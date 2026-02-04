Rockstar unterstützt weiterhin GTA V Online trotz geplanter GTA VI-Veröffentlichung

Auch nach der Veröffentlichung von GTA VI wird Rockstar Games den Online-Modus von GTA V weiter unterstützen. Das hat Take-Two-CEO Strauss Zelnick im Rahmen des aktuellen Finanzberichts für das dritte Quartal 2026 bekräftigt. Für alle, die sich Sorgen machen, ob sich der Wechsel zur nächsten Generation negativ auf ihre GTA Online-Erfahrung auswirkt, gibt es damit Entwarnung.

Damit unterstreicht das Unternehmen einmal mehr die Bedeutung von GTA Online für seine langfristige Einnahmestrategie. Selbst nach über zwölf Jahren ist der Multiplayer-Modus rund um Los Santos ein Umsatztreiber – nicht zuletzt dank neuer Inhalte wie dem Update „A Safehouse in the Hills“.

GTA Online bleibt ein finanzieller Dauerbrenner

Wie erfolgreich ist GTA Online aktuell? Laut Take-Two konnte GTA Online im letzten Quartal eine Recurrent-Spending-Steigerung von 27 Prozent zum Vorjahr erzielen. Besonders beachtlich: Das Abo-Modell GTA+ verzeichnet inzwischen doppelt so viele aktive Abonnenten wie noch vor einem Jahr. Zelnick betonte während des Investorengesprächs, dass Rockstar mit zusätzlichen Vorteilen für GTA+-Mitglieder plant, noch mehr Anreize zu schaffen.

Worauf führt Take-Two diesen Erfolg zurück? Laut Zelnick ist es entscheidend, auch nach so langer Zeit weiterhin relevante Inhalte zu liefern. Sobald Rockstar neue Features oder Missionen ins Spiel bringt, zeigen Millionen weiterhin Interesse. Der CEO sagte hierzu:

Ich habe allen Grund zu glauben, dass wir GTA Online weiter unterstützen werden. Es gibt eine großartige Community, die es liebt und regelmäßig zurückkehrt.

Unterstützung für bestehende Plattformen gesichert

Gilt die GTA-Online-Unterstützung auch für die aktuelle Version? Ja, ausdrücklich. Auf Nachfrage eines Investors bestätigte Zelnick, dass sich der Support nicht ausschließlich auf die möglicherweise kommende Variante von GTA VI Online bezieht. Die aktuelle Version – basierend auf GTA V – wird weiterhin Updates und Betreuung erhalten.

Was bedeutet das für dich? Wenn du derzeit noch auf PS4 oder Xbox One unterwegs bist, musst du dir um den baldigen Umstieg keine Sorgen machen. Gerade für Konsolen der älteren Generation, bei denen viele noch zögern oder nicht sofort umsteigen können, ist das ein wichtiges Zeichen. Auch PC-Spieler profitieren, da sie laut bisherigen Trends womöglich länger auf GTA VI warten müssen.

Was ist über GTA VI Online bekannt?

Gibt es bereits offizielle Infos zum Online-Modus von GTA VI? Nein – bislang hat Rockstar nicht einmal bestätigt, dass GTA VI einen Online-Part enthält. Zwar ist es so gut wie sicher, dass auch der sechste Serienteil ein Multiplayer-Pendant besitzen wird, doch konkrete Details fehlen bisher vollständig.

Bisherige Informationen beschränken sich auf vereinzelte Leaks, etwa zu einer möglichen Spieleranzahl, die in Gerichtsdokumenten auftauchte. Weder Features, Kartenstruktur noch Monetarisierungsansätze wurden bislang vorgestellt. Rockstar schweigt weiterhin konsequent zu diesem Thema.

Langfristige Bindung an GTA Online

Weshalb bleibt GTA Online relevant trotz technisch neuer Plattform? Rockstar und Take-Two verfolgen eine klare Strategie: Solange die Community aktiv ist, bleibt das Spiel auch am Leben. Zelnick bekräftigte dies bereits 2025 mit den Worten:

Wir unterstützen unsere Marken, solange sich die Nutzer auch aktiv mit ihnen auseinandersetzen.

Dabei zählt nicht nur die reine Nutzerzahl. Spieleraktivität, Ingame-Käufe und Abo-Modelle wie GTA+ sichern dem Unternehmen regelmäßige Einnahmen – ein Kernelement für den Erfolg von GTA Online auch weit über den originalen Haupttitel hinaus.

Wie plant Rockstar, GTA Online weiterzuentwickeln? Auch wenn keine genauen Inhalte genannt wurden, ist klar, dass weiteres Zusatzmaterial und Features geplant sind – sowohl für bestehende Nutzer als auch für neue GTA+-Mitglieder. Die Entwickler setzen klar auf ein „Live-Service“-Modell, das regelmäßig neue Reize setzt, um dich im Spiel zu halten.

Was bedeutet das für dich als GTA-Fan?

Wie kannst du dich jetzt vorbereiten? Wenn du bereits in GTA Online unterwegs bist, kannst du vorerst gelassen bleiben. Du wirst auch nach dem Start von GTA VI nicht isoliert oder zum Wechsel gezwungen. Vielmehr kannst du in gewohnter Umgebung weiterspielen – und davon profitieren, dass Rockstar zusätzliches Material liefert.

Wenn du planst, später auf die neue Version zu wechseln, hast du vermutlich genügend Zeit, etwaige Plattformwechsel zu überlegen. Ob dein Fortschritt allerdings übertragen wird oder ob es eine Art Crossplay oder Cross-Save geben wird, ist aktuell noch unklar.

Bleibst du GTA V Online auch nach dem Start von GTA VI treu? Die Zeichen deuten klar darauf hin, dass dir in beiden Versionen langfristige Unterstützung sicher ist – ein echtes Novum in dieser Form und ein Beleg für Rockstars neue Strategie zur Kundenbindung.

