Elden Ring Rot and Sorcery kommt im Juli 2027 – das steckt in der Erweiterung

Elden-Ring-Fans bekommen schon jetzt einen konkreten Termin, auf den sie hinarbeiten können: Für Juli 2027 ist ein brandneuer, offizieller Release aus dem Franchise bestätigt. Gemeint ist Elden Ring: Rot and Sorcery, eine offiziell lizenzierte Erweiterung für Elden Ring: The Board Game, die das Tabletop-Abenteuer in gleich zwei der beliebtesten Regionen der Zwischenlande ausweitet.

Nach den jüngsten großen Highlights rund um Elden Ring wie Shadow of the Erdtree und Nightreign ist die Frage nach dem Nächsten im Kosmos von FromSoftware weiter präsent. Während FromSoftware parallel an neuen Projekten arbeitet und auch weitere Releases am Horizont stehen, ist für Tabletop-Fans jetzt klar: Die nächste große Rückkehr in die Zwischenlande ist im Sommer 2027 terminiert.

Der neue Release-Termin für Rot and Sorcery

Wann erscheint Elden Ring: Rot and Sorcery? Die Auslieferung von Elden Ring: Rot and Sorcery ist aktuell für Juli 2027 geplant. Damit liegt zwischen jetzt und dem nächsten großen Tabletop-Kapitel noch etwa ein Jahr, was für viele Kampagnen ohnehin genau das richtige Zeitfenster ist, um bestehende Runs zu beenden oder eine neue Gruppe aufzubauen.

Rot and Sorcery ist dabei kein kleines Zusatzpäckchen, sondern eine umfangreiche, offiziell lizenzierte Erweiterung, die auf dem Fundament von Elden Ring: The Board Game aufbaut. Die ursprüngliche Brettspiel-Umsetzung gilt als einer der großen Crowdfunding-Erfolge des Publishers und setzt auf kooperative Erkundung, Charakterprogression und Bosskämpfe, die bewusst nah am Anspruch des Videospiels bleiben.

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Der neue Inhalt kommt zudem zu einer Zeit, in der die Marke ohnehin weiter gefüttert wird: Bereits für August 2026 ist Elden Rings Tarnished Edition angekündigt, die frische Inhalte wie neue Startklassen, Rüstungssets, Waffen und Asche-der-Kriegsfertigkeiten liefern soll. Danach richtet sich der Blick vieler Fans direkt auf den Juli 2027.

Inhalte der Erweiterung und neue Kernsets

Welche Inhalte stecken in Rot and Sorcery? Die Erweiterung lässt euch gleich zwei neue, eigenständige Core-Sets spielen, die außerdem mit bestehendem Material kombinierbar sind. Dadurch wird aus einzelnen Boxen bei Bedarf eine größere, zusammenhängende Kampagne, wenn ihr bereits früher eingestiegen seid.

Konkret dürft ihr euch auf diese Bestandteile einstellen:

Machinations of the Witch als neues Core-Set in Liurnia of the Lakes.

Dominion of Rot als Core-Set in den von Scharlachfäule gezeichneten Gebieten von Caelid.

Unterstützung für 1 bis 4 Personen am Tisch.

Neue Gegner, Quests, NPCs, Ausrüstung und Bosse, inspiriert vom Videospiel.

Kompatibilität mit bestehenden Inhalten von Elden Ring: The Board Game für größere Kampagnen.

Gerade Caelid ist dabei ein Schauplatz, der im Videospiel für gnadenlose Stimmung und ikonische Begegnungen steht. Passend dazu ist auch ein Boss besonders naheliegend, auf den viele hoffen: Sternengeißel Radahn gilt durch Story, Arena und Präsenz als einer der großen Publikumslieblinge, und das Thema Scharlachfäule schreit ohnehin nach einem kompromisslosen Boss-Fokus im Tabletop.

Kickstarter-Erfolg und was Fans bis 2027 erwartet

Wie groß ist das Projekt hinter Rot and Sorcery? Die Crowdfunding-Kampagne ist bereits abgeschlossen und hat mit 4.247 Unterstützern rund 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das zeigt ziemlich deutlich, wie groß das Interesse an einer weiteren, offiziellen Reise durch die Zwischenlande auch abseits von Konsole und PC ist.

Während des Crowdfundings gab es zudem mehrere Pledge-Stufen, darunter Optionen für die einzelnen Core-Sets, Bundles mit beiden Erweiterungen, Upgrade-Pakete für Rückkehrer sowie kampagnenexklusive Extras. Bei solchen Projekten können sich Inhalte und Zeitpläne bis zur finalen Produktion zwar noch bewegen, der angepeilte Zeitraum bleibt aber: Juli 2027.

Bis dahin bleibt euch genug Zeit, eure bestehende Runde durch Limgrave und darüber hinaus zu führen oder euch mit der Tarnished Edition im August 2026 noch einmal neu einzustimmen. So oder so: Für Tabletop-Fans ist Rot and Sorcery schon jetzt ein dicker Termin im Kalender.

Freut ihr euch auf Elden Ring: Rot and Sorcery im Juli 2027, und welche Region würdet ihr danach am liebsten als nächstes im Brettspiel sehen? Schreibt es in die Kommentare.