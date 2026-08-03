GTA 6: Kommt Trailer 3 noch diese Woche? Insider macht Fans Hoffnung

Seit dem zweiten Trailer zu „GTA 6“ sind inzwischen mehr als 15 Monate vergangen. Zwar enthüllte Rockstar Games im Juni das Cover, die verschiedenen Editionen und die Vorbestellerboni, neue Spielszenen bekamen die wartenden Fans dabei jedoch nicht zu sehen.

Das könnte sich schon bald ändern. Der bekannte Insider Nate the Hate deutete in mehreren Antworten auf X an, dass Rockstar Games im August neue Informationen zu „GTA 6“ veröffentlichen könnte.

Auf die Frage nach einer möglichen Gameplay-Präsentation erklärte er zunächst, im August „eine ganze Menge“ von „GTA 6“ zu erwarten. Wenige Tage später legte er mit einer weiteren vielsagenden Antwort nach:

„Es ist August. Zu gegebener Zeit werden wir das Update bekommen, nach dem die Leute suchen.“ Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Deutet Nate the Hate den dritten Trailer an?

Was genau der Insider mit dem erwarteten Update meint, ließ er offen. Denkbar wäre neben einem dritten Trailer auch die erste ausführliche Gameplay-Präsentation. Vor der Veröffentlichung von „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ stellte Rockstar Games die spielerischen Möglichkeiten ebenfalls in kommentierten Gameplay-Videos vor.

It's August. In due time we'll get the update people seek. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) August 1, 2026

Eine offizielle Bestätigung oder einen konkreten Veröffentlichungstermin lieferte Nate the Hate allerdings nicht. Seine Aussagen zeigen lediglich, dass er im Laufe des Augusts mit neuem Material rechnet.

In den vergangenen Jahren lag der Insider mit verschiedenen Ankündigungen aus der Spielebranche richtig. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass seine aktuelle Einschätzung auf konkreten internen Informationen basiert.

Deshalb steht der 6. August im Raum

Für zusätzliche Spekulationen sorgte Tom Henderson. Der Journalist und Brancheninsider hält den 6. August 2026 für einen möglichen Termin, an dem Rockstar Games den dritten Trailer veröffentlichen könnte.

Einen Tag später, am 7. August, präsentiert der Rockstar-Mutterkonzern Take-Two Interactive seine aktuellen Geschäftszahlen. Ein neuer Trailer unmittelbar vor der dazugehörigen Telefonkonferenz würde dem Unternehmen reichlich Gesprächsstoff für den Bericht an seine Investoren liefern.

Der 6. August ist allerdings kein geleakter oder von Quellen bestätigter Termin. Henderson bezeichnete das Datum lediglich als persönliche Prognose. Fans sollten daher nicht fest damit rechnen, dass Trailer 3 tatsächlich schon am Donnerstag erscheint.

Änderungen an der GTA-6-Website sorgen für weitere Gerüchte

Auch mehrere kleinere Anpassungen an der offiziellen „GTA 6“-Website werden derzeit als mögliches Indiz für eine bevorstehende Enthüllung gewertet. Innerhalb weniger Stunden soll Rockstar Games die Seite gleich mehrfach aktualisiert haben.

Die bislang entdeckten Veränderungen fallen jedoch unspektakulär aus. Unter anderem wurden technische Optimierungen vorgenommen und die fünf eigens für „GTA 6“ entwickelten Schriftarten vorab geladen. Neue Bilder, Videos oder bislang unbekannte Inhalte wurden dabei nicht entdeckt.

Die Arbeiten könnten zur Vorbereitung einer größeren Aktualisierung gehören. Ebenso gut kann es sich aber um gewöhnliche technische Wartungsarbeiten handeln. Allein aus den Anpassungen lässt sich kein neuer Trailer ableiten.

Neues GTA-6-Material im August erscheint trotzdem plausibel

Trotz der dünnen Beweislage erscheint eine größere Präsentation im August durchaus realistisch. Bis zur Veröffentlichung von „GTA 6“ bleiben nur noch rund dreieinhalb Monate. Zudem hatte Take-Two bereits angekündigt, die Marketingkampagne im Sommer deutlich hochzufahren.

Die Vorbestellungen laufen seit dem 25. Juni 2026. Was bislang noch fehlt, ist ein ausführlicher Blick auf das eigentliche Spiel. Neben Trailer 3 könnten im August daher erstmals Missionen, Aktivitäten, Fahrzeuge oder Teile der offenen Spielwelt näher vorgestellt werden.

Aktuell handelt es sich dabei jedoch weiterhin um Spekulationen. Rockstar Games selbst kündigte bislang weder einen dritten Trailer noch eine Gameplay-Präsentation für August an.

„GTA 6“ erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell bestätigt.