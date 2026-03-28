Borderlands 4 – Shared Progression soll per Option abschaltbar werden

Borderlands 4 hat mit dem Story-Pack Mad Ellie und der Vault of the Damned nicht nur frische Story-Inhalte, neue Waffen und zusätzliche Ausrüstung bekommen, sondern auch einen der größten System-Umbauten seit Release. Im Mittelpunkt steht dabei ausgerechnet ein Feature, das sich viele gewünscht hatten: Shared Progression, also geteilte Fortschritte zwischen mehreren Vault-Huntern.

Doch die neue Komfortfunktion sorgt nicht nur für Erleichterung, sondern auch für Diskussionen. Gearbox reagiert jetzt auf das Feedback aus der Community und plant weitere Änderungen, damit sich Shared Progression künftig besser an unterschiedliche Spielstile anpassen lässt.

Großes Update mit Level-Cap und Shared Progression

Was wurde mit dem Update rund um das neue Story-Pack verändert? Parallel zum Premium-DLC ist für alle ein umfangreiches Update live gegangen. Die auffälligste Gameplay-Änderung ist die Erhöhung des Level-Caps von 50 auf 60, wodurch Builds noch einmal deutlich mehr Spielraum bekommen, inklusive zusätzlicher Skillpunkte.

Welche Inhalte umfasst Shared Progression aktuell? Mit Shared Progression werden Fortschritte accountweit zwischen Charakteren geteilt, sodass bestimmte Aufgaben nicht bei jedem neuen Vault-Hunter erneut erledigt werden müssen. Dazu zählen unter anderem Sammelobjekte, Vault Powers, SDU-Token, Kartenfortschritt und weitere freischaltbare Elemente.

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Mit dem Story-Pack ist außerdem ein fünfter Vault-Hunter namens C4SH hinzugekommen, der die neue Update-Phase direkt mit zusätzlichem Build-Potenzial befeuert. Gerade in Kombination mit dem höheren Level-Cap dürfte das Meta in den nächsten Wochen ordentlich in Bewegung geraten.

Shared Progression soll optional werden

Warum plant Gearbox weitere Änderungen an Shared Progression? Ein Teil der Community ist mit der aktuellen Umsetzung nicht glücklich, weil sie zu strikt wirkt. Wer einen neuen Charakter wirklich komplett frisch starten will, bekommt diesen klassischen Borderlands-Neustartmoment derzeit nicht in der gewünschten Form.

Gearbox arbeitet deshalb an einer Option in den Einstellungen, mit der sich Shared Progression deaktivieren lässt. Damit sollst du künftig selbst entscheiden können, ob ein neuer Vault-Hunter von bereits erreichten Freischaltungen profitiert oder ob du wirklich wieder bei null beginnst.

Einen konkreten Termin, wann diese Einstellung kommt, gibt es bisher nicht. Fest steht aber: Das Studio hat die Rückmeldungen klar auf dem Radar und stellt sich auf weitere Anpassungen ein.

Community fordert feinere Schalter statt Alles-oder-nichts

Welche Verbesserungen wünschen sich Fans über eine reine Ein-Aus-Option hinaus? In den Diskussionen geht es längst nicht nur um die grundsätzliche Deaktivierung. Viele wünschen sich ein anpassbares System, das gezielt festlegt, was geteilt wird und was nicht.

Ein Toggle-Menü, mit dem sich einzelne Kategorien separat aktivieren lassen, etwa Kartenfortschritt, Sammelobjekte oder SDU-Fortschritt.

Ein Modell, bei dem SDUs zwar accountweit freigeschaltet bleiben, Events und ähnliche Aktivitäten aber weiterhin als erledigbare Inhalte verfügbar sind und erneut Erfahrungspunkte bringen.

Ob Gearbox diese Ideen übernimmt, ist offen. Die Richtung ist aber klar: Shared Progression soll langfristig nicht nur bequem, sondern auch flexibel werden, damit sowohl Min-Max-Fans als auch Neustart-Puristen auf ihre Kosten kommen.

Technik-Themen bleiben für PC im Blick

Welche offenen Baustellen begleiten Borderlands 4 aktuell noch? Trotz der neuen Inhalte sind technische Probleme weiterhin Teil der Diskussion, besonders auf dem PC. Gearbox spricht von messbaren Verbesserungen durch das aktuelle Update, unter anderem mit einem FPS-Plus von rund 20 Prozent, betont aber auch, dass noch Arbeit vor dem Team liegt.

Gerade weil neue Inhalte, Balancing und Performance-Tuning gleichzeitig laufen, bleibt es spannend, wie schnell weitere Patches folgen. Für alle, die Borderlands 4 auf Mindestanforderungen spielen, soll die Unterstützung ebenfalls weitergehen.

Wie stehst du zu Shared Progression in Borderlands 4: lieber komplett optional, oder wünschst du dir ein detailliertes Menü mit einzelnen Schaltern? Schreib es gern in die Kommentare.