FromSoftware – Enthüllung von The Duskbloods erwartet bei Game Awards 2025

FromSoftware sorgt erneut für Aufsehen: Kurz vor den Game Awards 2025 mehren sich die Anzeichen, dass der Entwickler eine große Ankündigung plant. Besonders zwei Titel stehen im Raum: Armored Core 6 und das mysteriöse The Duskbloods. Letzteres wurde bereits im April 2025 für die Nintendo Switch 2 angekündigt und könnte nun gezeigt werden.

Von Elden Ring zu neuen Projekten

Welche Rolle spielt FromSoftware bei den Game Awards? FromSoftware hat eine lange Geschichte mit den Game Awards. 2022 wurde dort Armored Core VI: Fires of Rubicon enthüllt, 2023 gewann es den Preis für das beste Actionspiel. Auch Elden Ring: Nightreign wurde auf der Bühne von Geoff Keighley vorgestellt. Die enge Partnerschaft zwischen Entwickler und Show ist somit etabliert.

Fans spekulieren nun, ob FromSoftware diesen Rahmen erneut nutzt, um ein neues Projekt zu enthüllen. Die jüngste Aktualisierung der SteamDB-Seite von Armored Core 6 heizt die Gerüchte zusätzlich an, obwohl solche Updates auch harmlose Ursachen wie kleinere Patches oder Store-Aktualisierungen haben können.

The Duskbloods: Gameplay und Konzept

Was ist über The Duskbloods bekannt? The Duskbloods ist ein kommendes Action-Rollenspiel für die Nintendo Switch 2. Es kombiniert PvP- und PvE-Gameplay für bis zu acht Spieler. In einer düsteren Welt, in der die Menschheit dem Ende entgegengeht, kämpfen sogenannte Bloodsworn – vampirähnliche Charaktere – um Macht, Ruhm und Überleben.

Jeder Bloodsworn besitzt individuelle Waffen und Fähigkeiten. Die Spieler können ihre Charaktere im Hub-Bereich anpassen, wobei Lore-Elemente in die sogenannten Blutgeschichten und Schicksale integriert sind. Diese beeinflussen Aussehen, Fähigkeiten und sogar die Rolle im Spiel – etwa ob man einen Rivalen ausschalten oder einen Verbündeten beschützen soll.

Feature Details Plattform Nintendo Switch 2 Release Geplant für 2026 Multiplayer Bis zu 8 Spieler (PvP & PvE) Charaktere Über 12 einzigartige Bloodsworn Gameplay-Elemente Events, Begleiter, Rollen-System

Armored Core 6: Hoffnung auf späte Inhalte

Gibt es Hinweise auf neue Inhalte für Armored Core 6? Zwar ist das Spiel bereits seit über zwei Jahren auf dem Markt, doch bisher blieb es bei kleineren Updates wie Multiplayer-Komponenten und Patches. Die jüngste SteamDB-Aktivität lässt Fans hoffen, dass es vielleicht doch noch DLC oder gar eine Fortsetzung gibt.

Ein Armored Core 7 wäre denkbar, vor allem da FromSoftware durch die Erfolge von Elden Ring viele neue Fans gewonnen hat, die nun auch Interesse am Mech-Franchise zeigen. Dennoch ist ein DLC für Teil 6 nicht komplett vom Tisch – auch wenn ein solcher bisher ungewöhnlich spät käme.

Was kommt bei den Game Awards 2025?

Welche Ankündigung ist am wahrscheinlichsten? Die Zeichen deuten klar auf The Duskbloods. Es wurde bereits offiziell angekündigt, ist aber noch ohne Gameplay-Material. Die Game Awards wären der perfekte Moment für ein ausführliches Reveal-Video oder einen ersten Deep Dive in das Gameplay.

Armored Core könnte dennoch einen Überraschungsauftritt hinlegen, sei es durch einen Teaser zu Teil 7 oder kleinere Inhalte für Fires of Rubicon. FromSoftware ist bekannt dafür, Fans mit plötzlichen Ankündigungen zu überraschen.

Spannung vor der Show

Wann finden die Game Awards statt? Die Game Awards 2025 steigen in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 2025 (CET). Für deutsche Spieler bedeutet das: wach bleiben oder früh aufstehen, um keine Enthüllung zu verpassen.

Ob nun The Duskbloods mit neuem Gameplay glänzt oder Armored Core überraschend zurückkehrt – FromSoftware dürfte erneut für eines der Highlights der Show sorgen.

Was denkst du? Glaubst du an eine Ankündigung zu The Duskbloods oder wartest du lieber auf Armored Core 7? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!