Rockstar hat mit The Kortz Center Heist das nächste große Update für GTA Online angekündigt. Im Juli geht es in das berühmte Kortz Center in Pacific Bluffs, wo internationale Kunstwerke von unschätzbarem Wert auf neue Besitzer warten.

Doch eine Frage dürfte viele Spielerinnen und Spieler besonders interessieren: Kann man den neuen Heist auch alleine spielen?

Die kurze Antwort: Ja, offenbar ist genau das geplant.

Rockstar spricht von Solo-Heists

In der offiziellen Ankündigung schreibt Rockstar, dass Spielerinnen und Spieler ihre Mansion-Immobilie ausbauen können, um dort eigene Solo-Heists vorzubereiten. Genauer gesagt sollt ihr ein Art Studio zu eurer Mansion hinzufügen, das Kortz Center auskundschaften und anschließend eine Vorgehensweise für den mehrstufigen Raubüberfall wählen.

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Damit klingt The Kortz Center Heist deutlich nach einem Heist, der auch für Solo-Spieler gedacht ist.

Rockstar erwähnt außerdem ausdrücklich beide Möglichkeiten: Wer alleine spielen möchte, soll seine Immobilie für Solo-Heists vorbereiten können. Wer lieber mit anderen unterwegs ist, kann sich als Teil einer größeren Crew ausrüsten.

© Rockstar Games

Details zur Spielerzahl fehlen noch

Ganz vollständig geklärt ist die Sache aber noch nicht. Rockstar hat bislang keine konkrete Spielerzahl für die einzelnen Missionen oder das Finale genannt.

Offen ist also noch, ob wirklich der gesamte Kortz Center Heist von Anfang bis Ende solo spielbar sein wird oder ob einzelne Abschnitte besondere Bedingungen haben. Auch zu Belohnungen, Schwierigkeitsgraden, Setups oder möglichen Vorgehensweisen gibt es bisher noch keine genauen Details.

Trotzdem ist die Formulierung in der Ankündigung ein starkes Signal: Rockstar plant den neuen Heist offenbar nicht nur für feste Teams, sondern auch für Spielerinnen und Spieler, die GTA Online lieber allein erleben.

Gute Nachricht für Solo-Spieler

Das wäre eine gute Nachricht für viele GTA-Online-Fans. In den vergangenen Jahren hat Rockstar immer stärker darauf geachtet, große Inhalte auch für Solo-Spieler zugänglicher zu machen. Gerade Heists, die früher oft ein festes Team erforderten, wurden dadurch deutlich flexibler.

Der Kortz Center Heist passt gut in diese Richtung. Das neue Update dreht sich um Kunstraub, Fälschungen, Luxusimmobilien und ein mehrstufiges Vorgehen im Museumskomplex von Los Santos. Wer keine feste Crew hat, dürfte also trotzdem mitmischen können.

Wann erscheint The Kortz Center Heist?

The Kortz Center Heist erscheint im Juli für GTA Online. Das Update kommt für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Vor dem Start will Rockstar bereits mehrere Events veranstalten, mit denen sich Spieler auf den neuen Heist vorbereiten können. Dazu gehören Bonus-GTA$, Rabatte, Belohnungen über das Fine Art Collector-Programm und Vorteile für GTA+-Mitglieder.

Sobald Rockstar weitere Details zur Spielerzahl und zum genauen Ablauf nennt, wird klarer, wie umfangreich der Solo-Modus des neuen Heists tatsächlich ausfällt.