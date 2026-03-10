Crimson Desert: So lange soll das Fantasy-RPG dauern – Entwickler nennen Spielzeit

Das kommende Open-World-Rollenspiel Crimson Desert gehört zu den meist erwarteten RPGs der nächsten Jahre. Schon jetzt wird das Spiel häufig mit großen Genre-Vertretern wie The Witcher 3: Wild Hunt oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild verglichen.

Eine der wichtigsten Fragen vieler Spieler lautet deshalb: Wie lange dauert Crimson Desert eigentlich?

Die Entwickler von Pearl Abyss haben dazu bereits eine grobe Einschätzung gegeben. Demnach könnte euch ein ziemlich umfangreiches Abenteuer erwarten.

Entwickler sprechen von 50 bis 80 Stunden Spielzeit

Die bislang konkretesten Angaben zur Länge von Crimson Desert stammen aus einem Investoren-Meeting von Pearl Abyss aus dem Jahr 2024. Dort erklärte das Studio, dass das Spiel zwischen 50 und 80 Stunden Gameplay bieten soll.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Diese Formulierung ist interessant, denn sie deutet darauf hin, dass es sich nicht nur um die Hauptstory handeln könnte. Stattdessen scheint sich die Schätzung eher auf das komplette Spielerlebnis zu beziehen, also inklusive Nebenquests und optionaler Aktivitäten.

Sollte diese Einschätzung stimmen, würde sich Crimson Desert damit klar in der Größenordnung anderer großer Open-World-RPGs bewegen.

Zum Vergleich:

The Witcher 3: Wild Hunt : rund 50 Stunden Hauptstory, deutlich mehr mit Nebenquests

: rund 50 Stunden Hauptstory, deutlich mehr mit Nebenquests Red Dead Redemption 2 : etwa 50 bis 60 Stunden Story

: etwa 50 bis 60 Stunden Story The Elder Scrolls V: Skyrim: je nach Spielstil weit über 100 Stunden möglich

Damit dürfte auch Crimson Desert genügend Inhalte bieten, um Spieler viele Abende lang zu beschäftigen.

Große Spielwelt verspricht viel Content

Die lange Spielzeit passt auch zu dem, was wir bisher über die Welt des Spiels wissen. Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass die Map von Crimson Desert extrem groß ausfallen könnte.

In einigen Vorschauen wurde sogar erwähnt, dass die Spielwelt größer als die von Red Dead Redemption 2 sein und etwa doppelt so groß wie die Karte von Skyrim ausfallen könnte. Sollte sich das bestätigen, wäre klar, warum die Entwickler mit einer so hohen Spielzeit rechnen.

Spieler übernehmen im Abenteuer die Rolle von Kliff, einem Söldnerführer, der sich gemeinsam mit seiner Gruppe durch eine politisch zerrissene Fantasy-Welt kämpft. Neben der Hauptgeschichte sollen dabei zahlreiche Nebenmissionen, Erkundungsaktivitäten und dynamische Ereignisse warten.

Multiplayer-Pläne könnten Spielzeit weiter verlängern

Interessant ist außerdem eine weitere Aussage aus dem damaligen Investorengespräch. Demnach plante Pearl Abyss, nach dem Release zusätzliche Multiplayer-Inhalte zu veröffentlichen.

Diese sollen laut damaligen Angaben ein wenig an den Online-Modus von Grand Theft Auto Online erinnern. Ziel wäre es, die Lebensdauer des Spiels zu verlängern und langfristige Einnahmen zu generieren.

Allerdings gibt es zu diesem Multiplayer-Aspekt aktuell nur wenige neue Informationen. Es ist also unklar, ob diese Pläne weiterhin Bestand haben oder sich während der Entwicklung verändert haben.

Spielzeit kann sich bis zum Release noch ändern

Wichtig ist dabei auch: Die genannten Zahlen stammen aus einem Meeting aus dem Jahr 2024. Seitdem ist einige Zeit vergangen und Spiele verändern sich während der Entwicklung häufig deutlich.

Es ist also durchaus möglich, dass Crimson Desert am Ende länger oder kürzer ausfällt als ursprünglich geplant. Gerade bei großen Open-World-Projekten werden Inhalte häufig noch bis kurz vor dem Release angepasst oder erweitert.

Fest steht aber schon jetzt: Wenn die aktuellen Angaben stimmen, erwartet Spieler ein umfangreiches Fantasy-RPG mit dutzenden Stunden Spielzeit.



Wie lang sollte ein Open-World-RPG für euch idealerweise sein? Reichen 50 Stunden oder erwartet ihr bei einem Spiel wie Crimson Desert eher 100 Stunden und mehr?