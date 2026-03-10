Yoshi and the Mysterious Book kommt am 21. Mai 2026 exklusiv für Switch 2

Nintendo hat den Release-Termin für das nächste Yoshi-Abenteuer auf der Nintendo Switch 2 offiziell festgezurrt. Das neue Exklusivspiel heißt Yoshi and the Mysterious Book und erscheint am 21. Mai 2026. Damit bekommt die Reihe nach Yoshi’s Crafted World aus dem Jahr 2019 endlich wieder einen frischen Serienteil, der von Anfang an für die neue Hardware gedacht ist.

Die Ankündigung des konkreten Datums kam zusammen mit einem neuen Trailer, der weitere Details zu Spielidee, Stil und den zentralen Mechaniken zeigt. Unterm Strich wirkt das Projekt wie ein klassisches Wohlfühl-Platforming mit einem klaren Twist, der stärker auf Erkundung und Interaktion setzt als zuletzt.

Release und Einordnung für die Nintendo Switch 2

Wann erscheint Yoshi and the Mysterious Book? Der Launch ist auf den 21. Mai 2026 datiert. Gleichzeitig ist klar: Das Spiel ist als exklusiver Titel für Nintendo Switch 2 geplant, also nicht als paralleler Release für die bisherige Switch-Generation.

In der Serienchronologie ist Yoshi and the Mysterious Book der neunte Hauptteil der Yoshi-Reihe und folgt direkt auf Yoshi’s Crafted World. Inhaltlich soll das neue Abenteuer Yoshi in eine ungewöhnliche Umgebung schicken, die optisch und spielerisch spürbar anders tickt als die Bastelwelten des Vorgängers.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Interessant ist auch der Zeitplan rund um die Ankündigungen: Erstmals gezeigt wurde das Spiel in einer Nintendo Direct am 12. September 2025. Das Release-Datum wurde nun am 10. März 2026 zusammen mit neuem Videomaterial bestätigt.

Die Spielidee mit dem lebendigen Buch

Worum geht es in Yoshi and the Mysterious Book? Schauplatz ist ein lebendiges Nachschlagewerk, das als Mr. E bezeichnet wird. Yoshi betritt dessen Seiten und bewegt sich durch Kapitel, die jeweils eigene Themen, Kreaturen und Aufgaben mitbringen. Statt nur von links nach rechts zu springen, steht das Zusammenspiel mit der Welt in den Buchseiten stärker im Mittelpunkt.

Der Kniff: In jedem Kapitel triffst du auf unterschiedliche Kreaturen, die einzigartige Eigenschaften besitzen. Findet Yoshi diese Wesen, kann er ihre Merkmale nutzen, um Rätsel zu lösen, Ziele zu erfüllen und neue Wege durch die Level zu eröffnen. Das klingt nach einem Mix aus klassischem Side-Scrolling und einem leichteren Puzzle-Fokus, ohne den Plattformer-Kern zu verlieren.

Side-Scrolling-Platforming als Basis

Kapitelstruktur innerhalb der Seiten von Mr. E

Kreaturen mit individuellen Fähigkeiten als Interaktions- und Rätselwerkzeug

Stop-Motion-ähnlicher Look, teils mit bewusst reduzierter Bildrate bei bestimmten Animationen wie Sprüngen

Optik und Tonalität im Stop-Motion-Stil

Welche Besonderheiten hat der Grafikstil? Nintendo setzt bei Yoshi and the Mysterious Book auf eine Optik, die an klassische Stop-Motion-Animation erinnert. Laut den bisherigen Infos wird dieser Eindruck auch dadurch unterstützt, dass manche Aktionen absichtlich weniger flüssig animiert sind, etwa beim Springen. Das ist eine mutige Stilentscheidung, die dem Spiel eine eigenständige Handschrift geben soll.

Gerade für Fans der Reihe dürfte das spannend sein, weil Yoshi-Spiele traditionell stark über ihre Optik funktionieren. Nach Wolloptik und Bastel-Charme der letzten Teile geht es jetzt in Richtung animiertes Bilderbuch mit Enzyklopädie-Thema, was perfekt zu Yoshis grundsätzlich verspieltem Ton passt.

Wie steht ihr zum neuen Yoshi and the Mysterious Book mit Release am 21. Mai 2026 und dem Stop-Motion-Look, freut ihr euch auf den Switch-2-Exklusivtitel oder hättet ihr lieber einen klassischeren Stil? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.