Pokémon GO – Neue Währung Link-Ladungen für Mega-Raids geleakt!

Pokémon GO steht möglicherweise vor einer brisanten Änderung seines Endgame-Contents: Aktuelle Leaks deuten darauf hin, dass eine neue Währung namens Link-Ladungen eingeführt werden soll – speziell für Mega-Raids. Diese Neuerung könnte weitreichende Auswirkungen auf das Balancing und die Zugänglichkeit der beliebten Mega-Entwicklungen haben.

Ein neuer Zugang zu Mega-Raids

Was genau sind Link-Ladungen? Laut Informationen aus aktuellen Dateileaks handelt es sich bei Link-Ladungen um eine Premium-Währung, die für die Teilnahme an Mega-Raids verwendet werden soll. Besonders relevant: Sie sollen als Voraussetzung für Fernteilnahmen an diesen Raids dienen und damit die bisherigen Raid-Pässe teilweise ersetzen.

Obwohl es sich noch nicht um eine offiziell bestätigte Änderung handelt, wurden entsprechende Item-Grafiken und interne Texte bereits in den Spieldateien entdeckt. Diese deuten darauf hin, dass die Link-Ladungen über unterschiedliche Wege erhältlich sein könnten – darunter wöchentliche Herausforderungen, Campfire-Check-ins und das Öffnen von Geschenken.

Kontroverse um die Monetarisierung

Warum sorgt die neue Währung für Aufregung? Die Reaktionen innerhalb der Community sind gemischt. Viele kritisieren, dass Niantic (bzw. seit 2025 Scopely als neuer Eigentümer) mit Link-Ladungen eine weitere Hürde einbaut, die den Zugang zu wichtigen Spielfunktionen erschwert. Besonders die Limitierung von Fernteilnahmen empfinden viele als Rückschritt – gerade in ländlichen Regionen, in denen Raids oft schwer erreichbar sind.

Andere wiederum begrüßen die Veränderung als Chance, Mega-Raids frischen Wind zu verleihen. Die Mechanik ist bereits seit Ende 2020 im Spiel und hat seither nur wenig grundlegende Neuerungen erfahren. Mit dem Fokus auf neue Mega-Entwicklungen könnte Pokémon GO eines seiner ältesten Features neu beleben.

Zeitpunkt und Preise noch unklar

Wann kommen die Link-Ladungen offiziell ins Spiel? Ein konkreter Termin für die Einführung ist bisher nicht bekannt. Auch die Preisstruktur wurde in den Leaks nicht offengelegt. In den Spieldateien sind jedoch bereits mehrere Bundle-Grafiken für Link-Ladungen im Shop enthalten, was eine baldige Veröffentlichung nahelegt.

Da Pokémon GO auf ein Free-to-Play-Modell mit In-App-Käufen setzt, ist davon auszugehen, dass Link-Ladungen als Premium-Gegenstände in Euro erhältlich sein werden. Ob sie auch mit kostenlosen Mitteln in ausreichender Menge erspielbar sind, bleibt abzuwarten.

Verbindung zu Pokémon Legends: Z-A

Welche Rolle spielen neue Mega-Entwicklungen? Mit dem Release von Pokémon Legends: Z-A und dem Mega Dimension DLC wurden über 40 neue Mega-Pokémon eingeführt – darunter auch Mega-Formen der Kalos-Starter sowie Mega-Malamar und Mega-Sarzenia.

Diese sollen schrittweise in Pokémon GO verfügbar gemacht werden. Der GO Tour: Kalos-Event im Februar 2026 wird Berichten zufolge gleich mehrere dieser neuen Mega-Formen erstmals ins Spiel bringen. Damit rückt der Mega-Raid-Modus erneut in den Fokus – und die neue Währung scheint passend dazu eingeführt zu werden.

Ein Blick auf die Zukunft von Mega-Raids

Was erwartet dich 2026? Die Einführung der Link-Ladungen könnte der Auftakt für eine umfassende Überarbeitung der Mega-Raids sein. Neue Pokémon, neue Events und womöglich auch neue Belohnungsstrukturen könnten dafür sorgen, dass dieses Feature wieder mehr Beachtung findet.

Allerdings hängt vieles davon ab, wie Scopely die Währung in das bestehende System integriert. Eine faire Balance zwischen bezahlten und erspielbaren Ressourcen wird entscheidend sein, um die Community nicht zu spalten.

Was denkst du über die Einführung von Link-Ladungen? Würdest du für Fern-Raids extra zahlen oder sollte dieser Zugang kostenlos bleiben? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!