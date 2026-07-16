Assassins Creed Black Flag Resynced Patch 1.0.4 – alle Notes, Größen, Fixes

Ubisoft hat die Patch Notes für das Update vom 16. Juli 2026 zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced vollständig veröffentlicht. Das Title Update 1.0.4 soll vor allem eine ganze Reihe gemeldeter Bugs beseitigen, die Stabilität verbessern und mehrere nervige Unsauberkeiten im Spielablauf glätten.

Der Release von Black Flag Resynced bleibt für Ubisoft weiterhin ein großer Erfolg: Zum Start wurden laut Publisher 2 Millionen Exemplare am ersten Tag über alle drei Plattformen verkauft. Entsprechend hoch ist jetzt der Druck, das Erlebnis schnell und konsequent nachzuschärfen, gerade bei Fortschrittsproblemen und auffälligen Welt- oder Grafikfehlern.

Release, Downloadgrößen und wichtige Verbesserungen

Wann erscheint Title Update 1.0.4 und wie groß ist der Patch? Das Update steht am 16. Juli 2026 ab 16:00 Uhr deutscher Zeit zum Download bereit. Ubisoft liefert je nach Plattform sehr unterschiedliche Patch-Größen aus.

Welche großen Baustellen nimmt Ubisoft ins Visier? Neben allgemeinen Fixes stechen drei Bereiche besonders heraus: das Wetter, diverse Clipping-Probleme sowie Performance und Stabilität. Vor allem das neue dynamische Wettersystem hatte sich bei vielen bemerkbar gemacht, weil bestimmte Wetterlagen kaum oder gar nicht auftraten.

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Mit 1.0.4 wird ein Fehler behoben, durch den es praktisch nie neblig wurde. Gleichzeitig passt Ubisoft die Wetter-Balance an und erhöht den Anteil an sonnigen und klaren Bedingungen, damit sich die Karibik insgesamt stimmiger und abwechslungsreicher anfühlt.

Alle Patch Notes zu Title Update 1.0.4 im Überblick

Was ändert sich konkret mit dem Update? Ubisoft listet eine lange Reihe an Bugfixes in mehreren Kategorien. Dazu zählen Lokalisierungsprobleme, visuelle Fehler, Gameplay-Fallen und Quest-Fixes, die teils Spoiler berühren.

Allgemein Mehrere Probleme behoben. Verschiedene Lokalisierungsprobleme für Vereinfachtes Chinesisch, Italienisch und Arabisch behoben. Ein Synchronisationsproblem behoben, das Voiceover-Wiedergabe und Cutscene-Visuals in lokalisierten Versionen beeinflusst hat. Performance und Stabilität verbessert. Ein Problem auf PC behoben, bei dem Cutscenes auf 30 FPS festgesetzt waren, wenn die Grafikoptionen auf Benutzerdefiniert standen. Mehrere Beleuchtungsprobleme behoben, wenn man sich in Innenräumen oder Höhlen aufhält. Ein Problem behoben, bei dem ein Doppelsprung möglich war, wenn die Option für fortgeschrittenes Parkour aktiviert ist.

Gameplay Probleme behoben, bei denen man beim Schwimmen in den Schiffsrumpf clippen konnte. Ein Problem behoben, bei dem man gesperrt wurde, wenn man direkt nach dem Verlassen eines Minispiels sofort laufen wollte. Ein Problem behoben, bei dem ein Verbündeter aufhörte, sich zu bewegen, wenn man sein Ziel assassiniert. Ein Problem behoben, bei dem man beim Harpunieren hängen bleiben konnte, wenn man direkt nach Beginn des Harpunierens sofort Entern startet. Ein Problem behoben, bei dem Zivilisten in Rauferei-Zonen laufen. Ein Problem behoben, bei dem man dem tödlichen Schwanzschlag des Buckelwals beim Harpunieren nicht ausweichen konnte. Ein Problem behoben, bei dem man nach einem Treffer nicht in den Zielmodus zurückkehrt, wenn man mit Wurfpfeil und Rauchbombe zielt. Ein Problem behoben, bei dem ein Upgrade der Jackdaw im Dock dazu führen konnte, dass das Schiff verschwindet und man ohne Schiff zurückbleibt. Ein Problem behoben, bei dem Edwards Hände im Minispiel keine Bewegung zeigen.

Welt Verschiedene Probleme mit Animus-Wänden behoben. Verschiedene Probleme mit Schnellreisen behoben. Verschiedene Probleme behoben, bei denen man Orte erreichen kann, die eigentlich nicht zugänglich sein sollten. Das Problem behoben, bei dem das Wetter nie neblig wird. Schwebende Büsche behoben, indem sie korrekt am Boden platziert wurden. Wetter-Balancing angepasst, um den Anteil an Sonne und klarem Himmel zu erhöhen. Ein Problem behoben, bei dem man im Desynchronisationsbildschirm hängen bleiben konnte, wenn man das Menü wiederholt öffnet und schließt. Ein Problem behoben, bei dem Aktivitätssymbole auf der Karte nach einem Neustart verschwinden.

Grafik Verschiedene kleinere grafische Probleme behoben. Ein visueller Fehler bei einigen Versteck-Schiffsmodellen behoben. Verschiedene Clipping-Probleme bei Charakteren behoben. Verschiedene Clipping-Probleme bei Kleidung behoben. Texturprobleme bei einigen Nebencharakteren korrigiert.

Audio Ein Problem behoben, bei dem das Töten eines Gegners so klang, als würden mehrere Körper gleichzeitig zu Boden fallen.

Quests und Spoiler Rift: Wayward Desires: Ein Problem behoben, bei dem man beim Sturz von der ersten Seilrutsche die zweite verpasst. Ein Problem behoben, bei dem Imagine my surprise und The Commander’s Ruse nicht gleichzeitig abgeschlossen werden können. The Other Brother: Ein Problem behoben, bei dem Upton frühzeitig assassiniert werden kann. The Observatory: Ein Problem behoben, bei dem deine Verbündeten nicht gemeinsam mit Roberts eintreffen. Damit wird auch ein potenzieller Fortschritts-Blocker nahe dem Spielende entschärft. A governor no longer: Ein Problem behoben, bei dem man wegen einer Animus-Wand nicht weiterkommt. Im Kampf gegen El Tiburon war teils unklar, wie man seine Verteidigung bricht. Es wurden Hinweise hinzugefügt, die erklären, wie man seine Defensive knackt.



Was das Update für eure Spielstände bedeutet

Welche Probleme werden dadurch im Alltag spürbar besser? Wer mit Rucklern, Abstürzen oder seltsamen Softlocks zu kämpfen hatte, bekommt mit 1.0.4 eine breit angelegte Stabilitätsrunde. Besonders wichtig ist der Fix rund um The Observatory, weil ein Ausbleiben der Verbündeten dort den Fortschritt komplett blockieren konnte.

Auch die Änderungen an Wetter, Beleuchtung und Clipping sind mehr als Kosmetik: Nebel, korrekte Indoor-Lighting-Situationen und weniger Durchsteck-Fehler sorgen dafür, dass die Welt wieder glaubwürdiger wirkt, statt ständig an die Technik dahinter zu erinnern.

Wie läuft Assassin’s Creed Black Flag Resynced bei euch seit Release, und hattet ihr schon Bugs, die jetzt gefixt wurden? Schreibt eure Erfahrungen gerne in die Kommentare.