Borderlands 4 DLC 2 – Datamine deutet neuen Vault Hunter Loveless an

In der Borderlands-Community sorgt ein neuer Fund gerade für Gesprächsstoff: Hinweise aus einem Datamine könnten verraten haben, welcher neue Vault Hunter mit dem zweiten DLC für Borderlands 4 ins Spiel kommt. Offiziell bestätigt ist bislang nur, dass Gearbox Software nach dem Start von Story Pack 1 noch ein zweites Story-Pack samt weiterer spielbarer Figur nachliefert.

Das Thema trifft einen Nerv, weil der jüngste Post-Launch-Content bei vielen Fans ohnehin kritisch beäugt wird. Zwar kam mit Mad Ellie und das Gewölbe der Verdammten bereits das erste Story-Pack, doch die Diskussionen um Umfang und Preis halten an, während der neue Vault Hunter C4SH vielerorts deutlich besser ankommt.

Datamining-Hinweise auf einen neuen Vault Hunter

Wer könnte der Vault Hunter aus DLC 2 sein? Im Mittelpunkt der aktuellen Spekulationen steht der Name Loveless. Ein Reddit-Nutzer will in dataminierten Untertitelzeilen mehrfach ungenutzte Dialoge gefunden haben, in denen Loveless erwähnt wird. Dass der Name in mehreren Varianten auftaucht und dabei wie die anderen Vault-Hunter-Variationen eingebettet sein soll, lässt die Theorie derzeit so rund wirken.

Besonders auffällig ist eine Zeile, die wie eine Identifikation klingt und direkt den spielbaren Status nahelegt. In unmittelbarer Nachbarschaft zu ähnlichen Varianten für bestehende Figuren soll sinngemäß stehen, dass Loveless ein Vault Hunter sei, während eine andere Variante denselben Satzbau für Rafa nutzt.

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Ja! Das ist Loveless. Wir sind ein Vault Hunter.

Dazu passt ein weiterer, ebenfalls aufgetauchter Satz, der eine Verbindung zu Ellie herstellt und inhaltlich wie ein Quest-Aufhänger oder ein Einstieg in ein neues Story-Pack wirkt. Interessant ist dabei auch die ungewöhnliche Mischung aus Ich- und Wir-Form in einer einzelnen Zeile, was zusätzlich Raum für Interpretationen schafft.

Wir sind Loveless. Ich suche eine Frau namens Ellie.

Warum Loveless schon im ersten DLC angeteasert wirken könnte

Welche Rolle spielt Mancubus in den Spekulationen? Die Diskussion bekam zusätzlichen Schub, weil im DLC Mad Ellie und das Gewölbe der Verdammten offenbar eine Mancubus-Dialogzeile existiert, die Loveless direkt adressiert. Der Charakter macht im DLC mehrere Kommentare zu den jeweiligen Vault Huntern, und eine Anspielung auf Loveless würde in dieses Muster passen.

Die Zeile wurde zunächst mit der Figur Vex in Verbindung gebracht. Durch die nun kursierenden Untertitel-Funde wirkt es aber plausibler, dass hier tatsächlich jemand anderes gemeint sein könnte, der erst in einem späteren Content-Update spielbar wird.

Es scheint, als hättet ihr eine grenzenlose Rekursion erlitten, nicht wahr, Herrin Loveless.

Ob das am Ende ein bewusster Teaser war oder nur ungenutzter Text, ist offen. Für Fans ist es aber genau die Art von Brotkrumen, die in Borderlands schnell zu größeren Theorien führt, gerade wenn sie mit einer auffälligen Anrede wie Herrin kombiniert wird.

Fan-Theorien zu Loveless und die Erwartungen an DLC 2

Was könnte Loveless für ein Charakter-Typ werden? In den Kommentaren und Theorien dreht sich viel um das wiederholte Wir in den gefundenen Textzeilen. Einige deuten das als Hinweis auf eine Art Schwarmbewusstsein oder ein Wesen, das aus mehreren Stimmen besteht. Andere vermuten eher eine bewusste Inszenierung, etwa das royale Wir als Statussymbol, was Loveless in Richtung einer aristokratisch angehauchten Figur schieben würde.

Auch die Idee eines eridianischen Vault Hunters wird diskutiert, gerade weil Borderlands gern mit ungewöhnlichen Identitäten, Mystik und Lore spielt. Gleichzeitig ist C4SH als neuer Vault Hunter aus dem ersten DLC bei vielen gut angekommen, wodurch die Messlatte für den nächsten Neuzugang spürbar hoch liegt.

Wie bewerten Fans den bisherigen Post-Launch-Content? Parallel zur Leak-Debatte bleibt die Stimmung rund um die Erweiterungen gemischt. Viele kritisieren am ersten Story-Pack vor allem den gefühlten Umfang von nur wenigen Stunden im Verhältnis zum Preis. In Deutschland hängt die Bewertung deshalb stark davon ab, wie schnell und wie substanziell DLC 2 ausfällt, und ob der nächste Vault Hunter ähnlich einschlägt wie C4SH.

Was meint ihr: Passt Loveless als Name und Konzept zu Borderlands 4, und welche Art Vault Hunter würdet ihr euch für DLC 2 wünschen? Schreibt eure Einschätzung gern in die Kommentare.