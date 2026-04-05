ARC Raiders überarbeitet Crafting – so soll weniger Menü-Frust entstehen

Embark Studios will in ARC Raiders weiter an den Stellschrauben drehen, die im Alltag am meisten nerven. Nach dem großen Flashpoint-Update hat das Team nun genauer erklärt, warum Crafting zuletzt so deutlich umgebaut wurde und welche nächsten Schritte geplant sind, um die sogenannte Reibung im Extraction-Shooter weiter zu reduzieren.

Der Ansatz passt zum Live-Service-Kurs des Spiels, das seit dem Release am 30. Oktober 2025 regelmäßig neue Inhalte und System-Updates bekommt. Flashpoint brachte nicht nur frische Beute und Gefahren, sondern auch spürbare Komfortverbesserungen abseits der Action.

Flashpoint bringt neue Risiken und neue Jagdgründe

Welche neuen Inhalte stecken im Flashpoint-Update? Mit Flashpoint hat Embark eine neue Map-Condition namens Close Scrutiny eingeführt, die Runs spürbar verändert. Unter dieser Bedingung taucht ein neues In-Game-Event auf, bei dem ein Gerät namens Assessor im Mittelpunkt steht. Wer hier Loot sichern und rechtzeitig extrahieren will, muss sich auf deutlich mehr Gegenwehr einstellen.

Zu den neuen Gefahren zählt unter anderem ein zusätzlicher Maschinengegner: der Vaporizer. Der wird beim Assessor-Event zur echten Hürde, weil er nicht nur den Kampf verlängert, sondern auch das Risiko erhöht, dass andere Teams auf euch aufmerksam werden und den Run kippen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Dazu kommt Bewegung im Ökosystem der Gegner: Shredders, zuvor offenbar an Stella Montis gebunden, sind laut Update-Stand jetzt auch auf anderen Karten anzutreffen. Für viele Runs bedeutet das vor allem eins: bekannte Routen werden unsicherer, und selbst Standard-Farmen können plötzlich in chaotische Gefechte ausarten.

Auch auf der Belohnungsseite gibt es neue Ziele. Flashpoint ergänzt unter anderem neue Waffen wie die Energie-Schrotflinte Dolabra, die als frischer Chase-Item-Anreiz in den Loot-Pool wandert und besonders für aggressivere Loadouts interessant sein dürfte.

Crafting-Überarbeitung soll Menüs und Umwege verkürzen

Wie will Embark Studios die Reibung beim Crafting reduzieren? Der prominenteste Quality-of-Life-Schritt in Flashpoint betrifft das Crafting selbst. Embark hat die Oberfläche so angepasst, dass ihr Materialien direkt aus der Crafting-Ansicht heraus beschaffen könnt, ohne ständig zwischen Lager, Recycling, Veredelung und Shop hin und her zu wechseln.

Im Zentrum steht ein neuer Button zum Ressourcenbeschaffen, der aus dem Crafting-Menü heraus eine Übersicht aller verfügbaren Optionen liefert. Dazu zählen Ressourcen aus eurem Lager, Material, das sich durch Recycling gewinnen lässt, sowie Waren, die bei Celestes Shop gekauft werden können. Die Idee dahinter ist simpel: weniger Bildschirmwechsel, weniger Sucherei, mehr Zeit im Einsatz.

Der Umbau ist laut Embark vor allem durch Feedback aus der Community angestoßen worden, weil Crafting zuvor als wenig intuitiv galt und unnötig viel Verwaltungsaufwand erzeugte. Gerade in einem Extraction-Spiel, in dem Runs ohnehin von Risiko und Zeitdruck geprägt sind, fällt zusätzliche Menüarbeit doppelt negativ auf.

Weitere Quality-of-Life-Pläne und ein Blick aufs Endgame

Welche weiteren Änderungen sind für ARC Raiders geplant? Embark macht gleichzeitig klar, dass die Crafting-Verbesserung nur ein erster Schritt ist. In einem begleitenden Blog-Beitrag deutet das Studio an, dass weitere gemeldete Schmerzpunkte bereits überprüft werden. Ein einzelner Button löse nicht alle Probleme, aber das Team wolle die größten Reibungspunkte nach und nach abtragen.

Ein wahrscheinlicher Schwerpunkt dürfte außerdem beim Endgame liegen. Produktionsdirektor Caio Braga hat zuletzt betont, dass das Studio für alle, die bereits am Ende der aktuellen Inhalte angekommen sind, mehr bieten möchte. Gemeint sind potenziell härtere Herausforderungen und zusätzliche Ziele, die über das reine Looten hinaus motivieren.

Einen Vorgeschmack könnte schon das nächste größere Update liefern: Riven Tides soll laut Roadmap noch im April 2026 erscheinen. Geplant sind eine neue Map, eine zusätzliche Condition sowie ein großer ARC als Boss-Gegner. In der Community wird dabei besonders über ein mögliches Auftauchen des lange gemunkelten Emperor spekuliert. Offiziell bestätigt ist dazu bislang vor allem die Richtung: mehr Endgame-Druck, mehr Gründe, wieder einzuloggen.

Wie fühlt sich ARC Raiders für euch seit den Crafting-Änderungen an, und an welchen Stellen würdet ihr euch als Nächstes weniger Reibung wünschen? Schreibt es gerne in die Kommentare.