Leak zu LEGO Star Wars 2027 – 11 Sets mit Daten und Konzept-Minifiguren

Ein großer Leak wirbelt die LEGO-Star-Wars-Community auf: Für 2027 sollen gleich 11 neue Sets detailliert aufgetaucht sein, inklusive Set-Nummern, Eckdaten und einer auffälligen Auswahl an Minifiguren. Das Timing ist kein Zufall, denn Star Wars feiert am 25. Mai 2027 sein 50-jähriges Jubiläum, und genau dafür scheinen die kommenden Releases gezielt aufgebaut zu werden.

Besonders spannend ist der Fokus auf exklusive Figuren, die sich teils an frühem Konzeptmaterial orientieren. Damit könnte LEGO nicht nur Fanservice für Sammler liefern, sondern auch ein Jubiläumsjahr mit ungewöhnlichen Varianten bekannter Charaktere pushen.

Die geleakten Sets für 2027 im Überblick

Welche LEGO-Star-Wars-Sets sollen 2027 erscheinen? Die neue Übersicht nennt 11 geplante Sets samt Set-Nummern und Release-Zeiträumen. Bei mehreren Einträgen fehlen noch konkrete Angaben, bei anderen sind Preis, Teilezahl und Minifiguren bereits benannt.

Hier ist die komplette Liste der 11 Sets, wie sie aktuell kursiert:

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Nr. Set Preis Teile Minifiguren Alter Release 75465 Death Star II (Midi-Scale) Unbekannt Unbekannt Unbekannt 18+ 01.06.2027 75470 Mustafar Duel Unbekannt 372 Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Konzept-Design Han Solo 9+ 01.01.2027 75471 Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt 8+ 01.04.2027 75472 Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt 9+ 01.04.2027 75473 Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt 12+ 01.04.2027 75474 Master Yoda Unbekannt ca. 1.200 Master Yoda, Konzept-Design Chewbacca 10+ 2027 75477 Icons of Star Wars Unbekannt Unbekannt Luke Skywalker (Episode 4), Prinzessin Leia (Episode 4), Darth Vader, Konzept-Design C-3PO 10+ 01.04.2027 75478 Y-wing Starfighter Unbekannt 676 Jon Dutch Vander, Mon Mothma, R2-Einheit, Konzept-Design Luke Skywalker (Starkiller) 8+ 01.01.2027 75480 Bespin Duel Unbekannt 718 Luke Skywalker, Darth Vader, Konzept-Design Darth Vader 9+ 01.01.2027 75482 Up-Scaled Luke Skywalker Unbekannt 981 Konzept-Design Luke Skywalker (weiblich) 10+ 01.01.2027 75494 Cloud City Unbekannt Unbekannt Prinzessin Leia, Han Solo, Boba Fett, Lando Calrissian, Darth Vader, Konzept-Design R2-D2 9+ 01.04.2027

Mehrere Sets sind klar auf ikonische Szenen getrimmt: Mustafar Duel bedient die Duell-Inszenierung, Bespin Duel greift den Klassiker aus Wolkenstadt auf, und Cloud City klingt nach einem größeren Szenen- oder Spielset, das thematisch perfekt dazu passt.

Jubiläumsjahr mit Konzept-Minifiguren und Display-Fokus

Was macht die Auswahl der Minifiguren so besonders? Der Leak setzt auffällig stark auf Konzept-Design-Minifiguren, also Varianten, die nicht direkt aus der finalen Filmoptik stammen. Dazu zählen unter anderem Konzeptversionen von Han Solo, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 sowie mehrere alternative Interpretationen rund um Luke Skywalker und Darth Vader.

Auch der Mix aus Display und Spielwert sticht hervor: Das Mustafar-Duell soll sich beispielsweise als günstigeres Set positionieren und gleichzeitig zum Ausstellen taugen. Ergänzend wirken Formate wie Death Star II (Midi-Scale) oder ein größerer Charakter-Build wie Master Yoda wie gemacht für Sammlerregale.

Weitere gemunkelte Sets für die erste Jahreshälfte 2027

Welche zusätzlichen LEGO-Star-Wars-Sets sollen 2027 noch kommen? Neben den 11 detaillierten Sets stehen noch fünf weitere Produkte im Raum, die ebenfalls auf das Jubiläumsjahr einzahlen sollen. Genannt werden ein Stormtrooper-Helmet im Konzept-Design sowie mehrere ungewöhnliche Display-Ideen bis hin zu einem UCS-Modell.

Diese fünf zusätzlichen Sets werden ebenfalls gehandelt:

75495 Stormtrooper Helmet (Konzept-Design), geplant für Januar 2027

75467 Star Wars Poster, geplant für April oder Mai 2027

75468 George Lucas Tribute, geplant für April oder Mai 2027

75469 Star Wars Movie Theater, geplant für April oder Mai 2027

75475 UCS TIE Advanced, geplant für April oder Mai 2027

Wenn sich das so bewahrheitet, könnte 2027 nicht nur wegen der Anzahl der Sets, sondern vor allem wegen der Jubiläums-Themen und Sammlerfiguren eines der spannendsten LEGO-Star-Wars-Jahre überhaupt werden.

Welche der geleakten Ideen würdet ihr sofort kaufen und auf welche Minifigur hofft ihr am meisten? Schreibt es in die Kommentare.