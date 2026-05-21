Fallout 76 Roadmap Sommer 2026 – Season 25 ab Juni, Zetans im August

Die Entwickler hinter Fallout 76 haben eine neue Roadmap für den Sommer 2026 veröffentlicht und setzen dabei klar auf Verlässlichkeit: Von Juni bis September stehen vor allem bekannte Seasons und Community-Events im Mittelpunkt, die den Kalender Woche für Woche füllen sollen. Nach mehreren großen Updates in den vergangenen Jahren will Bethesda damit vor allem eines sicherstellen: In Appalachia ist auch in der warmen Jahreszeit konstant etwas los.

Spannend ist dabei der Kontext: 2025 hat Fallout 76 unter anderem mit spielbaren Ghulen und einer frischen Karten-Erweiterung Richtung Südost-Ohio gezeigt, wie viel sich in dem Multiplayer-Ableger noch bewegen lässt. 2026 wirkt im direkten Vergleich weniger umwälzend, bringt aber eine Menge Event-Routine zurück, die viele Fans inzwischen fest eingeplant haben.

Appalachia Under Siege startet am 2. Juni 2026

Wann beginnt die nächste Season in Fallout 76? Laut Roadmap startet Season 25 am 2. Juni 2026 und trägt den Namen Appalachia Under Siege. Inhaltlich knüpft sie an Season 24 an, die zuletzt Kreaturenmythen und Kryptiden wie Bigfoot und Außerirdische in den Vordergrund gestellt hat.

Für Juni und Juli sind mehrere Community-Termine vorgesehen, die vor allem auf wiederkehrende Aktivitäten setzen. Dazu zählen unter anderem ein Seasonal Fish Run sowie das beliebte Fasnacht, das bei vielen längst zum festen Jahresrhythmus gehört.

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Der Plan dahinter ist klar: Jede Woche im Juni, Juli und August soll es neue oder rotierende Inhalte geben, damit der Live-Service-Takt nicht einschläft und ihr eure Fortschritte in Season 25 stetig weiter vorantreiben könnt.

Sommer-Events von Juni bis August mit Rückkehr der Zetans

Welche Events bringt der Sommer 2026 in Fallout 76? Bethesda setzt in den kommenden Monaten auf eine Mischung aus saisonalen Community-Aktionen und bekannten Event-Highlights. Besonders auffällig: Im August kehren die Zetans zurück, wenn Invaders From Beyond erneut ansteht und damit das Außerirdischen-Thema wieder stärker betont.

Wer Fallout 76 vor allem wegen seiner wiederkehrenden Großevents und dem gemeinschaftlichen Grind spielt, dürfte genau hier abgeholt werden. Die Roadmap wirkt wie ein Signal, dass der Sommer bewusst als Phase genutzt wird, um die Community mit bewährten Programmpunkten bei Laune zu halten.

Datum Inhalt 2. Juni 2026 Start von Season 25: Appalachia Under Siege Juni bis Juli 2026 Community-Events wie Seasonal Fish Run und Fasnacht August 2026 Invaders From Beyond mit Rückkehr der Zetans 8. September 2026 Start von Season 26 und Mothman Equinox

Season 26 und Mothman Equinox als Wendepunkt im September

Was passiert im September 2026 in Fallout 76? Der markanteste Einschnitt kommt am 8. September 2026: Dann startet Season 26 und gleichzeitig steht ein neues Mothman-Equinox-Event an. Der Mothman hat sich über die Jahre zu einem der beliebtesten Aushängeschilder von Fallout 76 entwickelt, entsprechend dürfte das Event für viele der große Übergang vom Sommer-Programm in den Herbst werden.

Ein offizieller Name für Season 26 steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Erwartbar ist, dass Bethesda das Thema erst gegen Ende der Laufzeit von Appalachia Under Siege konkretisiert.

Unterm Strich wirkt die Roadmap wie ein Sommer der verlässlichen Routinen, aber mit einem deutlichen Marker im September. Gleichzeitig schwebt über allem schon der nächste große Meilenstein: Der Director von Fallout 76 hat vor einiger Zeit angedeutet, dass Köpfe explodieren werden, wenn Patch 76 erscheint. Nach derzeitigen Einschätzungen könnte dieser Patch 2027 anstehen und in ein ohnehin spannendes Zeitfenster fallen, weil die Fallout-TV-Serie bereits eine dritte Staffel zugesichert bekommen hat.

Wie gefällt dir die Fallout-76-Roadmap für Juni bis September 2026, und auf welches Event freust du dich am meisten? Schreib es gerne in die Kommentare.