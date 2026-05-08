Steam – Roving Rovers nur bis 13. Mai 2026 gratis sichern, dann kostet es 5 Euro

Auf Steam könnt ihr euch gerade ein kleines, aber ungewöhnlich realistisches Space-Sim-Projekt dauerhaft kostenlos sichern. Der Titel heißt Roving Rovers: Australian Rover Challenge 2025 und lässt sich nur noch bis zum 13. Mai 2026 gratis zur Bibliothek hinzufügen. Danach wechselt das Spiel vom Gratis- zum Bezahlmodell.

Das Angebot ist vor allem deshalb spannend, weil es diesmal umgekehrt läuft als bei typischen Steam-Aktionen: Roving Rovers ist aktuell kostenlos, wird aber in wenigen Tagen kostenpflichtig. Wer es vorher claimt, behält es laut Entwickler dauerhaft.

So funktioniert der Gratis-Claim auf Steam

Bis wann ist Roving Rovers kostenlos? Ihr habt bis zum 13. Mai 2026 Zeit, Roving Rovers: Australian Rover Challenge 2025 auf Steam zu eurer Bibliothek hinzuzufügen. Entscheidend ist, dass ihr es innerhalb dieses Zeitfensters aktiv claimt, damit es dauerhaft freigeschaltet bleibt.

Am 13. Mai 2026 soll nicht nur eine der bislang größten Inhaltsaktualisierungen erscheinen, gleichzeitig wird das Spiel dann auch kostenpflichtig. Der neue Preis soll bei rund 5 Euro liegen. Wer vorher zugreift, bekommt das Spiel dauerhaft ohne zusätzliche Kosten und soll auch zukünftige Updates kostenlos erhalten.

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Damit ist das Angebot besonders attraktiv für alle, die gern kleinere Simulationen sammeln oder regelmäßig nach neuen Koop-Spielen für zwischendurch suchen, ohne direkt Geld auszugeben.

Das steckt spielerisch in der Mond-Simulation

Worum geht es in Roving Rovers? Inhaltlich dreht sich alles um den Aufbau einer funktionierenden Mondbasis. Ihr steuert einen realistisch angelegten Mondrover, erkundet die Umgebung und arbeitet euch durch Aufgaben, die auf eine glaubwürdige Simulation ausgelegt sind. Die Karte wird als importierter Scan der Mondoberfläche beschrieben, was dem Ganzen einen sehr technischen, bodenständigen Look gibt.

Mit dem Update am 13. Mai 2026 kommen mehrere Verbesserungen und neue Inhalte dazu. Besonders interessant: Neben einer erweiterten Kampagne und überarbeiteten Sprachaufnahmen wird auch lokaler Koop für bis zu vier Personen integriert. Wer das Spiel vorher claimt, packt sich damit im Grunde direkt ein weiteres Couch-Koop-Projekt in die Steam-Bibliothek.

Erweiterte Kampagne

Verbessertes Voice-over

Lokaler 4-Personen-Koop

Update, Hintergrund und PC-Anforderungen

Welche Besonderheiten hat das Projekt? Roving Rovers erschien ursprünglich 2023 und wurde laut Entwickler mit Unterstützung mehrerer Universitäten und Organisationen umgesetzt, darunter The Andy Thomas Centre for Space Resources, die University of Adelaide und die Flinders University. Ziel ist es, den Wettbewerb Australian Rover Challenge nachzubilden, bei dem Studierenden-Teams Rover-Konzepte präsentieren und testen.

Wenn ihr euch fragt, ob euer Rechner das mitmacht: Die empfohlenen Systemanforderungen fallen angenehm moderat aus und zielen auf typische Gaming-PCs, die nicht mehr brandneu sein müssen.

Komponente Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Windows 10 Prozessor Quad-Core oder besser Arbeitsspeicher 8 GB RAM Grafikkarte NVIDIA GeForce 960 DirectX Version 9.0 Speicherplatz 4 GB verfügbar

Wer generell nach Gratis-Aktionen auf Steam Ausschau hält: Aktuell läuft auch ein kostenloses Foundry-Angebot bis zum 11. Mai 2026, allerdings nur als Free-to-Play-Zeitraum. Im Unterschied zu Roving Rovers bleibt Foundry nach Ende der Aktion nicht automatisch dauerhaft freigeschaltet.

Habt ihr Roving Rovers schon geclaimt, und reizt euch eher die realistische Mond-Erkundung oder der neue lokale 4er-Koop? Schreibt es gern in die Kommentare.