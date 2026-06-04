LEGO-Fan baut One-Piece-Kaido als bewegliche Minifiguren-Actionfigur

Ein LEGO-Fan hat Kaido aus One Piece in eine beeindruckend große Minifiguren-Kreation verwandelt, die eher wie eine kleine Actionfigur wirkt als wie ein klassischer Brick-Build. Das Besondere: Arme, Schultern und sogar der Mantel sind beweglich, wodurch sich der Piraten-Boss in verschiedenen Posen präsentieren lässt.

Gerade bei One Piece ist das eine kleine Herausforderung, weil die Reihe nicht nur von schrägen Designs lebt, sondern auch von extremen Größenunterschieden. Kaido soll neben normalen Minifiguren schließlich genauso übermächtig wirken wie in der Vorlage und genau dieses Gefühl trifft der Build ziemlich punktgenau.

Ein Kaido-MOC mit Actionfiguren-Vibes

Wer hat den beweglichen Kaido aus LEGO gebaut? Der MOC-Designer lavishlump hat den Build auf Reddit vorgestellt und setzt dabei auf eine Minifiguren-Skalierung, die bei Kaido automatisch bedeutet: groß, wuchtig und deutlich massiver als alles, was man normalerweise neben die Strohhüte stellt.

Für die Beweglichkeit sorgt ein ausgeklügelter Aufbau an den Schultern, die laut dem Erbauer doppelt gelenkig ausgeführt sind. Dadurch lassen sich die Arme deutlich flexibler positionieren, als man es von typischen LEGO-Figuren oder einfachen Brick-Konstruktionen kennt.

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Richtig auffällig ist außerdem der Mantel: Die wellige, dynamische Optik wurde mit Mixel-Kugelgelenken umgesetzt, was nicht nur nach Stoff und Bewegung aussieht, sondern den Umhang ebenfalls posebar macht. In Kombination mit den Armen entsteht so ein Gesamteindruck, der stark an eine klassisch posierbare Sammelfigur erinnert.

Warum Fans bei One Piece oft selbst Hand anlegen

Warum eignet sich One Piece so gut für Fan-Builds? Das Universum ist vollgepackt mit Figuren, Kreaturen und Fähigkeiten, die sich nicht immer leicht in Standard-LEGO-Form bringen lassen. Von übergroßen Kämpfern bis zu extremen Designs ist alles dabei und genau das macht MOCs in der Community so beliebt.

Kaido ist dabei ein gutes Beispiel: In den aktuell verfügbaren Sets fehlt eine Figur seiner Größenordnung, obwohl er zu den stärksten und imposantesten Charakteren der Reihe zählt. Ein Fan-Build, der die Größenverhältnisse ernst nimmt und zugleich auf Beweglichkeit setzt, schließt diese Lücke zumindest auf dem Display-Regal.

lavishlump ist in der Szene zudem kein Unbekannter. Der Erbauer hat bereits weitere riesige One-Piece-Charaktere als Minifiguren-Skala-MOCs umgesetzt, darunter Whitebeard, Blackbeard und Kuma. Gerade bei Blackbeard fällt auf, dass die Erfahrung mit beweglichen Umhängen und präsenten Silhouetten offenbar von Projekt zu Projekt weiter ausgebaut wurde.

Neue One-Piece-LEGO-Sets 2026 und der Blick auf Kaidos Zukunft

Welche One-Piece-LEGO-Sets erscheinen 2026? Für 2026 sind weitere One-Piece-Sets angekündigt, darunter Builds mit Schlachtschiffen, Kampfszenen und einer größeren Auswahl an Minifiguren. Für Sammler ist das eine gute Gelegenheit, die eigene Crew und mehrere Schauplätze deutlich auszubauen.

Ein konkretes Set aus der kommenden Welle ist Dorry vs. Brogy, Giants of Little Garden. Es greift die beiden Riesen auf und setzt sie merklich größer um als normale Minifiguren, bleibt im Vergleich aber trotzdem kleiner als der Kaido-Build von lavishlump. Das zeigt ganz gut, in welcher Dimension Kaido als Figur eigentlich spielen müsste.

Spannend bleibt auch die Frage, ob LEGO irgendwann Kaidos Drachenform in einem offiziellen Set umsetzt. Gerade diese Form würde sich für einen riesigen Bau und ein echtes Highlight-Display anbieten. Wer bis dahin nicht warten will, kann den Fan-Build im Auge behalten: Die Bauanleitung soll künftig auf dem Rebrickable-Profil des Erbauers landen.

Wie findet ihr den Kaido als bewegliche LEGO-Actionfigur und würdet ihr euch Kaido offiziell als riesiges Set wünschen, am liebsten direkt mit Drachenform? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.