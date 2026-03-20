Nintendo plant Switch-2-Variante mit wechselbarem Akku nur für Europa

Ein neuer Hardware-Ableger der Nintendo Switch 2 soll in Arbeit sein und bringt ein Feature, das sich viele seit Jahren wünschen: einen leicht wechselbaren Akku. Der Haken an der Sache ist allerdings schnell erzählt: Aktuell ist das Modell offenbar nur für Europa vorgesehen.

Die Nintendo Switch 2 ist im Juni 2025 gestartet, mehr als acht Jahre nach dem Original. Seitdem hat sich die Konsole nicht nur als Abwärtskompatibilitäts-Maschine für einen Großteil der Switch-Spiele etabliert, sondern bekommt auch zunehmend exklusive Releases, die den Umstieg attraktiver machen.

Ein Switch-2-Modell, das besser reparierbar ist

Was ist am neuen Nintendo-Switch-2-Modell anders? Laut einem Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei arbeitet Nintendo an einer Switch-2-Variante mit entnehmbarem Akku. Damit soll das System den Anforderungen der EU-Gesetzgebung entsprechen, die Verbraucherrechte bei Reparaturen stärkt.

Hintergrund ist eine in der Europäischen Union 2023 beschlossene Regelung zum Recht auf Reparatur. Ziel ist, dass Akkus in Elektronikprodukten nicht mehr so verbaut werden, dass ein Austausch praktisch nur über teure Servicewege oder gar nur durch Geräteaustausch möglich ist.

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Spannend: Der Ansatz soll sich nicht nur auf die Konsole selbst beziehen, sondern auch auf die Joy-Con. Gerade dort wäre ein vereinfachter Akkuwechsel für viele ein echtes Plus, weil Controller über die Jahre intensiv genutzt werden und sich Akkus naturgemäß abnutzen.

EU-Recht auf Reparatur als Treiber für neue Hardware

Warum kommt der Akkuwechsel gerade jetzt in den Fokus? Das EU-Recht auf Reparatur soll ab Februar 2027 greifen. Entsprechend ist es gut möglich, dass Nintendo das neue Modell erst 2027 in den Handel bringt, selbst wenn es bereits vorher fertig entwickelt ist.

Für Fans, die ihre Hardware lange behalten, ist das eine ziemlich gute Nachricht. Akkus verlieren mit der Zeit Kapazität, und ein unkomplizierter Tausch kann eine Konsole deutlich länger im Alltag halten. Das gilt nicht nur für aktive Nutzer, sondern auch für Sammler, die Systeme und Spiele gern über viele Jahre hinweg einsatzbereit konservieren.

Unterm Strich wäre ein Switch-2-Modell mit austauschbarem Akku ein handfester Schritt in Richtung Langlebigkeit. Gerade bei Handheld-Nutzung, also häufigen Ladezyklen, ist das eines der Bauteile, das am stärksten altert.

Der Haken für alle außerhalb Europas

Welche Regionen sollen das neue Switch-2-Modell bekommen? Derzeit soll das Akku-Modell nur in Europa erscheinen. Für Deutschland wäre das natürlich eine gute Nachricht, denn hierzulande könnten sich Interessierte gezielt für diese Variante entscheiden, falls Nintendo sie klar als eigenes Modell im Handel positioniert.

Für andere Regionen sieht es dagegen vorerst mau aus. Zwar gibt es auch in den USA Bestrebungen rund um Right to Repair, aber bislang nichts auf dem Niveau der EU-Regelung. Nintendo soll das Thema jedoch im Blick haben und die Option für weitere Märkte offenhalten, falls ähnliche Vorgaben anderswo kommen.

Wer in Europa sitzt und ohnehin mit dem Kauf einer Switch 2 liebäugelt, könnte dadurch vor einer typischen Abwägung stehen: jetzt zugreifen oder auf die potenziell langlebigere, besser reparierbare Hardware-Revision warten.

Switch-2-Tempo bleibt hoch dank Exklusivspielen

Wie erfolgreich ist die Nintendo Switch 2 bislang? Trotz der gigantischen Messlatte der ersten Switch verkauft sich die Switch 2 sehr stark und soll bereits bei über 17 Millionen Einheiten liegen. Parallel unterstützt Nintendo die ursprüngliche Switch weiterhin mit Software, auch wenn dieser Support mit wachsender Switch-2-Verbreitung voraussichtlich langsamer auslaufen dürfte.

Auf der Spiele-Seite bleibt das Line-up der zentrale Treiber. Zum Launch war Mario Kart World als großer System-Seller dabei, danach folgte ein stetiger Strom an exklusiven Titeln. Besonders auffällig: Pokémon Pokopia soll seit dem Release in diesem Monat bereits 2,2 Millionen Verkäufe auf Switch 2 erreicht haben.

Für später in 2026 sind zudem Yoshi and the Mysterious Book sowie Fire Emblem: Fortune’s Weave angekündigt. Gerade solche Exklusivtitel erhöhen den Druck auf alle, die noch auf der alten Switch unterwegs sind, denn viele werden mittelfristig genau dort hinziehen, wo die neuen Nintendo-Produktionen zuerst landen.

Würdet ihr für eine Nintendo Switch 2 mit wechselbarem Akku warten, oder zählt für euch eher, die aktuellen Exklusivspiele sofort mitzunehmen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare.