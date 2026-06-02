Live-Ticker – State of Play 2026 (zuletzt aktualisiert: 02.06., 19:09 Uhr)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier findet ihr alle wichtigen Infos rund um die State of Play von Sony in Echtzeit.

19:09 Uhr – Die Showcase-Woche hat begonnen

Die heutige State of Play bildet den Auftakt einer ereignisreichen Gaming-Woche. Bereits am Freitag folgt das Summer Game Fest, bevor am Sonntag der Xbox Games Showcase und die Gears of War: E-Day Direct stattfinden.

Für viele Publisher bietet die Woche die perfekte Gelegenheit, neue Spiele, Trailer und Release-Termine vorzustellen.

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18:39 Uhr – Die Spannung steigt

Noch gut vier Stunden bis zum Start der State of Play. Im Vorfeld wird vor allem darüber spekuliert, welche Überraschungen Sony neben Marvel’s Wolverine vorbereitet hat.

Besonders aufmerksam verfolgen viele Fans derzeit die Situation rund um GTA 6. Zwar gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Rockstar Games Teil der heutigen Präsentation sein wird, dennoch hoffen einige Spieler auf neue Informationen zum kommenden Open-World-Blockbuster. Hintergrund sind die zuletzt angekündigte Marketing-Offensive von Take-Two sowie mögliche Werbepartnerschaften mit PlayStation.

Offiziell bestätigt bleibt bislang allerdings nur Marvel’s Wolverine. Welche weiteren Spiele Sony heute Abend zeigen wird, dürfte sich erst mit Beginn der Präsentation um 23 Uhr herausstellen.

Originalmeldung: Heute Abend sollten PlayStation-Fans besonders genau hinschauen: Sony lädt zur nächsten Ausgabe der State of Play und verspricht mehr als eine Stunde voller Neuigkeiten zu kommenden Spielen für die PS5. Los geht es am 2. Juni 2026 um 23 Uhr deutscher Zeit. Die Präsentation wird live über YouTube und Twitch übertragen.

Bereits bestätigt ist ein neuer Blick auf Marvel’s Wolverine von Insomniac Games. Das Action-Adventure rund um Logan soll den Auftakt der Show bilden und unter anderem neues Gameplay sowie weitere Details zum brutalen Kampfsystem zeigen.

Darüber hinaus kündigt Sony Updates, Ankündigungen und Gameplay-Enthüllungen von Studios aus aller Welt an. Welche Spiele neben Wolverine zu sehen sein werden, ist bislang offen.

State of Play heute: Uhrzeit, Stream und Dauer

Die wichtigsten Infos zur heutigen PlayStation-Show im Überblick:

Event: PlayStation State of Play

PlayStation State of Play Datum: Dienstag, 2. Juni 2026

Dienstag, 2. Juni 2026 Uhrzeit: 23:00 Uhr deutscher Zeit

23:00 Uhr deutscher Zeit Dauer: mehr als 60 Minuten

mehr als 60 Minuten Stream: YouTube und Twitch

YouTube und Twitch Bestätigt: Neuer Blick auf Marvel’s Wolverine

Neuer Blick auf Marvel’s Wolverine Plattform-Fokus: kommende Spiele für PS5

Was zeigt Sony heute Abend?

Sony selbst spricht von mehr als 60 Minuten mit Updates, Ankündigungen und Gameplay-Enthüllungen. Damit fällt die heutige State of Play ungewöhnlich umfangreich aus. Zum Vergleich: Viele frühere Ausgaben waren deutlich kürzer und konzentrierten sich oft auf einzelne Spiele oder kleinere Updates.

Der wichtigste offiziell bestätigte Titel ist Marvel’s Wolverine. Das neue Spiel von Insomniac Games wurde bereits vor längerer Zeit angekündigt, konkrete Spielszenen blieben bislang aber rar. Genau das soll sich heute ändern.

Neben Wolverine könnten auch weitere große PS5-Projekte gezeigt werden. Fans hoffen unter anderem auf Neuigkeiten zu bereits angekündigten Spielen, unangekündigte Überraschungen und mögliche Release-Termine für kommende Blockbuster.

Kommt auch GTA 6 vor?

Viele Fans stellen sich natürlich auch die Frage, ob Rockstar Games heute Abend mit GTA 6 auftauchen könnte. Einen offiziellen Hinweis darauf gibt es bislang nicht.

Ganz ausgeschlossen ist ein Auftritt zwar nicht, realistisch betrachtet sollten die Erwartungen aber gedämpft bleiben. Rockstar veröffentlicht große Trailer und neue Informationen traditionell lieber über die eigenen Kanäle. Trotzdem sorgt die mögliche Marketingpartnerschaft zwischen Sony und Take-Two dafür, dass viele Spieler heute Abend besonders gespannt auf jede Überraschung achten werden.