar ist begrenzt und genau das zwingt euch zu Entscheidungen. Alles, was ihr nicht braucht, solltet ihr verkaufen:

Materialien

Nahrung

Erze (Gold, Silber, Diamanten)

Ihr könnt Items zwar zurückkaufen, aber zu einem höheren Preis.

Wichtig: Verkauft nicht blind alles, einige Items braucht ihr später für Upgrades.

Tiere fangen & verkaufen – Einfach, aber effektiv

Eine überraschend einfache Methode: Tiere fangen. Ihr könnt in der Welt verschiedene Tiere einfangen:

Ziegen

Kühe

Schweine

Hühner

Das funktioniert simpel: Verfolgen → greifen → tragen → verkaufen. Der Verkauf erfolgt über den Livestock Black Market oder später im eigenen Camp.

Fazit: Einfacher Nebenverdienst ohne großes Risiko.

Pferde verkaufen – Lukratives Side-System

Gezähmte Pferde sind bares Geld wert. Je nach Rasse und Qualität bekommt ihr unterschiedliche Preise.

Verkaufen könnt ihr sie:

offiziell im Stall

illegal beim „Horse Fence“ (mehr Geld + Items)

Fazit: Besonders interessant, wenn ihr ohnehin viel unterwegs seid.

Bank & Investments – Passives Einkommen (mit Risiko)

In Hernand könnt ihr euer Geld auch investieren. Aber Vorsicht: Nicht jede Investition ist sicher.

Manche bringen Gewinn

andere Verluste

Die „Aggressive Profit“-Option liefert hingegen langsam, aber konstant Geld.

Alternativ (riskant): Ihr könnt Banken auch überfallen.

Fazit: Interessant für später – aber nichts für schnelles Geld am Anfang.

Diebstahl – Schnell reich werden (oder Probleme bekommen)

Wenn ihr bereit seid, Risiken einzugehen, könnt ihr auch kriminell werden:

Taschendiebstahl

Häuser ausrauben

Banken überfallen

Wichtig ist dabei:

Verlasst schnell die rote Zone nach dem Diebstahl

Nutzt Masken, um eure Identität zu verschleiern

Fazit: Hohe Gewinne möglich – aber mit Konsequenzen.

Die beste Geldstrategie in Crimson Desert

Wenn ihr möglichst effizient spielen wollt, kombiniert mehrere Methoden:

Early Game:

Kopfgelder

Banditen farmen

Items verkaufen

Mid Game:

Mini-Games

gezieltes Loot-Farming

Late Game:

Pferdehandel

Bank-Investments

Diebstahl

So baut ihr euch Schritt für Schritt ein stabiles Einkommen auf, ohne unnötigen Grind.