Elden Ring Tarnished Edition kommt am 28. August 2026 für Switch 2

FromSoftware und Bandai Namco haben den Veröffentlichungstermin für Elden Ring Tarnished Edition offiziell bestätigt. Die umfangreiche Open-World-Neuauflage erscheint weltweit am 28. August 2026 für Nintendo Switch 2 und bringt das gefeierte Action-Rollenspiel erstmals auf eine Nintendo-Konsole.

Dabei handelt es sich nicht um ein komplett neues Elden Ring, sondern um eine umfangreiche Komplettausgabe. Neben dem Hauptspiel ist die große Erweiterung Shadow of the Erdtree enthalten. Zusätzliche Klassen, Rüstungen und Anpassungen für das Spektralross Sturmwind sollen auch langjährigen Fans einen Anreiz für eine weitere Reise durch die Zwischenlande bieten.

Die Komplettausgabe für Nintendo Switch 2

Was enthält Elden Ring Tarnished Edition? Käufer erhalten sowohl das am 25. Februar 2022 veröffentlichte Hauptspiel als auch die am 21. Juni 2024 erschienene Erweiterung Shadow of the Erdtree. Damit umfasst die Switch-2-Fassung die riesige ursprüngliche Spielwelt und das zusätzliche Schattenreich mitsamt seinen Gebieten, Gegnern und Bosskämpfen.

Darüber hinaus führt die Tarnished Edition zwei neue Startklassen ein. Der Schwere Ritter richtet sich mit seiner massiven Rüstung und einer großen Klinge an Fans eines robusten Kampfstils. Mit dem Idus-Ritter steht eine weitere Option für einen frischen Durchlauf bereit. Die gewählte Startklasse legt wie gewohnt lediglich die anfängliche Ausrüstung und Werteverteilung fest. Später lässt sich der eigene Charakter weiterhin frei entwickeln.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die exklusiven Neuerungen der Tarnished Edition setzen sich vollständig aus folgenden Inhalten zusammen:

Zwei neue Startklassen mit dem Schweren Ritter und dem Idus-Ritter

Drei neue Skins zur optischen Anpassung von Sturmwind

Vier neue Rüstungssets für den eigenen Befleckten

Gerade für Nintendo-Fans, die Elden Ring bislang nicht gespielt haben, bietet die Veröffentlichung damit ein besonders großes Gesamtpaket. Durch die mobile Nutzung der Nintendo Switch 2 kann die Erkundung der Zwischenlande erstmals auch unterwegs fortgesetzt werden.

Neue Inhalte erreichen weitere Plattformen

Wie erhalten Besitzer der bisherigen Versionen die neuen Inhalte? Parallel zur Switch-2-Veröffentlichung erscheint am 28. August 2026 das Tarnished-Paket. Der zusätzliche Download wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC angeboten.

Das Tarnished-Paket enthält ebenfalls den Schweren Ritter, den Idus-Ritter, alle vier neuen Rüstungssets und die drei zusätzlichen Designs für Sturmwind. Der offizielle Standardpreis beträgt 4,99 Euro. Das Hauptspiel und Shadow of the Erdtree sind in diesem separaten Paket nicht enthalten.

Für Veteranen dürfte vor allem die Kombination aus neuen Startklassen und zusätzlichen Ausrüstungsoptionen interessant sein. Da Elden Ring bei der Charakterentwicklung große Freiheiten bietet, verändern die Klassen zwar nicht dauerhaft den möglichen Spielstil, liefern aber einen passenden Ausgangspunkt für einen weiteren vollständigen Durchgang.

Elden Ring Tarnished Edition erscheint am 28. August 2026 für Nintendo Switch 2. Werdet ihr die Zwischenlande auf der neuen Konsole erkunden oder mit dem Tarnished-Paket auf PlayStation, Xbox oder PC zurückkehren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.