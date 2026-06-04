Elden Ring – Tarnished Pack kommt am 28. August 2026, das steckt drin

Elden Ring bekommt offiziell neuen DLC: Am 28. August 2026 veröffentlicht FromSoftware das Tarnished Pack und damit frischen Nachschub für alle, die nach Shadow of the Erdtree noch nicht genug von den Zwischenlanden haben. Das neue Paket erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series und ist zeitgleich Bestandteil von Elden Ring: Tarnished Edition, die das Spiel auf Nintendo Switch 2 bringt.

Damit geht eines der prägendsten Action-RPGs der letzten Jahre in die nächste Runde. Elden Ring erschien 2022, räumte reihenweise Höchstwertungen ab, verkaufte sich millionenfach und gewann unter anderem den Game-of-the-Year-Titel bei den The Game Awards. Mit Shadow of the Erdtree folgte später eine große Erweiterung, die ebenfalls extrem gut ankam und sogar selbst für Game of the Year nominiert wurde.

Was im Tarnished Pack steckt

Welche neuen Inhalte bringt der Elden-Ring-DLC? Das Tarnished Pack setzt nicht auf eine riesige neue Story-Kampagne im Stil von Shadow of the Erdtree, sondern liefert vor allem neue spielbare Optionen und kosmetische Extras. Bestätigt sind zwei neue Klassen, neue Waffen, zusätzliche Skins sowie frische Anpassungsmöglichkeiten für euren Reittiergefährten.

Konkret umfasst das Tarnished Pack laut aktueller Ankündigung folgende Inhalte:

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Zwei neue Klassen: Heavy Knight und Knight of Ides

Neue Waffen

Neue Skins

Torrent-Anpassungen

Einige der neuen Gegenstände sind bereits im Trailer zu Elden Ring: Tarnished Edition zu sehen. Wer also Lust auf neue Builds, Fashion und kleine Sammelziele hat, dürfte am 28. August 2026 einen guten Grund bekommen, wieder einzuloggen.

Release, Plattformen und Preise im Überblick

Wann erscheint das neue Elden-Ring-DLC? Das Tarnished Pack ist für den 28. August 2026 angekündigt. Es erscheint parallel zur Elden Ring: Tarnished Edition für Nintendo Switch 2 und soll gleichzeitig auch für die anderen Plattformen verfügbar sein.

Inhalt Termin Plattformen Tarnished Pack DLC 28. August 2026 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Elden Ring: Tarnished Edition 28. August 2026 Nintendo Switch 2

Was kostet Elden Ring: Tarnished Edition? Für die Switch-2-Version ist ein Preis von 79,99 US-Dollar kommuniziert worden. Für Deutschland steht ein Euro-Preis derzeit noch aus. Klar ist aber: In der Tarnished Edition sind das Hauptspiel, die Erweiterung Shadow of the Erdtree sowie das komplette Tarnished-Pack-Zusatzpaket enthalten.

Was kostet das Tarnished Pack einzeln? Außerhalb Japans ist der Preis noch nicht abschließend beziffert. In Japan liegt die unverbindliche Preisangabe bei 550 Yen, was auf ein kleines, eher günstiges DLC-Paket hindeutet.

Was als Nächstes von FromSoftware kommt

Worauf können Fans neben Elden Ring noch hoffen? Während das Tarnished Pack vor allem kosmetisch und build-orientiert ausfällt, läuft im Hintergrund längst die nächste große FromSoftware-Phase an. Das nächste Spiel des Studios heißt The Duskbloods, ist als Nintendo-Switch-2-Exklusivtitel geplant und wirkt wie ein stärker auf Mehrspieleraspekte ausgelegter Ansatz, der an die düstere Stimmung früherer Werke erinnert. Der Release wird bis Ende 2026 erwartet.

Und dann wäre da noch der angekündigte Elden-Ring-Film, der die Marke zusätzlich befeuern dürfte. Ob FromSoftware das mittelfristig mit einem neuen Elden Ring, einer Rückkehr zu älteren Reihen oder einer komplett neuen Marke begleitet, bleibt offen. Bis dahin ist der 28. August 2026 zumindest ein festes Datum, das Tarnished wieder zusammenbringt.

Freut ihr euch auf das Tarnished Pack und welche der neuen Inhalte klingt für euch am spannendsten: die Klassen, Waffen oder doch das Torrent-Tuning? Schreibt es gern in die Kommentare.