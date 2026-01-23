Fallout 5 verschoben – Fans müssen wohl bis 2030 auf neuen Teil warten

Die Wartezeit auf Fallout 5 dürfte sich deutlich verlängern. Ein aktuelles Interview mit dem ehemaligen Elder Scrolls-Loremaster Kurt Kuhlmann hat neue Einblicke in die internen Abläufe bei Bethesda Game Studios gegeben – mit ernüchternden Aussichten für die Fans der postapokalyptischen Rollenspielreihe.

Kuhlmann beschreibt die Entwicklung von Starfield als extrem langwierig und betont, dass der bürokratische Aufwand innerhalb des Studios stark zugenommen habe. Entscheidungen müssen durch mehrere Abteilungen und Remote-Studios laufen, was nicht nur Zeit kostet, sondern auch zu widersprüchlichen Anweisungen führen kann.

Ein Blick auf Bethesdas Entwicklungskalender

Wie sieht die Release-Reihenfolge bei Bethesda aus? Ein entscheidender Hinweis kam ebenfalls im Interview: Die Führungsrolle für The Elder Scrolls 6 wurde wohl erst 2022 vergeben – Jahre nach dem ersten Teaser. Das bedeutet, dass dieses Projekt noch in einer vergleichsweise frühen Phase steckt.

Da Bethesda traditionell nur ein großes Rollenspiel zurzeit entwickelt, ist klar: Fallout 5 wird erst nach The Elder Scrolls 6 in Angriff genommen. Das verschiebt den möglichen Release von Fallout 5 voraussichtlich deutlich nach hinten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Fallout-Historie im Überblick

Wann erschienen die bisherigen Haupttitel? Die Fallout-Reihe hat eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1997 zurückreicht. Seitdem wurden mehrere Hauptspiele veröffentlicht, wie folgende Übersicht zeigt:

Spiel Release Entwickler Fallout 1997 Black Isle Studios Fallout 2 1998 Black Isle Studios Fallout 3 2008 Bethesda Game Studios Fallout: New Vegas 2010 Obsidian Entertainment Fallout 4 2015 Bethesda Game Studios Fallout 76 2018 Bethesda Game Studios

Was Fans bis dahin erwartet

Welche Alternativen zu Fallout 5 gibt es derzeit? Auch wenn Fallout 5 in weiter Ferne liegt, gibt es reichlich Inhalte für Fans der Serie. Fallout 76 erhält weiterhin regelmäßige Updates, darunter neue Events und Verbesserungen. Zudem kursieren Gerüchte über Remaster-Versionen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas – angelehnt an das angekündigte Oblivion Remastered, das 2025 erscheinen soll.

Darüber hinaus sorgen ambitionierte Fan-Projekte für frischen Wind. Die Total-Conversion-Mod Fallout: London erschien 2024 und bietet ein komplett neues Setting im postapokalyptischen Großbritannien. Das Modding-Projekt Fallout: Miami veröffentlichte kürzlich einen neuen Trailer und könnte ebenfalls eine vollwertige Spielerfahrung liefern.

Wie realistisch ist ein neues Fallout von Obsidian?

Könnte Obsidian erneut einen Fallout-Titel entwickeln? Die Hoffnung vieler Fans ruht auf Obsidian Entertainment, dem Entwickler von Fallout: New Vegas. Da sowohl Obsidian als auch Bethesda inzwischen zu Microsoft gehören, scheint eine Kooperation theoretisch möglich. Doch bislang gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Obsidian an einem neuen Fallout arbeitet – es bleibt also eher ein Wunschtraum.

Warum die Wartezeit wohl bis 2030 oder länger dauert

Wann könnte Fallout 5 realistisch erscheinen? Angesichts der aktuellen Entwicklungen bei Bethesda ist es unwahrscheinlich, dass Fallout 5 vor Ende des Jahrzehnts erscheint. Wenn The Elder Scrolls 6 frühestens 2028 veröffentlicht wird, dürfte Fallout 5 realistisch nicht vor 2030 in den Regalen stehen.

Für Fans bedeutet das: Geduld ist gefragt. Wer sich die Wartezeit verkürzen möchte, kann auf die zahlreichen bestehenden Spiele, Fan-Mods und mögliche Remaster zurückgreifen.

Was denkst du über die neue Entwicklung rund um Fallout 5? Reicht dir das aktuelle Fallout-Angebot oder wartest du sehnsüchtig auf den nächsten großen Teil? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!