Vier neue LEGO-Pokémon-Sets geleakt – Klassisches Bauen statt Smart Play

Vier neue LEGO-Sets zur beliebten Pokémon-Reihe sind vorab durchgesickert – und sie setzen ganz bewusst auf klassische Bauweise statt auf die neue Smart Play-Technologie. Damit bleibt LEGO auch 2026 seiner Linie treu, Sammler und Nostalgie-Fans gleichermaßen zu bedienen.

Neue Sets ohne Smart Play-Technologie

Welche neuen Sets wurden geleakt? Laut aktuellen Leaks handelt es sich bei den vier neuen Sets um klassische Bausätze, die ohne digitale Sensorik oder interaktive Funktionen auskommen. Diese Entscheidung dürfte vor allem jene freuen, die sich die LEGO-Welt ohne Technikspielereien wünschen. Die Sets sollen im Rahmen der zweiten großen Veröffentlichungswelle am 1. August 2026 erscheinen.

Die geleakten Sets im Überblick:

Set-Nummer Teileanzahl Preis (UVP) Altersempfehlung Release 72150 757 ca. 69,99 € ❓ ❓ 72154 2.339 ca. 259,99 € 18+ 1. August 2026 72160 1.190 ca. 99,99 € 6+ 1. August 2026 72168 1.038 ca. 129,99 € 12+ 1. August 2026

Was ist Smart Play – und warum fehlt es hier?

Was unterscheidet Smart Play von klassischen LEGO-Sets? Im Januar 2026 stellte LEGO seine neue Smart Play-Plattform vor. Dabei handelt es sich um interaktive Bausteine mit Sensoren, die auf Licht, Bewegung oder Töne reagieren können und beispielsweise Soundeffekte oder Beleuchtung aktivieren. Ziel ist es, die klassische Bau-Erfahrung mit digitalen Elementen zu verbinden.

Die Pokémon-Sets gelten als einer der ersten großen Testläufe für Smart Play, doch nicht alle Sets nutzen diese Technik. Die vier neuen Sets setzen bewusst auf die gewohnte LEGO-Erfahrung – ohne Batterien, NFC-Tags oder App-Integration. Damit richtet sich LEGO gezielt an erwachsene Fans und Sammler, die Wert auf das klassische Baugefühl legen.

Preise und Sammlerwert

Wie entwickeln sich die Preise der neuen Sets? Schon die ersten drei Pokémon-Sets – darunter das große Pikachu-Set mit 2.050 Teilen – sind aktuell stark nachgefragt. Auf Plattformen wie eBay kursieren Vorbestellungen zu teils überhöhten Preisen. Mit dem Startpreis von 259,99 € für das 2.339-teilige Set 72154 liegt LEGO weiter im Premiumsegment, ähnlich wie bei bekannten Sets aus Reihen wie Star Wars oder Icons.

Interessant ist dabei, dass einige der neuen Sets weniger Teile enthalten, aber dennoch teurer sind – etwa Set 72168 mit 1.038 Teilen für 129,99 €. Das deutet auf besondere Bauelemente oder Lizenzkosten hin, die sich im Preis niederschlagen.

Die Nachfrage nach traditionellen Sets

Warum lehnen manche Fans Smart Play ab? In der Community ist die Einführung von Smart Play nicht unumstritten. Viele Fans sehen LEGO als kreatives Analogspielzeug – fernab von Displays und Technik. Die Verknüpfung mit digitalen Elementen wird daher kritisch betrachtet. Gerade erwachsene Sammler begrüßen es, wenn Sets weiterhin ohne digitale Extras erscheinen.

Auch die Komplexität und der Nostalgiefaktor spielen eine Rolle. Klassische Sets erinnern an frühere LEGO-Generationen und bieten ein anderes Bauerlebnis, das sich durch Konzentration, Haptik und Detailtreue auszeichnet.

Weitere Smart Play-Sets in Planung

Was erwartet uns noch 2026? Trotz der neuen klassischen Sets bleibt Smart Play ein Schwerpunkt der LEGO-Pokémon-Kooperation. Bereits im Dezember 2025 wurden zehn weitere Produkte geleakt, die voraussichtlich auf Smart Play setzen. Darunter befinden sich Sets wie:

Squirtles Trainings-Buggy-Abenteuer

Glumandas Wildbegegnung mit Kleinstein

Pikachus Trainingshaus

Tragosso vs. Gengars Geisterherausforderung

Blitza vs. Glurak

Entwicklungen von Evoli

Dojo-Haus mit Riolu

Mewtu-Labor

Hoplos Entwicklung

Stadion-Bus

Diese Sets sollen stärker auf Szenarien, Interaktivität und Spieltiefe setzen – ideal für jüngere Zielgruppen oder technikaffine Fans.

Einordnung in das LEGO-Universum

Wie passt Pokémon in das LEGO-Portfolio? Pokémon zählt zu den erfolgreichsten Medienfranchises der Welt – mit Videospielen, Serien, Sammelkarten und nun auch einer offiziellen LEGO-Reihe. Mit der neuen Themenwelt reiht sich Pokémon in eine lange Liste lizenzierter LEGO-Themen ein, ähnlich wie Star Wars, Harry Potter oder Marvel.

Die Kombination aus beliebten Pokémon-Figuren und dem LEGO-Bausystem scheint gut anzukommen – auch wenn bisher nur größere Brick-Build-Modelle veröffentlicht wurden. Der Wunsch nach Minifiguren bleibt in der Community allerdings lautstark bestehen.

Was hältst du von den neuen LEGO Pokémon-Sets – freust du dich auf klassische Builds oder hättest du lieber mehr Smart Play-Features? Schreib es gern in die Kommentare!