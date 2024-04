GTA Online: Die schnellsten Autos in 2024

Ein GTA-Ableger ohne eine große Anzahl ist an den unterschiedlichsten Autos und Fortbewegungsmitteln ist kein richtiges Grand Theft Auto. Stand April 2024 gibt es in GTA 5 und GTA Online zusammen satte 738 Fahrzeuge.

In diesem Beitrag stellen wir euch die 20 schnellsten Autos in GTA 5 Online im Jahr 2024 vor.

Hinweis: In unserer Auflistung befinden sich keine Fahrzeuge, die über einen Raketen-Boost verfügen wie zum Beispiel die Vigilante, Scramjet, oder Arena War-Fahrzeuge. Denn in diesem Fall wird die Höchstgeschwindigkeit nur für eine kurze Zeit durch einen speziellen Boost erreicht. In GTA Online gibt es bis April 2024 insgesamt 24 Autos, die mit einem solchen Raketen-Boost ausgestattet sind.

Wichtig zu beachten ist außerdem, dass die schnellsten Autos nicht gleichzeitig auch die beste Wahl für bestimmte Arten von Rennen sind, da hier eher das Handling und das Gesamtpaket entscheidend sind.

Was ist das schnellste Auto in GTA Online?

Im April 2024 ist der Weevil Custom das schnellste Auto in GTA Online mit einer beeindruckenden Höchstgeschwindigkeit von 221,3 km/h und somit das beste Auto, die ihr euch im Spiel kaufen könnt.

Der Weevil basiert auf einem realen VW Käfer Rat Rod. Dabei handelt es sich um ein einzigartiges Auto, das die klassische Form des Volkswagen Käfers mit dem rohen, ungeschliffenen Stil eines Rat Rods kombiniert.

Woher stammen unsere Daten: Der YouTuber Broughy1322 hat die verschiedenen Autos in GTA Online auf einer langen Geraden mit voll aufgerüsteten Fahrzeugen getestet. Möchtet ihr noch mehr darüber erfahren, wie die Werte zustande gekommen sind, lest euch hier seinen Artikel dazu durch.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die schnellsten HSW-Autos in GTA Online

Exklusiv auf der PS5 und Xbox Series X|S könnt ihr an einigen Autos sogenannte HSW Upgrades durchführen lassen. HSW steht für Hao’s Special Works und dabei handelt es sich um eine neue Autowerkstatt, die sich im LS Car Meet befindet und es Spielern ermöglichst, ausgewählte Autos aufzurüsten, wodurch neue Höchstgeschwindigkeiten von über 270 km/h ermöglichst werden.

Im Folgenden stellen wir euch die schnellsten HSW-Versionen in GTA Online vor:

Itali GTO Stinger TT Top Speed: 271,17 km/h (168,5 mph)

Preis: 2.380.000

HSW Preis: 1.418.000 Vigero ZX Top Speed: 253,47 km/h (157,5 mph)

Preis: 1.947.000

HSW Preis: 550.000 Stirling GT Top Speed: 252,34514 km/h (156,8 mph)

Preis: 975.000

HSW Preis: 900.000 Karin S95 Top Speed: 249,44832 km/h (155 mph)

Preis: 1.995.000

HSW Preis: 525.000 Bravado Banshee Gibt auch eine Topless-Variante

Top Speed: 246,229632 km/h (153 mph)

Preis: 105.000

HSW Preis: 1.849.000

Die 20 schnellsten Autos in GTA Online (Sortiert nach Höchstgeschwindigkeit)

1. BF Weevil Custom

Höchstgeschwindigkeit : 221,28 km/h (137,50 mph)

221,28 km/h (137,50 mph) Preis: $980.000

2. Ocelot Pariah

Höchstgeschwindigkeit : 218,87 km/h (136,00 mph)

218,87 km/h (136,00 mph) Preis: $1.420.000

3. Grotti Itali RSX

Höchstgeschwindigkeit : 217,74 km/h (135,30 mph)

217,74 km/h (135,30 mph) Preis: $3.465.000

4. Pfister 811

Höchstgeschwindigkeit : 213,24 km/h (132,50 mph)

213,24 km/h (132,50 mph) Preis: $1.135.000

5. Grotti Itali GTO Stinger TT

Höchstgeschwindigkeit : 212,43 km/h (132,00 mph)

212,43 km/h (132,00 mph) Mit HSW Upgrades : 168,50 mph (271,17 km/h)

168,50 mph (271,17 km/h) Preis: $2.380.000

6. Principe Deveste Eight

Höchstgeschwindigkeit: 212,03 km/h (131,75 mph)

212,03 km/h (131,75 mph) Mit HSW Upgrades: 151,75 mph (244,22 km/h)

151,75 mph (244,22 km/h) Preis: $1.795.000

7. Lampadati Corsita

Höchstgeschwindigkeit : 211,31 km/h (131,30 mph)

211,31 km/h (131,30 mph) Preis: $1.795.000

8. Overflod Entity MT

Höchstgeschwindigkeit : 211,23 km/h (131,25 mph)

211,23 km/h (131,25 mph) Mit HSW Upgrades : 150,50 mph (242,21 km/h)

150,50 mph (242,21 km/h) Preis: $2.355.000

9. Pegassi Torero XO

Höchstgeschwindigkeit : 210,82 km/h (131,00 mph)

210,82 km/h (131,00 mph) Preis: $2.890.000

10. Bravado Banshee 900R

Höchstgeschwindigkeit : 210,82 km/h (131,00 mph)

210,82 km/h (131,00 mph) Preis: $565.000

11. Invetero Coquette D10

Höchstgeschwindigkeit : 209,21 km/h (130,00 mph)

209,21 km/h (130,00 mph) Preis: $1.510.000

12. Pfister Comet S2 Cabrio

Höchstgeschwindigkeit : 207,60 km/h (129,00 mph)

207,60 km/h (129,00 mph) Preis: $1.797.000

13. Benefactor LM87

Höchstgeschwindigkeit : 206,80 km/h (128,50 mph)

206,80 km/h (128,50 mph) Preis: $2.915.000

14. Overflod Entity XXR

Höchstgeschwindigkeit : 206,00 km/h (128,00 mph)

206,00 km/h (128,00 mph) Preis: $2.305.000

15. Obey 10F Widebody

Höchstgeschwindigkeit : 206,00 km/h (128,00 mph)

206,00 km/h (128,00 mph) Preis: $575.000

16. Grotti Itali GTO

Höchstgeschwindigkeit : 205,59 km/h (127,75 mph)

205,59 km/h (127,75 mph) Preis: $1.965.000

17. Grotti X80 Proto

Höchstgeschwindigkeit : 205,19 km/h (127,50 mph)

205,19 km/h (127,50 mph) Preis: $2.700.000

18. Pegassi Toros

Höchstgeschwindigkeit : 205,19 km/h (127,50 mph)

205,19 km/h (127,50 mph) Preis: $498.000

19. Overflod Zeno

Höchstgeschwindigkeit : 205,19 km/h (127,50 mph)

205,19 km/h (127,50 mph) Preis: $2.820.000

20. Progen Emerus

Höchstgeschwindigkeit : 204,79 km/h (127,25 mph)

204,79 km/h (127,25 mph) Preis: $2.750.000

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!