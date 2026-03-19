Marathon startet Ranked am 21. März 2026 – so läuft das Wochenend-Event

Marathon legt nur wenige Wochen nach dem Release direkt nach und schaltet den nächsten großen Motivationsbooster frei: den Ranked-Modus. Bungie hat jetzt den genauen Termin genannt und ausführlich erklärt, wie das kompetitive Wochenende abläuft, welche Einstiegshürden gelten und welche Belohnungen euch in Saison 1 erwarten.

Wer auf Tau Ceti nicht nur überleben, sondern sich auch sichtbar messen will, bekommt hier ein System, das bewusst auf Risiko setzt und damit besonders für Fans von High-Stakes-Runs interessant wird. Wichtig: Der Modus startet zunächst kontrolliert und läuft in Saison 1 noch als Beta.

Starttermin und Wochenend-Format

Wann startet der Ranked-Modus in Marathon? Los geht es am 21. März 2026 um 18:00 Uhr, das erste Event endet am 24. März 2026 um 18:00 Uhr. Bungie setzt dabei auf ein zeitlich begrenztes Wochenend-Event, das regelmäßig von Freitag bis Montag verfügbar ist.

Teilnehmen könnt ihr, sobald ihr Runner-Level 25 erreicht habt. Als Karte für das erste Wochenende steht Perimeter fest.

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Start: 21. März 2026, 18:00 Uhr

21. März 2026, 18:00 Uhr Ende: 24. März 2026, 18:00 Uhr

24. März 2026, 18:00 Uhr Karte: Perimeter

Perimeter Zugang: ab Runner-Level 25

ab Runner-Level 25 Verfügbarkeit: Freitag bis Montag

So funktioniert das Ranked-System mit Holotags

Wie werden Ranglistenpunkte verdient? Im Ranked-Modus zählt nicht nur die Extraktion, sondern vor allem, ob ihr euer selbst gesetztes Ziel erfüllt. Dieses Ziel hängt an den sogenannten Holotags. Sie definieren ein persönliches Punkteziel für euren Run. Erst wenn ihr dieses Ziel erreicht und anschließend erfolgreich extrahiert, gibt es Ranked Points, also RP.

Entscheidend ist dabei, dass eure Startausrüstung nicht in die Zielerfüllung hineinrechnet. Ihr müsst also während des Runs aktiv Loot sichern, um das durch den Holotag festgelegte Limit zu knacken.

Ausrüsten: Ihr braucht einen Holotag im Inventar. Er ist kaufbar oder kann von Gegnern erbeutet werden. Sammeln: Während des Runs sammelt ihr Beute, bis das durch den Tag definierte Punktelimit erreicht ist. Startausrüstung zählt nicht. Extrahieren: Erst nach Erreichen des Limits bringt euch eine erfolgreiche Extraktion die RP. Risiko: Wenn ihr sterbt oder nicht rechtzeitig extrahiert, verliert ihr RP. In hohen Rängen entspricht der Verlust exakt dem Punktewert eures Ziels.

Warteschlangen, Mindesteinsatz und Rangstufen

Welche Ranked-Queues gibt es und was sind die Voraussetzungen? Bungie führt einen Mindesteinsatz ein, damit alle mit einem gewissen Risiko in den Run gehen und reine Messer-Runs ausgebremst werden. Dazu gibt es zwei getrennte Warteschlangen, die sich über Ausrüstung und Holotag-Stufe definieren.

Zum Start des ersten Wochenendes wird allerdings nur die Low-Stakes-Queue freigeschaltet, damit sich die Community zunächst einspielen kann.

Low Stakes (Ranked): mindestens 3.000 Credits Ausrüstungs-Rating und ein Bronze-Holotag

mindestens 3.000 Credits Ausrüstungs-Rating und ein Bronze-Holotag High Stakes (Ranked+): mindestens 10.000 Credits Ausrüstungs-Rating und ein Platin-Holotag

mindestens 10.000 Credits Ausrüstungs-Rating und ein Platin-Holotag Zum Start verfügbar: nur Low Stakes (Ranked)

Welche Ränge gibt es? Das Rangsystem umfasst sechs Stufen, die jeweils zusätzlich in drei Tiers unterteilt sind. Damit gibt es innerhalb jeder Stufe genug Abstufungen, um Fortschritt sichtbar zu machen.

Bronze

Silber

Gold

Platin

Diamant

Pinnacle

Belohnungen und Saison-Regelung

Welche Rewards gibt es im Ranked-Modus? Wer hoch hinaus will, wird mit exklusiven kosmetischen Items belohnt. Bungie nimmt dabei gleichzeitig Druck aus dem System: Gewertet wird am Ende nur der höchste Rang, den ihr in einer Saison erreicht habt. Eine schlechte Phase kurz vor Schluss soll euch also nicht die Belohnungen wieder wegziehen.

Als Rewards sind unter anderem einzigartige Waffen-Stile vorgesehen, die ab Platin freigeschaltet werden können. Dazu kommen spezielle Runner-Shell-Designs sowie exklusive Titel, Embleme und Spielerhintergründe.

Einzigartige Waffen-Stile (ab Platin)

Spezielle Runner-Shell-Designs

Exklusive Titel

Exklusive Embleme

Exklusive Spielerhintergründe

Gleichzeitig stellt Bungie klar, dass Ranked in Saison 1 noch als Beta läuft. Feedback aus der Community soll helfen, Holotag-Balancing und Punkteverteilung weiter zu optimieren.

Release-Plattformen im Überblick

Wo ist Marathon erhältlich? Marathon ist seit dem 5. März 2026 für PS5, Xbox Series und PC verfügbar.

Wie steht ihr zum Wochenend-Format und dem Holotag-Risiko: genau euer Ding für nervenstarke Runs oder wünscht ihr euch Ranked lieber dauerhaft und weniger verlustreich? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.