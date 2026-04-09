GTA Online verschenkt drei Polizei-Outfits – so schaltest du sie gratis frei

In GTA Online gibt es diese Woche gleich drei Polizei-Outfits komplett gratis, und ja, du darfst sie danach dauerhaft in deiner Garderobe behalten. Wenn du schon immer mal in Los Santos auf Undercover machen wolltest, ist das genau der richtige Moment, um deinen Kleiderschrank mit neuen Uniformen aufzurüsten.

Wichtig ist vor allem: Du bekommst die Looks nicht einfach automatisch beim Einloggen, sondern musst sie über bestimmte Aktivitäten freischalten. Das geht allerdings schnell, wenn du weißt, wo du ansetzen musst.

Die drei kostenlosen Polizei-Outfits im Überblick

Welche Polizei-Outfits sind diese Woche gratis? Rockstar verteilt gleich drei Varianten, die optisch klar auf den Law-and-Order-Vibe setzen und sich gut für Rollenspiel-Lobbys, Crew-Aktionen oder einfach nur für Screenshots eignen. Je nach Outfit wirken sie eher nach Streifenpolizei, taktischer Einheit oder verdecktem Einsatz.

Damit du nicht den Überblick verlierst, hier die drei Outfits, um die es diese Woche geht:

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Polizei-Outfit 1: Klassischer Streifenpolizist Look

Polizei-Outfit 2: Taktische Polizei-Variante für härtere Einsätze

Polizei-Outfit 3: Unauffälligerer Stil für Undercover-Feeling

Alle drei Outfits sind reine Kosmetik. Du bekommst dadurch keine Sonderrechte, keine Polizeifunktionen und auch keinen Einfluss darauf, wie die NPC-Cops auf dich reagieren.

So schaltest du die Outfits kostenlos frei

Wie bekommst du die drei Polizei-Outfits kostenlos? Die Outfits sind an Wochenaktionen gebunden, die du im jeweiligen Event-Zeitraum erledigen musst. Entscheidend ist, dass du die geforderte Aktivität wirklich abschließt und danach prüfst, ob das Outfit in deiner Outfit-Auswahl oder im Kleiderschrank verfügbar ist.

In der Regel landen freigeschaltete Bekleidungsstücke entweder automatisch in deinem Inventar oder werden nach einer kurzen Verzögerung zugestellt. Wenn du sofort nach dem Abschluss nichts siehst, hilft es oft, kurz die Sitzung zu wechseln oder GTA Online neu zu starten.

Damit du dir die Belohnungen sauber sicherst, halte dich an diese Reihenfolge:

Aktuelle Wochenaktivität(en) im Spielmenü prüfen Die geforderte Aufgabe abschließen, bis die Abschlussmeldung erscheint Outfit-Slots im Kleiderschrank checken und den Look direkt speichern

Tipps, damit dir keine Uniform verloren geht

Worauf solltest du beim Freischalten achten? Gerade bei zeitlich begrenzten Kleidung-Drops ist es smart, die Outfits nach dem Erhalt sofort als gespeichertes Outfit abzulegen. So hast du sie später schnell wieder parat, selbst wenn du danach deinen Stil wechselst.

Außerdem lohnt es sich, ein paar freie Outfit-Slots bereitzuhalten. Wenn deine gespeicherten Outfits bereits am Limit sind, kann es passieren, dass du beim Sortieren unnötig Zeit verlierst und am Ende einen Look aus Versehen überschreibst.

Praktisch ist auch, die Uniformen mit passenden Accessoires zu kombinieren, etwa Handschuhen, Schuhen oder einem neutralen Headset, wenn du den taktischen Look stärker betonen willst.

Warum die Aktion diese Woche besonders spannend ist

Warum lohnt sich der Gratis-Claim gerade jetzt? Polizei-Outfits sind in GTA Online normalerweise nichts, was Rockstar ständig frei verteilt. Wenn du also auf Roleplay, Crew-Events oder Foto-Sessions stehst, sind drei kostenlose Varianten in einer Woche ein richtig guter Deal, weil du ohne Ingame-Ausgaben direkt mehrere Stile abdeckst.

Und selbst wenn du Uniformen sonst nie trägst: Solche limitierten Drops sind oft genau die Sachen, über die man sich später ärgert, wenn sie wieder weg sind. Einmal freischalten, abspeichern, fertig.

Holst du dir diese Woche alle drei Polizei-Outfits, und welche Uniform passt am besten zu deinem Charakter? Schreib es mir in die Kommentare.