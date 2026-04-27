Nach Black Flag Resynced – Insider berichten über zweites Assassins Creed Remake

Ubisoft hat am 23. April 2026 den lange erwarteten Black-Flag-Remake offiziell gemacht: Assassin’s Creed: Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026. Doch während sich viele schon auf die Rückkehr von Edward Kenway und die Karibik freuen, verdichten sich nun die Hinweise, dass Resynced nicht das einzige Remake ist, das bei Ubisoft gerade Form annimmt.

Mehrere bekannte Insider bringen ein zweites Projekt ins Spiel, das sich auf einen der frühesten Teile der Reihe konzentrieren soll. Damit zeichnet sich ab, dass Ubisoft die Remake-Schiene nicht nur als einmaligen Fanservice sieht, sondern als größere Strategie, um zentrale Assassin’s-Creed-Meilensteine neu aufzulegen.

Ein zweites Remake neben Black Flag Resynced

Welche Assassin’s-Creed-Remakes sollen aktuell in Entwicklung sein? Neben Assassin’s Creed: Black Flag Resynced soll laut Aussagen aus der Insider-Szene ein weiteres Remake entstehen. Der Claim: Das zweite Projekt dreht sich um einen sehr frühen Serienteil, ohne dass der Name offiziell genannt wurde.

Zusätzlichen Rückenwind bekommt das Gerücht durch den bekannten französischen YouTuber j0nathan, der sich seit Jahren mit Assassin’s-Creed-Leaks einen Namen gemacht hat. Er verweist darauf, dass er schon 2023 ähnliche Signale aus Kontakten gehört habe und legt nahe, dass der Kandidat naheliegend sei: das erste Assassin’s Creed.

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Sollte das zutreffen, wäre die Reihenfolge klar absehbar. Da Black Flag Resynced bereits einen festen Termin hat und das zweite Projekt bislang nicht angekündigt ist, dürfte es erst nach dem Release im Juli 2026 auf den Markt kommen.

Warum gerade Assassin’s Creed 1 als Remake Sinn ergibt

Warum wäre ein Remake des ersten Assassin’s Creed besonders spannend? Assassin’s Creed aus dem Jahr 2007 gilt bis heute als Grundstein der Marke, wirkt aber im direkten Vergleich mit späteren Teilen deutlich angestaubter. Vor allem die Missionsstruktur wird häufig als repetitiv beschrieben, während Kämpfe und einige Systeme spürbar einfacher und weniger vielseitig ausfallen als in modernen Ablegern.

Auch das Movement und die Steuerung könnten bei einem Neuaufbau profitieren: Das Parkour-System war zwar für damalige Verhältnisse prägend, fühlt sich aus heutiger Sicht aber oft kantig an, wenn man es an aktuellen Serienteilen misst. Genau hier läge der Reiz eines Remakes, das nicht nur aufhübscht, sondern die Spielerfahrung grundsätzlich modernisiert.

Hinzu kommt ein praktischer Punkt für viele: Assassin’s Creed 1 ist der einzige Mainline-Teil, der bislang nicht für PlayStation 5 oder Xbox Series portiert wurde. Ein Remake könnte damit gleichzeitig eine Lücke schließen und die Ursprungsgeschichte einer neuen Generation zugänglich machen.

Was Black Flag Resynced schon jetzt einordnet

Was wissen wir bereits zu Assassin’s Creed: Black Flag Resynced? Der Titel wurde offiziell am 23. April 2026 angekündigt und erscheint am 9. Juli 2026. Auffällig ist außerdem das Branding: Ubisoft lässt die 4 im Namen weg und setzt auf den Zusatz Resynced, was auf eine neue Einordnung innerhalb der Reihe hindeutet.

Inhaltlich gilt Black Flag ohnehin als dankbare Vorlage: Seeschlachten, Erkundung, Jagd und die cineastischere Erzählweise haben eine Basis geschaffen, die auch heute noch gut funktioniert. Ein Remake dürfte hier vor allem bei Technik, Animationen, Detailgrad und Komfortfunktionen ansetzen, statt das komplette Grundgerüst neu zu erfinden.

Genau deshalb wäre ein mögliches Assassin’s Creed 1 Remake im Vergleich vermutlich das deutlich transformativere Projekt. Während Black Flag bereits viele moderne Zutaten mitbringt, müsste Ubisoft beim Serienstart wesentlich stärker an Struktur, Variation und Flow arbeiten, um das Erlebnis an heutige Erwartungen anzupassen.

Projekt Status Zeitraum Assassin’s Creed: Black Flag Resynced Offiziell angekündigt Release am 9. Juli 2026 Weiteres Assassin’s-Creed-Remake Gerücht durch Insider Voraussichtlich nach Juli 2026

Was würdet ihr lieber als Nächstes als Remake sehen: den Serienstart mit Altair oder doch einen anderen Klassiker aus der frühen Assassin’s-Creed-Ära? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.