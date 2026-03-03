The Exit 8 jetzt auf Nintendo Switch 2 erschienen – mit neuer Anomalie

Einer der am besten bewerteten Indie-Hits der letzten Jahre ist plötzlich auf einer neuen Nintendo-Plattform aufgetaucht: The Exit 8 wurde ohne große Vorankündigung für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht und ist damit ab sofort auch unterwegs auf Nintendos aktueller Hardware spielbar. Das Spiel hat sich seit dem Start einen Ruf als extrem atmosphärischer Psycho-Horror im Liminal-Space-Stil erarbeitet und passt mit seiner kurzen, intensiven Struktur perfekt zu einer Handheld-Konsole.

The Exit 8 stammt vom japanischen Solo-Studio Kotake Create und setzt auf eine simple, aber fiese Grundidee: Du läufst durch einen scheinbar endlosen U-Bahn-Gang und musst Abweichungen in der Umgebung erkennen. Klingt leicht, wird aber schnell zu einem paranoiden Suchspiel, das mit jeder Runde mehr Druck aufbaut.

Der Shadow Drop auf Nintendo Switch 2

Was bedeutet der Release für Nintendo Switch 2? Dass The Exit 8 direkt für die Nintendo Switch 2 verfügbar ist, ist vor allem für Fans kurzer Horror-Erfahrungen spannend, die sich gut in Sessions unterwegs spielen lassen. Durch den überraschenden Release entsteht außerdem das typische Shadow-Drop-Gefühl: Spiel entdecken, herunterladen, direkt loslegen, ohne monatelanges Warten oder eine große Marketingkampagne.

Interessant ist auch, dass die Switch-2-Version nicht einfach nur ein Port ist, sondern mit einem zusätzlichen Inhaltspunkt kommt: Mit dem Launch der Nintendo Switch 2 wurde eine neue Anomalie integriert, die als Hommage an die Live-Action-Verfilmung gedacht ist. Genau solche kleinen Extras machen bei einem Spiel, das stark von Details lebt, einen echten Unterschied.

Bereits zuvor war The Exit 8 auf mehreren Plattformen gelandet, darunter Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5. Dass nun die Switch 2 dazukommt, zeigt, wie langlebig das Konzept ist, obwohl das Spiel bewusst kompakt gehalten ist.

Warum The Exit 8 so gut funktioniert

Warum ist The Exit 8 so beliebt? Weil es ein vertrautes Setting nutzt und daraus konsequent Unbehagen baut. Du befindest dich in einem japanischen Metro-Durchgang, der sich immer wiederholt. Deine Aufgabe ist es, nach Unstimmigkeiten zu suchen, die im Spiel Anomalien heißen. Entdeckst du keine, gehst du weiter. Siehst du eine, drehst du um. Ein Fehler setzt dich wieder auf Anfang.

Der Clou: The Exit 8 spielt mit extrem subtilen Veränderungen, aber auch mit Ereignissen, die dich regelrecht überrollen können. Das reicht von minimalen Beschriftungsänderungen auf Schildern oder doppelten Poster-Motiven bis hin zu Situationen, die deine Runde sofort ruinieren, wenn du zu spät reagierst. Um zu entkommen, musst du achtmal hintereinander richtig liegen, nur dann erreichst du den finalen Ausgang.

Erkennen von Anomalien im Gang, teils extrem subtil

Entscheidungssystem: weitergehen ohne Anomalie, umdrehen mit Anomalie

Fehler bedeuten Reset auf Ausgang 0

Ziel: acht korrekte Entscheidungen in Serie bis Ausgang 8

Anomalien reichen von kleinen Layout-Abweichungen bis zu bedrohlichen Ereignissen

Weitere Versionen, Ableger und das größere Exit-8-Universum

Welche Inhalte gibt es rund um The Exit 8? Neben den klassischen Versionen existiert auch eine Virtual-Reality-Umsetzung: The Exit 8 VR erschien am 11. Juli 2024 für Meta Quest 2, Meta Quest Pro und Meta Quest 3 und wurde später auch auf weiteren Plattformen verfügbar gemacht. Die VR-Fassung setzt die klaustrophobische Wirkung des Metro-Gangs besonders direkt um, weil dir das Spiel sprichwörtlich keinen Abstand lässt.

Außerdem blieb es nicht bei einem einzigen Spiel: Mit Platform 8 wurde am 31. Mai 2024 ein Nachfolger veröffentlicht. Und auch außerhalb der Games hat The Exit 8 Spuren hinterlassen: Eine Live-Action-Verfilmung erschien am 29. August 2025. Dass die Switch-2-Version nun sogar eine Anomalie als Hommage an den Film ergänzt, zeigt, wie sehr das Projekt inzwischen über den Indie-Geheimtipp-Status hinausgewachsen ist.

Wie steht ihr zu solchen Shadow Drops auf neuer Hardware, und würdet ihr The Exit 8 lieber am Stück durchspielen oder in kurzen Sessions unterwegs? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.