Pokémon GO verschiebt August-Community-Day auf 16. August 2026

Niantic schraubt kurzfristig am Sommerfahrplan von Pokémon GO und verschiebt den Community Day im August. Während die Termine für Juni und Juli wie geplant stehen bleiben, findet das August-Event nun einen Tag später statt als zuvor angekündigt.

Für alle, die den Tag schon im Kalender markiert hatten, heißt das vor allem: einmal umplanen. Ansonsten bleibt das bekannte Community-Day-Grundprinzip voraussichtlich gleich, also ein klar begrenztes Zeitfenster mit einem Pokémon im Rampenlicht und passenden Boni.

Der neue Termin für den August-Community-Day

Wann findet der Community Day im August 2026 statt? Der Community Day ist jetzt für Sonntag, den 16. August 2026 angesetzt. Zuvor war das Event für einen Tag früher geplant, wurde aber offiziell nach hinten verschoben.

Welche Uhrzeit gilt für das Event? Konkrete Detailzeiten wurden noch nicht vollständig ausgerollt, Community Days laufen aber üblicherweise von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit. Wenn Niantic am Standard festhält, dürft ihr in Deutschland also wieder mit dem klassischen Nachmittags-Slot rechnen.

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Event Termin Typisches Zeitfenster Community Day August 2026 Sonntag, 16. August 2026 Meist 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit

Diese Pokémon standen zur Wahl

Welches Pokémon könnte im August im Fokus stehen? Das Spotlight-Pokémon für den August-Community-Day wurde noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings durftet ihr zuvor zwischen vier Kandidaten abstimmen, und eines davon wird sehr wahrscheinlich im Mittelpunkt des Events stehen.

Welche Optionen gab es bei der Abstimmung? Zur Wahl standen diese vier Pokémon:

Tadbulb

Nickit

Fidough

Yamper

Wann gibt es das Ergebnis der Abstimmung? Das Ergebnis wurde bislang noch nicht bekanntgegeben. Sobald Niantic die Entscheidung veröffentlicht, dürfte auch klarer werden, welche Boni, Attacken oder Spezialforschungen zum Community Day gehören.

Was die Verschiebung für eure Planung bedeutet

Für wen ist der neue Sonntagstermin besonders relevant? Wenn ihr Community Days gern mit Freunden als feste Raid- und Fangrunde plant, ist der Wechsel auf Sonntag vor allem für Wochenendtermine, Ausflüge und Familientage wichtig. Gerade weil Community Days häufig als Treffpunkt-Event funktionieren, kann ein Tag Unterschied den Zeitplan deutlich verändern.

Was bleibt voraussichtlich wie gewohnt? Auch ohne die finalen Details gilt: Community Days drehen sich normalerweise um erhöhte Spawnraten des Fokus-Pokémon, bessere Chancen auf schillernde Varianten und ein enges Eventfenster, in dem sich die Jagd besonders lohnt. Wer den Termin jetzt aktualisiert, ist für die Ankündigungen der kommenden Wochen bestens vorbereitet.

Wie findet ihr die Verschiebung auf den 16. August 2026, und welches der vier Abstimmungs-Pokémon würdet ihr am liebsten als Community-Day-Star sehen? Schreibt es mir in die Kommentare.