RDR2-Mod holt Arthur Morgan in den Free Roam zurück und öffnet New Austin

In Red Dead Redemption 2 gibt es diesen einen Moment, der vielen bis heute im Magen liegt: Arthur Morgans Tuberkulose-Diagnose. Ab da ist klar, wohin die Reise geht, und egal wie sehr man sich an Arthur hängt, das Spiel lässt offiziell keinen Ausweg zu. Genau deshalb sorgt jetzt ein neuer Mod für Aufsehen, denn er gibt Fans endlich die Möglichkeit, Arthur im Free Roam zurückzuholen.

Der Mod heißt Arthur Free Roam Unlocker und ist über Nexus Mods verfügbar. Er richtet sich an alle, die nach der Story einfach weiter mit Arthur durch die Open World ziehen wollen, statt sich mit dem Perspektivwechsel im Epilog anzufreunden.

Was der Arthur Free Roam Unlocker genau verändert

Wie kann man Arthur Morgan im Free Roam behalten? Der Mod setzt genau an den Punkten an, die Rockstar aus Story-Gründen festgezurrt hat. Im Kern wird Arthur von seiner Tuberkulose geheilt, was ihn laut Beschreibung zwar gezeichnet zurücklässt, aber spielbar hält.

Mindestens genauso wichtig: Der Mod öffnet die Spielwelt an Stellen, die für Arthur im Hauptspiel praktisch tabu sind. Damit wird aus dem Ganzen nicht nur ein kosmetischer Eingriff, sondern ein echter Freischalt-Hebel für das Endgame-Erkunden.

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Konkret verspricht der Arthur Free Roam Unlocker diese Änderungen:

Heilung der Tuberkulose , sodass Arthur nach der Story nicht mehr zwangsläufig an seinem Zustand zugrunde geht.

, sodass Arthur nach der Story nicht mehr zwangsläufig an seinem Zustand zugrunde geht. Aufhebung des Blackwater-Lockdowns , der im Hauptspiel große Teile der Westregion für Arthur extrem einschränkt.

, der im Hauptspiel große Teile der Westregion für Arthur extrem einschränkt. Deaktivierung des New-Austin-Scharfschützen , der normalerweise jeden Ausflug zu weit in den Westen mit einem garantierten Tod durch Offscreen-Schüsse beendet.

, der normalerweise jeden Ausflug zu weit in den Westen mit einem garantierten Tod durch Offscreen-Schüsse beendet. Freies Erkunden der gesamten Karte inklusive New Austin mit Arthur, ohne die typischen unsichtbaren Grenzen und Todestrigger.

Warum Arthur für viele das Herz von Red Dead Redemption 2 bleibt

Warum trifft Arthurs Schicksal die Community bis heute? Weil Red Dead Redemption 2 seine Tragik nicht als billigen Twist ausspielt, sondern als langsamen, emotionalen Prozess. Arthur ist nicht nur Gangmitglied und Outlaw, sondern eine Figur, die sich sichtbar mit sich selbst, mit Loyalität und mit den Folgen des eigenen Lebensstils auseinandersetzt.

Die Tuberkulose ist dabei nicht irgendein Plot-Device, sondern der Motor für seinen inneren Wandel. Dass Arthur diesen Weg geht, macht ihn für viele zu einem der stärksten Protagonisten, die Rockstar je geschrieben hat, auch weil seine Entwicklung im direkten Spielalltag spürbar wird.

Warum polarisiert der Wechsel auf John Marston? Selbst wenn John als Figur Kultstatus hat, ist der Sprung nach dem Finale für viele hart. Nach dutzenden Stunden mit Arthur fühlt sich der Epilog für einen Teil der Fans eher wie ein Neuanfang an, den man emotional erst einmal akzeptieren muss, zumal Johns Auftreten vor dem Epilog oft impulsiv und unreif wirkt.

New Austin als Spielwiese für Fans und Modder

Was bringt es, New Austin mit Arthur zu bereisen? New Austin war seit Release ein Dauerbrenner in Diskussionen, weil die Region zwar sichtbar und technisch vorhanden ist, im Hauptspiel aber mit drastischen Maßnahmen geschützt wird. Der unsichtbare Scharfschütze gilt seit Jahren als eine der ruppigsten Methoden, um die Open World künstlich zu begrenzen.

Inhaltlich solltet ihr eure Erwartungen dennoch im Zaum halten. In New Austin gibt es zwar Orte, die spannend zu sehen sind, aber es wartet dort nicht automatisch eine neue Questline. Armadillo ist beispielsweise als Geisterstadt angelegt, weil eine Scharlachfieber-Epidemie die Gegend im Spiel fest im Griff hat.

Gerade deshalb passt der Mod gut zu der Art, wie viele Red Dead Redemption 2 heute spielen: weniger als reines Story-Erlebnis, sondern als ruhiger Free-Roam-Trip durch eine der detailverliebtesten Open Worlds überhaupt.

Was haltet ihr von Mods, die Arthurs Schicksal umschreiben und die Karte komplett für ihn öffnen, würdet ihr damit noch einmal einen langen Free-Roam-Run starten? Schreibt es mir in die Kommentare.