Leak zu Mega-Mewtu in Pokémon GO – 7.500 Mega-Energie und neue Top-Werte

Ein neuer Leak zu Pokémon GO liefert gleich zwei dicke Hinweise darauf, wie Niantic Mega-Mewtu in das Spiel bringen will. Im Fokus stehen dabei ein extrem hoher Mega-Energiebedarf und Werte, die andere Mega-Entwicklungen deutlich in den Schatten stellen könnten. Offiziell bestätigt ist bereits, dass Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y im Rahmen des GO Fest 2026 erscheinen sollen.

Das Event gilt traditionell als eines der wichtigsten Highlights des Jahres, und 2026 ist auch wegen des zehnjährigen Jubiläums von Pokémon GO ohnehin besonders aufgeladen. Die Live-Events starten am 29. Mai 2026 in Tokio, später folgen Termine in Chicago und Kopenhagen. Das GO Fest Global ist für den 11. und 12. Juli 2026 angesetzt.

Mega-Mewtu soll deutlich teurer werden als andere Mega-Entwicklungen

Wie viel Mega-Energie braucht Mega-Mewtu? Laut den geleakten Details sollen für Mega-Mewtu X wie auch Mega-Mewtu Y jeweils 7.500 Mega-Energie benötigt werden. Damit würde der Einstieg in die Mega-Entwicklung für viele deutlich aufwendiger ausfallen als bei bisherigen Mega-Pokémon.

Besonders interessant: Mewtu, das direkt während eines Mega-Raids beim GO Fest 2026 gefangen wird, soll dem Leak zufolge die erste Mega-Stufe bereits freigeschaltet haben. Das wäre ein klarer Anreiz, während des Events gezielt neue Mewtu zu farmen, statt nur ältere Exemplare aus dem eigenen Lager hochzurüsten.

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Im gleichen Zuge passt ins Bild, dass Pokémon GO 2026 bereits Super-Mega-Raids eingeführt hat. Diese Raid-Kategorie ist auf besonders mächtige Monster ausgelegt und könnte genau das Zuhause sein, das Mega-Mewtu für seinen Einstieg braucht.

Neue Maximalwerte setzen Mega-Mewtu an die Spitze

Wie stark wird Mega-Mewtu in Pokémon GO? Der Leak nennt Werte, die Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y zu absoluten Ausreißern machen würden, sowohl bei den Statuswerten als auch bei der maximalen Wettkampfpunkte-Zahl.

Form Mega-Energie Angriff Verteidigung Initiative Max. WP Mega-Mewtu X 7.500 339 215 228 6.910 Mega-Mewtu Y 7.500 413 223 228 7.267

Damit würde Mega-Mewtu Y vor allem offensiv komplett eskalieren: 413 Angriff wäre ein Statement und dürfte die Meta in Raids und bei Schadensspitzen massiv beeinflussen. Gleichzeitig läge die maximale WP beider Formen laut Leak höher als bei allen bisherigen Mega-Pokémon, mit der Ausnahme von Endynalos, das insgesamt noch darüber liegen soll.

Heißt unterm Strich: Wer sich schon jetzt auf das GO Fest 2026 vorbereitet, dürfte Mega-Mewtu als potenzielles neues Powerhouse fest auf dem Zettel haben, vorausgesetzt die genannten Zahlen bewahrheiten sich.

Trennung der Energie-Pools deutet eine neue Mega-Logik an

Warum ist die Aufteilung bei Mega-Mewtu wichtig? Mega-Mewtu wird in Pokémon GO gleich mit zwei Formen erscheinen, und das sorgt zwangsläufig für eine Designfrage: Wie wird die Energieverwaltung geregelt? Ein Hinweis kommt aus einer Änderung, die bereits im Spiel gelandet ist.

Mit einem Update vom 18. Mai 2026 wurde die Mega-Energie von Glurak offiziell in getrennte Pools für Mega-Glurak X und Mega-Glurak Y aufgeteilt. Wer zuvor Energie gesammelt hatte, bekam nach der Umstellung jeweils eine gleich große Menge für beide Varianten gutgeschrieben. Genau dieses Prinzip passt auffällig gut zu Mega-Mewtu X und Y, bei denen der Leak ebenfalls getrennte Energieanforderungen pro Form nennt.

Außerdem verdichten sich Hinweise, dass perspektivisch weitere Doppel-Megas folgen könnten: Mega-Raichu X und Mega-Raichu Y stehen als mögliche Kandidaten im Raum, nachdem diese Varianten in Pokémon-Legenden: Z-A aufgetaucht sind.

Wie schaut es bei dir aus: Würdest du 7.500 Mega-Energie für Mega-Mewtu farmen, oder ist dir das zu grindlastig? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.